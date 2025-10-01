Televizní debata trvala bez 60 vteřin přesně 100 minut, během kterých se probírala například ekonomická témata (důchody, daně, ceny energií), otázky ohledně pomoci Česka ruskou válkou ničené Ukrajině, ale také otázka střetu zájmů lídra hnutí ANO Andreje Babiše.
Jak viděla Superduel Michaela Nováčková:
Premiér Petr Fiala (ODS) si v posledním týdnu předvolební kampaně jak se říká "vyhrnul rukávy". Středeční Superduel byl v jeho podání ostřejší. Nebál se skákat do řeči svému politickému rivalovi Andreji Babišovi a místy to dokonce vypadalo, že moderátorce Terezii Tománkové přebral roli spíkra.
Můžeme spekulovat nad tím, zda to byla reakce na množící se komentáře kritizující Fialovo příliš vážné vystupovaní podtržené jeho někdejší kariérou v akademické sféře, nebo zda za změnou stojí snaha vyvolat emoce u váhavých či zklamaných voličů a přesvědčit je, aby dorazili k urnám.
Někdo by mohl oponovat starým dobrým příslovím "na hrubý pytel, hrubá záplata", protože Andrej Babiš výše popsané chování, kdy svým politickým oponentům skáče do řeči a moderátory často nenechává domluvit či jim neodpovídá na otázky, používá zcela běžně. Problém je, že zatímco Andrej Babiš už za ty roky u toho působí autenticky, Petr Fiala ne.
Před čtyřmi lety jsme v televizních duelech a debatách sledovali úplně jiného Petra Fialu, který mnohé uchvátil svým stoickým klidem a akademickým nadhledem. Na televizních obrazovkách porážel soupeře už na pohled a stačila mu k tomu jen polovina vět a frází oproti tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi, který si osvojil taktiku "verbálního kung-fu". Zároveň pod tlakem sklouzával k přeřekům a často působil až hystericky.
Ve středečním duelu na CNN Prima News se Petru Fialovi pod podobný tlak nepovedlo Andreje Babiše dostat ani jednou. Faktem je, že letos je premiér Fiala v horší pozici než v roce 2021. Jediným premiérem, kterému se podařilo obhájit mandát byl v roce 1996 Václav Klaus.
A kdo je vítězem tohoto duelu? Pokud bychom se tunelovým viděním soustředili pouze na středeční vystoupení a na nic jiného - dalo by se říct, že šlo o remízu. Pokud ale začneme analyzovat delší časový úsek a do toho vezmeme v potaz, jak dobrý debatér Petr Fiala oproti Andreji Babišovi je - tak Andrej Babiš to ustál solidně a mírně vyhrál.
Jak viděl Superduel Vratislav Dostál
První ze dvou finálních debat Petra Fialy a Andreje Babiše je za námi. Na úvod by se dalo říct asi toto: pokud to byl první poločas odvety souboje před volbami v roce 2021, je patrné, že si jsou vědomi svých opačných rolí: tehdy post premiéra obhajoval Babiš, letos je to na Fialovi.
Tomu odpovídala jejich strategie: Petr Fiala více útočil, Andrej Babiš spíše vyčkával. Je si vědom, že obhájit post předsedy vlády je mimořádně složitý úkol. Zakladatel a lídr hnutí ANO se několikrát nezmohl na jinou reakci, než na ležérní smích. Fiala se naopak opakovaně ujal role moderátora a kladl Babišovi otázky. Byl ofenzivní.
I tak lze říct, že si Babiš své uhrál. Ví, ke komu promlouvá a co od něj lidé čekají. Patrné to bylo v samotném závěru debaty. Když se ho moderátorka Terezie Tománková otázala, zda jeho vláda bude pokračovat v pomoci Ukrajině, nezaváhal a jasně řekl, že jsme v České republice a jeho vláda tady bude pro české občany. Z opačného tábora sklidil posměch, on ale moc dobře ví, koho chce oslovit.
To platí ale také o Fialovi: oba moc dobře vědí, kdo jsou jejich voliči a co musí učinit, aby si je získali. Říct to lze i takto: ani jeden se nepokoušel přetáhnout voliče z opačného tábora na svou stranu.
Jejich cíl je jiný: mobilizovat k účasti ty, kteří zvažují jejich volbu. Oslovit váhavé a vlažné voliče svého tábora. Pokud se jim to podařilo, doplatit na to může na jedné straně třeba STAN, na druhé například SPD.
Obecně bylo zajímavé sledovat, jak oba reagují na otázku, kdo jsou jejich případní spojenci. Petr Fiala nenechal nikoho na pochybách - preferuje půdorys současné vlády včetně Pirátů. A Andrej Babiš zase slíbil, že do vlády nevezme komunisty.
Zároveň se Babiš vymezil vůči stranám, které jsou ve stávající vládě. A taky řekl, že by rád sestavil jednobarevný kabinet. Z toho plyne jasný závěr: pokud po volbách nepopře, co řekl před nimi, má pouze jednu variantu - alianci s SPD a Motoristy. Tedy pokud ti druzí uspějí.
Volič by tedy mohl mít jasno - vše je přehledné a nikdo se nemůže vymlouvat, že nevěděl nebo netušil. Do voleb jdou dva jasně vyprofilované bloky, pouze komunisté ukrytí ve Stačilo! mají - zdá se - nulový koaliční potenciál.
I když kdo ví. Vždyť i vznik minulé menšinové vlády Andreje Babiše umožnili komunisté tím, že ji tolerovali. A když bylo třeba, dodávali jí hlasy k většině v dolní komoře. A Babiš je především kšeftař a pragmatik.
Celkově lze říct, že středeční debata nemá vítěze. Oba rivalové si uhráli své, navíc Babišovi s ohledem na předvolební průzkumy remíza pohodlně stačila. Což tak nějak odpovídá celé jeho kampani - chvílemi je na své poměry až nezvykle konsensuální. A i ve středu se kupodivu držel zjevného plánu a nakonec taky udržel po celou dobu nervy na uzdě.