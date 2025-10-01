Domácí

Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Michaela Nováčková Vratislav Dostál Michaela Nováčková, Vratislav Dostál
před 14 minutami
Česko má za sebou první letošní přímou předvolební konfrontaci premiéra Petra Fialy (ODS) a Andreje Babiše (ANO). Přečtěte si, jak klíčové okamžiky souboje glosují autoři podcastu z dílny Aktuálně.cz Politická šikana Michaela Nováčková a Vratislav Dostál.
Duel šéfů koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše před sněmovními volbami ve velkém studiu CNN Prima News, 1. října 2025, Praha.
Duel šéfů koalice Spolu Petra Fialy (ODS) a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše před sněmovními volbami ve velkém studiu CNN Prima News, 1. října 2025, Praha. | Foto: ČTK

Televizní debata trvala bez 60 vteřin přesně 100 minut, během kterých se probírala například ekonomická témata (důchody, daně, ceny energií), otázky ohledně pomoci Česka ruskou válkou ničené Ukrajině, ale také otázka střetu zájmů lídra hnutí ANO Andreje Babiše. 

Jak viděla Superduel Michaela Nováčková:

Premiér Petr Fiala (ODS) si v posledním týdnu předvolební kampaně jak se říká "vyhrnul rukávy". Středeční Superduel byl v jeho podání ostřejší. Nebál se skákat do řeči svému politickému rivalovi Andreji Babišovi a místy to dokonce vypadalo, že moderátorce Terezii Tománkové přebral roli spíkra.

Související

Lidé kolem Fialy nechápou, jak se vede kampaň. Je mi jich až líto, říká Špaček

Spotlight - Jan Špaček
31:00

Můžeme spekulovat nad tím, zda to byla reakce na množící se komentáře kritizující Fialovo příliš vážné vystupovaní podtržené jeho někdejší  kariérou v akademické sféře, nebo zda za změnou stojí snaha vyvolat emoce u váhavých či zklamaných voličů a přesvědčit je, aby dorazili k urnám.

Někdo by mohl oponovat starým dobrým příslovím "na hrubý pytel, hrubá záplata", protože Andrej Babiš výše popsané chování, kdy svým politickým oponentům skáče do řeči a moderátory často nenechává domluvit či jim neodpovídá na otázky, používá zcela běžně. Problém je, že zatímco Andrej Babiš už za ty roky u toho působí autenticky, Petr Fiala ne.

Související

Přenos skončil
Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš

Andrej Babiš, Petr Fiala - Ikona, poutací foto
Otevřít souhrn

Před čtyřmi lety jsme v televizních duelech a debatách sledovali úplně jiného Petra Fialu, který mnohé uchvátil svým stoickým klidem a akademickým nadhledem. Na televizních obrazovkách porážel soupeře už na pohled a stačila mu k tomu jen polovina vět a frází oproti tehdejšímu premiérovi Andreji Babišovi, který si osvojil taktiku "verbálního kung-fu". Zároveň pod tlakem sklouzával k přeřekům a často působil až hystericky.

Ve středečním duelu na CNN Prima News se Petru Fialovi pod podobný tlak nepovedlo Andreje Babiše dostat ani jednou. Faktem je, že letos je premiér Fiala v horší pozici než v roce 2021. Jediným premiérem, kterému se podařilo obhájit mandát byl v roce 1996 Václav Klaus.

Na snímku Petr Fiala hovoří před zahájením přenosu s diváky v barvách koalice Spolu ve studiu CNN Prima News.
Na snímku Petr Fiala hovoří před zahájením přenosu s diváky v barvách koalice Spolu ve studiu CNN Prima News. | Foto: ČTK

A kdo je vítězem tohoto duelu? Pokud bychom se tunelovým viděním soustředili pouze na středeční vystoupení a na nic jiného - dalo by se říct, že šlo o remízu. Pokud ale začneme analyzovat delší časový úsek a do toho vezmeme v potaz, jak dobrý debatér Petr Fiala oproti Andreji Babišovi je - tak Andrej Babiš to ustál solidně a mírně vyhrál.

Jak viděl Superduel Vratislav Dostál

První ze dvou finálních debat Petra Fialy a Andreje Babiše je za námi. Na úvod by se dalo říct asi toto: pokud to byl první poločas odvety souboje před volbami v roce 2021, je patrné, že si jsou vědomi svých opačných rolí: tehdy post premiéra obhajoval  Babiš, letos je to na Fialovi.

Tomu odpovídala jejich strategie: Petr Fiala více útočil, Andrej Babiš spíše vyčkával. Je si vědom, že obhájit post předsedy vlády je mimořádně složitý úkol. Zakladatel a lídr hnutí ANO se několikrát nezmohl na jinou reakci, než na ležérní smích. Fiala se naopak opakovaně ujal role moderátora a kladl Babišovi otázky. Byl ofenzivní.

Související

Babiš na nepřátelském území: nadávali mu, vyčetli i kostel. "Proč jsem neoblíbený?"

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš v poslední den kontaktní kampaně na jednom z mítinků v Praze.
4:49

I tak lze říct, že si Babiš své uhrál. Ví, ke komu promlouvá a co od něj lidé čekají. Patrné to bylo v samotném závěru debaty. Když se ho moderátorka Terezie Tománková otázala, zda jeho vláda bude pokračovat v pomoci  Ukrajině, nezaváhal a jasně řekl, že jsme v České republice a jeho vláda tady bude pro české občany. Z opačného tábora sklidil posměch, on ale moc dobře ví, koho chce oslovit.

To platí ale také o Fialovi: oba moc dobře vědí, kdo jsou jejich voliči a co musí učinit, aby si je získali. Říct to lze i takto: ani jeden se nepokoušel přetáhnout voliče z opačného tábora na svou stranu.

Jejich cíl je jiný: mobilizovat k účasti ty, kteří zvažují jejich volbu. Oslovit váhavé a vlažné voliče svého tábora. Pokud se jim to podařilo, doplatit na to může na jedné straně třeba STAN, na druhé například SPD.

Na snímku se Andrej Babiš podepisuje jednomu ze svých příznivců při příchodu do studia CNN Prima News, 1. října 2025.
Na snímku se Andrej Babiš podepisuje jednomu ze svých příznivců při příchodu do studia CNN Prima News, 1. října 2025. | Foto: ČTK

Obecně bylo zajímavé sledovat, jak oba reagují na otázku, kdo jsou jejich případní spojenci. Petr Fiala nenechal nikoho na pochybách - preferuje půdorys současné vlády včetně Pirátů. A Andrej Babiš zase slíbil, že do vlády nevezme komunisty.

Zároveň se Babiš vymezil vůči stranám, které jsou ve stávající vládě. A taky řekl, že by rád sestavil jednobarevný kabinet. Z toho plyne jasný závěr: pokud po volbách nepopře, co řekl před nimi, má pouze jednu variantu - alianci s SPD a Motoristy. Tedy pokud ti druzí uspějí.

Volič by tedy mohl mít jasno - vše je přehledné a nikdo se nemůže vymlouvat, že nevěděl nebo netušil. Do voleb jdou dva jasně vyprofilované bloky, pouze komunisté ukrytí ve Stačilo! mají - zdá se - nulový koaliční potenciál.

Související

Mocný Fialův finiš míchá kartami. O tom hlavním se ale rozhodne jinde

Premiér a jednička kandidátky SPOLU na jihu Moravy Petr Fiala při projevu na mítinku v Brně.

I když kdo ví. Vždyť i vznik minulé menšinové vlády Andreje Babiše umožnili komunisté tím, že ji tolerovali. A když bylo třeba, dodávali jí hlasy k většině v dolní komoře. A Babiš je především kšeftař a pragmatik.

Celkově lze říct, že středeční debata nemá vítěze. Oba rivalové si uhráli své, navíc Babišovi s ohledem na předvolební průzkumy remíza pohodlně stačila. Což tak nějak odpovídá celé jeho kampani - chvílemi je na své poměry až nezvykle konsensuální. A i ve středu se kupodivu držel zjevného plánu a nakonec taky udržel po celou dobu nervy na uzdě.

 
Mohlo by vás zajímat

Tahle pětice se uchází o post rektora Univerzity Karlovy. Obhájí první žena post?

Tahle pětice se uchází o post rektora Univerzity Karlovy. Obhájí první žena post?

Kalkulačka pro volby 2025: Vyzkoušejte si, která strana vám vyjde jako nejbližší

Kalkulačka pro volby 2025: Vyzkoušejte si, která strana vám vyjde jako nejbližší
Infografika

Pražské advokátce hrozí až 10 let za mřížemi. Je podezřelá z obří zpronevěry

Pražské advokátce hrozí až 10 let za mřížemi. Je podezřelá z obří zpronevěry

"Jen jedna putyka." Dvě města na Královéhradecku ukazují, jaké rozpory v kraji panují

"Jen jedna putyka." Dvě města na Královéhradecku ukazují, jaké rozpory v kraji panují
domácí Aktuálně.cz Obsah Volby do sněmovny 2025 Politická šikana Petr Fiala Andrej Babiš volby

Právě se děje

před 14 minutami
Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Fialovi se nepodařilo to zásadní, cíl měl stejný jako Babiš. Komentátoři hodnotí duel

Co si o průběhu debaty Petra Fialy a Andreje Babiše myslí autoři podcastu Aktuálně.cz Politická šikana Michaela Nováčková a Vratislav Dostál?
Aktualizováno před 19 minutami
Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Barcelona ve šlágru Ligy mistrů padla v samém závěru, PSG velebí Ramose

Fotbalisté Barcelony v Lize mistrů prohráli s obhájcem trofeje Paris St.Germain 1:2. Brankář Matěj Kovář vychytal Eindhovenu remízu 1:1 v Leverkusenu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku

Musk ještě větším ultraboháčem. Prolomil dosud nevídanou hranici majetku

Musk je nyní o 150 miliard dolarů bohatší než druhý Larry Ellison a je na půlce cesty, aby se stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Aktualizováno před 1 hodinou
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

ŽIVĚ
Francie pronikla na tanker z ruské stínové flotily. Zatýkala kvůli dronům nad Dánskem

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš

ŽIVĚ
Superduel online: Fiala nečekaně zvyšoval hlas častěji než Babiš

Sledujte s námi klíčovou předvolební debatu mezi premiérem Petre Fialou (ODS) a lídrem opozičního hnutí ANO Andrejem Babišem.
Aktualizováno před 2 hodinami
Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Zemřela britská primatoložka Jane Goodallová, bylo jí 91 let

Britská bioložka Jane Goodallová se proslavila ochranou zvířat
Aktualizováno před 2 hodinami

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy

Izraelská armáda začala se záchytem flotily, jež míří s pomocí do Gazy
Prohlédnout si 10 fotografií
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
Další zprávy