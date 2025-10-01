"Andrej Babiš se poprvé ozývá proti tomu, že na něj Petr Fiala dost často z boku mluví, což pro něj musí být hodně nepříjemné. Poprvé od začátku pořadu dal ale najevo, že mu to nedělá dobře a přes moderátorku požádal, aby to nedělal."
Od Petra Fialy to je patrně dobrá taktika, u…
Vratislav Dostál: Jedno z posledních témat: válka na Ukrajině a navyšování výdajů na zbrojení. "Bezpečnost je jedno z klíčových témat a my se o ní musíme starat." Tak toto téma rámuje v celé kampani koalice Spolu. Když jsem byl v posledních týdnech na kampaních s mnoha politiky, ti vládní mi na otázku, zda lidé přijmou, že řeší hlavně mezinárodní politiku a válku na Ukrajině, reagovali tak, že musí nastolit téma, ve kterém jsou silní. "Nebudeme se pouštět do boje na hřišti, kde nikdy nemůžeme slíbit tolik, jako Babiš". Naráželi tím na sociální a ekonomická témata, ve kterých je Babiš mistr v tom smyslu, že slíbí všechno všem.
Michaela Nováčková: Je dobře, že Prima CNN News ukazuje při každém novém tematickém bloku i relevantní průzkumy. Andrej Babiš je znám tím, že se jimi řídí. Takže, pokud 34 % respondentů uvádí, že za zásadní událost jejich života považují ruskou invazi na Ukrajinu - je to velký signál pro Babiše a dobrá zpráva pro Ukrajinu.
Vratislav Dostál: Andrej Babiš Fialovi vyčetl, že se za jeho vlády narodilo nejméně dětí za rok. "Když strašíte lidi válkou…" Svou myšlenku ale neměl možnost rozvést, Terezie Tománková ho zastavila tím, že jde o trend, kterému čelí takřka celá Evropa. Babiš hovoří o prorodinné politice a Fiala mu opět klade otázku: "Jak tím vyřešíte důchodovou reformu?" Pokud podle něj bude ANO ve vládě, zařídí, aby měli úplně všichni důstojné důchody. ODS podle něj naopak myslí pouze na boháté. Babiš se začíná dostávat do role lidumila se sociálním cítěním, jemuž jde hlavně o ty, kteří nežijí v dostatku. Jakoby se rozvzpomněl, kdo tvoří jádro jeho voličů.
Petr Fiala (ODS, lídr koalice Spolu) a Andrej Babiš (ANO) v televizní debatě na CNN Prima News.
"Petr Fiala dostává od moderátorky napomenutí, aby neskákal do řeči Andreji Babišovi."
Petr Fiala se dneska ujal role moderátorky. Andrej Babiš říká: "Ať na mě nemluví," a ukazuje na Fialu.
Andrej Babiš: "Pokud budou oni ve vládě, nebudou peníze na nic, jenom na válku." Řeč je stále o důchodech.
Řeč je o důchodech a penzijní reformě. Zatímco Petr Fiala řekl, že jeho vláda prosadila reformu, která funguje, Babiš na něj útočí, že ODS považuje důchodce za "hospodářskou škodnou" a že důchodce "okradla". Podle něj vláda Petra Fialy žádnou reformu neprosadila. Fiala kontruje grafem a tím, že za jeho vlády penze vzrostly. Babiš se opět usmívá.
Michaela Nováčková: Moderátor Petr Suchoň cituje výrok Andreje Babiše z jeho knihy "O čem sním, když náhodou spím" vydané v roce 2017. To bude pro Babiše trochu problém. Spekuluje se totiž, že pravým autorem knihy je Marek Prchal.
Petr Fiala vysvětluje zvýšení odchodů do důchodu, Andrej Babiš se směje. Právě jeho smích provází většinu odpovědí Petra Fialy.
Debata se stočila do osobní roviny a předhánění se, kdo má v Evropě lepší pozici, nebo kdo se bojí jednání Rady EU.
Nejčastěji ze všeho se předseda ANO Andrej Babiš dívá do svých papírů, což ho do určité míry omezuje při debatě s Petrem Fialou. Ten opakovaně na šéfa ANO útočí, ale ten se místo protiútoku buď usmívá, kroutí hlavou, glosuje Radek Bartoníček z Aktuálně.cz.
Vratislav Dostál: "Já mám ty kontakty, já mám ty mobily." Babiš recykluje, co už používal dříve. Tentokrát v diskusi o vyjednávání v EU. A taky se dostává trochu do tempa. Podobné osobní urážky používá vcelku běžně také ve sněmovně. Což mu Petr Fiala ostatně správně připomněl. Podle něj to ale není cesta. Babišovi také vyčetl, že v Evropě neumí vyjednávat a být součástí koalic, které něco prosadí.
Michaela Nováčková: Petr Fiala řekl, že by pro osobní urážky v politice nemělo být místo. Zmínil jízlivou poznámku Karla Havlíčka z nedělní superdebaty ČT "o zapomenutí si prášku". Přitom sám Fiala byl v oné debatě ostrý. Stejně jako je tomu dnes. Zatímco u Petra Fialy je to nečekané, u Andreje Babiše jsme na to zvyklí.
Vratislav Dostál: Je za námi první polovina debaty. A zatím lze říct, že si je Babiš vědom náskoku, který má jeho strana v průzkumech. Zjevně se také drží plánu vystupovat pokud možné klidně a stručně. Petr Fiala je ofenzivnější, dvakrát dokonce převzal roli moderátora a položil svému konkurentovi otázku. Babiš mu klasicky vyčetl, že není ekonom, zatímco on vybudoval Agrofert. Fiala opáčil, že by se tím zase tolik nechlubil, neboť existují, jak zdůraznil, knihy ho tom, jak likvidoval při své expanzi jiné firmy a lidi. Fiala už mu vpálil také spolupráci s StB. Celkově lze říct, že každý mluví ke svému publiku a snaží se využít slabin toho druhého.
Michaela Nováčková: Terezie Tománková se pokusila o smír mezi oběma rivaly ohledně Green Dealu tím, že nadnesla myšlenku "spoluviny" za zelený balíček. Nepovedlo se. Andrej Babiš odpověděl, že Green Deal za jeho vlády byl o životním prostředí a on chtěl zdravou přírodu. Potom, co přišla Fialova vláda se situace změnila. Petr Fiala zase osočil Babiše, že si nevyjednal výjimku stejně jako Polsko.
V ekonomické části působí Andrej Babiš silněji, poprvé se Petr Fiala v debatě tolik nechytá, glosuje Radek Bartoníček z Aktuálně.cz na síti X.
Petr Fiala zatím působí podstatně více ofenzívněji, než Andrej Babiš, píše reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček.
Andrej Babiš naopak slibuje, že jeho vláda bude daně případně snižovat, zmínil například korporátní daň nebo daň z nealkoholických nápojů. Zavázal se také k tomu, že opět zavede EET. Podle něj jeho vláda splní, co hnutí ANO slíbilo, zatímco v DNA občanských demokratů je podle Babiše lidi vždycky zradit.
Andrej Babiš: Všichni znají Babiše a vědí, kde bydlí. Takže Babiš je nezradí.
Michaela Nováčková: Hnutí ANO už není jen pro důchodce a dnešní duel je toho důkazem. V publiku sedí hodně mladých lidí s tričkem či kšiltovkou "Silné Česko".
Petr Fiala slíbil, že jeho případná příští vláda nebude daně zvyšovat, ani snižovat. Což sliboval už minule, nakonec tento slib ale jeho vláda porušila - podle něj kvůli tomu, že přišla válka na Ukrajině. Terezie Tománková mu ale připomíná, že lidovci, STAN nebo Piráti zastávají v tomto jinou pozici. "My do daní sahat nechceme," zdůraznil následně Fiala.
Petr Fiala: Do daní sahat nechceme. Každá vláda musí sahat do daní.
Michaela Nováčková: Andrej Babiš nezapomněl na své legendární tabulky ani grafy. Zaznělo už i lehké kopnutí do premiéra Fialy, který není ekonom ale politolog.
Petr Fiala nezůstává pozadu. I on má své tabulky a grafy, akorát to vypadá, že mu došel toner do tiskárny.
Terezie Tománková dostává Petra Fialu pod tlak, mluví o platech, drahých energiích. A ptá se ho, zda nějakého kroku své vlády lituje, zda by dělal něco jinak. Fiala v reakci uvedl, že se - pokud jde o energetickou krizi - jeho vláda zasadila o to, abychom nebyli závislí na Rusku. "Zajistili jsme plyn, který není z Ruska. Ropu nemáme z Ruska," zdůraznil.
Superdebatu glosuje na síti X reportér Aktuálně.cz Radek Bartoníček.
V první části debaty lídrů SPOLU a ANO se dostal Andrej Babiš pod nepříjemný tlak jak od moderátorky, tak Petra Fialy. Otázky létají z jejího směru i z míst, kde je premiér. Zatim se mnohem víc debatuje o problémech Babiše, než vlády Petra Fialy. Možná spolupráce s komunisty,…— Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) October 1, 2025
Michaela Nováčková: Petr Fiala vyčítá Babišovi, že za vlády hnutí ANO Agrofert zbohatl. "Deagrofertizace" státu, kterou Fialova vláda slibovala ale vázne. Vymáhání dotací se z miliard smrsklo na miliony.
Andrej Babiš: Nikde není napsáno, že se stanu premiérem. Ještě jsme volby nevyhráli. Střet zájmu vyřeším konkrétním řešením, budu dodržovat české i evropské zákony.
Vratislav Dostál: Skvělá otázka Terezie Tománkové. Andreje Babiše upozornila, že příští sněmovna může být mimořádně roztříštěná. Předseda hnutí ANO na tuto otázku ale nebyl schopen reagovat. Namísto toho zaútočil na Fialu, že rozeštvává českou společnost. Tománková se ale nenechala odradit. Babiš zaváhal a začal mluvit o kroužkování, prý si počká, jak to dopadne. Faktem ale je, že pokud chce předseda hnutí ANO jednobarevnou vládu, nakonec se může dočkat toho, že se bude opírat o naprosto nesourodou skupinu politiků, kteří v dolní komoře budou reprezentovat několik stran. Zmínit lze Jindřicha Rajchla, Janu Bobošíkovou, Lubomíra Zaorálka, Daniela Sterzika, Kateřinu Konečnou, Zuzanu Majerovou nebo Miroslava Ševčíka.
Petr Fiala a Andrej Babiš se vzájemně osočují z nálepkování. Babiš vyčítá Fialovi nařčení z nedemokratického vládnutí, Fiala se zase ohrazuje proti nařčení, že voliči Spolu jsou fašističtí.
Jak chcete vládnout v rozdělené společnosti? Takovou otázku dostal Petr Fiala. V reakci uvedl, že bude respektovat výsledek voleb. A za optimální považuje pokračování vlády na stávajícím půdorysu, případně i s Piráty.
Petr Fiala: Jsem připraven na to jednat s Piráty. Záleží, jak voliči rozdají karty.
Vratislav Dostál: Andrej Babiš potvrdil, že hnutí ANO usiluje o jednobarevnou většinovou vládu. To je ale zhola nerealistické. Proto musel připustit, že budou po volbách jednat s dalšími stranami o podporu své jednobarevné vlády. Slíbil také, že nevezme komunisty do vlády. Zrovna tak vyloučil, že by jednal se stranami stávající vlády. V tom případě mu nezbývá, než hledat podporu u SPD, Stačilo! a Motoristů pro svou jednobarevnou vládu. Tedy pokud tyto strany ve volbách uspějí.
Andrej Babiš: Se Stačilo! ani s SPD nemáme nic společného. Chceme jednobarevnou vládu hnutí ANO.
Michaela Nováčková: Publikum jako ve všech předchozích televizních debatách Primy CNN News obsadili příznivci obou kandidátů. Narozdíl od těch předešlých je ale dnešní osazenstvo hlasitější. Místy připomíná hlasitým smíchem sitcom.
Vratislav Dostál: Petr Fiala hned v úvodu zaútočil na Andreje Babiše v souvislosti s tím, kdo by mohli být jeho koaliční partneři. Už v kampani především SPD a hnutí Stačilo! předseda ODS neváhal označovat za "kolaboranty Moskvy". Dnes v tom bude zjevně pokračovat. Vyloučil také kolaici s hnutím ANO, protože Andreji Babišovi podle něj nezáleží na občanech a České republice.
Michaela Nováčková: Superduel začal kampaňově. Petr Fiala navázal zahraniční politikou, která se stala hlavním symbolem kampaně Spolu. Varování před "východní cestou" nemohlo chybět.
Vratislav Dostál: Andrej Babiš obecně nemá debaty v oblibě. Chybí mu schopnost improvizace, mnohdy neudrží nervy na uzdě. Letos se přitom v kampani svým způsobem krotil, oproti minulosti ubral na intenzitě. Bude zajímavé sledovat, zda se této strategie bude držet i dnes večer. Petr Fiala byl dlouho naopak nesvůj v kontaktu mezi lidmi, na ulici se necítil nikdy zrovna ve své kůži. Letos se ale zdá, že na sobě v tomto ohledu zapracoval. A kromě toho je to on, kdo působil v nedělní Superdebatě České televize dost ofenzivně. I tady je otázka, zda bude v tomto ohledu jeho strategie totožná.
Superduel televize Prima CNN News právě začíná. Moderovat jej bude Terezie Tománková a Petr Suchoň.
Vratislav Dostál: Souboj Petra Fialy a Andreje Babiše, respektive koalice Spolu a hnutím ANO o vítěze voleb, je odvetou za souboj z roku 2021. Základní rozdíl je ale v tom, že tehdy obhajoval post předsedy vlády Andrej Babiš a Petr Fiala byl jeho vyzyvatel. Letos si v tomto ohledu role prohodili. Nejen proto je Petr Fiala ve složitější výchozí pozici, což potvrzují také všechny relevantní průzkumy. Ostatně jediným premiérem, který post v čele vlády obhájil, byl Václav Klaus v roce 1996. Od té doby v této těžké disciplíně nikdo neobstál.
Proti němu stojí Petr Fiala (61 let), který v 90. letech minulého století v Brně na Filozofické fakultě založil katedru politologie, později byl dvě funkční období rektor Masaryovy univerzity v Brně, je to také bývalý ministr školství ve vládě Petra Nečase, v roce 2013 byl pak poprvé zvolen poslancem. Od ledna 2014 je předsedou ODS a od roku 2021 také předsedou vlády.
Debatovat spolu budou zakladatel a předseda hnutí ANO Andrej Babiš (71 let), který se v jedné z televizních debat objeví vůbec poprvé. Babiš je bývalým premiérem a jedním z nejbohatších lidí v zemi a dost možná také předsedou strany, která vyhraje sněmovní volby.
Debata začne přibližně ve 20:15, skončit má okolo 22:00. Po jejím skončení nabídne online deník Aktuálně.cz názorovou polemiku Michaely Nováčkové a Vratislava Dostála, autorů podcastu z produkce Aktuálně.cz Politická šikana.