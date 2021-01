Nejmladší poslanec Feri jde do voleb. Bude kandidovat v Praze za trojkoalici

Nejmladší člen Poslanecké sněmovny a zároveň politik s největším množstvím "sledujících" na Instagramu Dominik Feri (TOP 09) se rozhodl opět kandidovat do sněmovny. Krajské vedení pražské TOP 09 v pondělí večer rozhodlo, že bude druhým kandidátem této strany v Praze. Trojkoalici TOP 09, ODS a KDU-ČSL povede v Praze šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Mnohokrát avizoval, že nechce být celoživotním politikem, protože se chce ze všeho nejvíce věnovat právu. Možná se mu to nakonec vyplní, ovšem patrně nikoliv v nejbližších letech. Nejmladší poslanec Dominik Feri má totiž šanci, že bude v Poslanecké sněmovně pokračovat.

"Ano, rozhodl jsem se zatím v politice zůstat, budu kandidovat na podzim do Poslanecké sněmovny," potvrdil v pondělí večer Aktuálně.cz Feri po jednání krajského vedení TOP 09 v Praze. Už před ním se v zákulisí šířily informace, že kraj bude hlasovat o tom, aby byl Dominik Feri na kandidátce ODS, TOP 09 a KDU-ČSL jako druhý zástupce po předsedkyni strany Markétě Pekarové Adamové.

Konkrétně tedy že ona kandidátku povede a Feri obsadí další místo na společné kandidátce, jež je určené TOP 09. Které místo to nakonec bude, ještě ukážou další jednání s ODS a KDU-ČSL, s největší pravděpodobností by to mělo být čtvrté místo. Druhé a třetí místo je rezervované pro ODS, páté pro lidovce.

Kolem kandidátky je ale ještě rušno, jak v neděli upozornilo Aktuálně.cz, pražské ODS se příliš nelíbí to, aby kandidátku vedla předsedkyně TOP 09, když tato strana v Praze vládne s Piráty - zatímco ODS je v opozici a Piráty kritizuje. ODS v metropoli by nejraději, aby TOP 09 podpořila odvolání pirátského primátora Zdeňka Hřiba, ale nemá "páky" na to, aby k tomu TOP 09 donutila.

"Krajský výbor TOP 09 mě jednomyslně potvrdil lídrem naší kandidátky v Praze. Děkuji za tak jednoznačnou podporu," napsala v pondělí večer na Twitter Pekarová Adamová.

Feri po hlasování sdělil, že chce kandidovat hlavně proto, aby dostal k volbám mladé lidi. "Pro stovky tisíc z nich to bude první možnost, jak složení sněmovny ovlivnit a i jak zareagovat na to, co vláda poslední rok předvádí. Právě hlasy mladých lidí mohou být rozhodující pro to, jestli součet mandátů obou koalic bude víc než 101," uvedl.

Poslanec dává dlouhodobě najevo, že by si přál, aby po volbách už nebylo u moci hnutí ANO ani jeho předseda a premiér Andrej Babiš. Feri je přesvědčený, že trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL uspěje natolik, aby společně s koalicí Pirátů a STAN určovala příští vývoj České republiky.

Zároveň se chce ve sněmovně věnovat některým zákonným předlohám a nechce ošidit ani svůj vystudovaný obor. "Profesně bych rád byl u příprav procesních předpisů - civilního řádu soudního a trestního řádu. Pokud mi to okolnosti dovolí, rád bych skloubil práci poslance se získáváním zkušeností v právní praxi," podotkl.

Feri velmi dlouho váhal, jestli bude chtít v politice pokračovat, spíše mluvil o tom, že se chce věnovat právu. "Čekají mě státnice a rád bych se v budoucnu věnoval advokacii. Nechávám si tedy čas na rozmyšlenou," odpověděl ještě vloni v červenci v Rádiu Impuls na otázku, zda se chce věnovat dál politice. Shodou okolností právě v červenci dokončil úspěšně studium práv a získal titul magistr.

Zároveň se ale hodně věnoval politice, konkrétně v době epidemie koronaviru patřil a patří k těm, kteří často veřejnost informují o vládních opatřeních, a zároveň má jako opoziční poslanec k řadě opatření připomínky. Mimo jiné využívá toho, že má na sociálních sítích mnoho sledujících, v případě Instagramu jde dokonce o 920 tisíc lidí - žádný jiný politik na takové číslo nedosáhl. Ani se mu nepřiblížil.

Mnozí lidé, zejména mladí, jej začali sledovat a číst v posledních měsících. V komentářích mu vzkazovali, že díky němu se ve vládních opatřeních přece jen lépe orientují. Feri používal značku žlutého vykřičníku, kterou publikoval vždy s konkrétním vládním rozhodnutím a velmi stručným a jednoduchým sdělením, co rozhodnutí obsahuje.

Dominik Feri se dokonce dočkal před časem uznání od premiéra Andreje Babiše, který jinak pochvalami na adresu opozice velmi šetří. "Pane poslanče, já jsem viděl váš Instagram a je to úžasné. Je to skvělé. A já vám děkuju a gratuluju," prohlásil Babiš loni 22. října, když ho Feri interpeloval ve sněmovně s požadavkem, aby vláda zásadně vylepšila "naprosto příšernou komunikaci".

"Přišli za mnou mí kolegové a mluvili o tom, jak dcera paní ředitelky úřadu sleduje váš Instagram. A já jsem řekl, proč to nedělá ten Plaga," pokračoval Babiš ve sněmovně při zmínce o svém ministru školství Robertu Plagovi.

Pomáháme, protože je potřeba, aby lidé věděli, jak se chovat v době covidu pro bezpečí sebe i rodiny. ❤️



Velký dík @DominikFeri a jeho týmu za celý obsah a @vdzurilla za zajištění podpory a lidí do týmu na straně státu.



Vděčnost a poděkování všem v @CeskoDigital. pic.twitter.com/U7M63SGJt8 — Eva Pavlikova 📿 (@evapavlikova) November 6, 2020

Feri tehdy předsedovi vlády vysvětloval, že nedávno oslovil vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu s tím, že by bylo dobré, aby vláda vytvořila web, na kterém budou lidé číst co nejsrozumitelněji podané informace o všem, co se týká opatření proti covidu. Druhý den po interpelaci přijal Babiš Feriho a Dzurillu na Úřadu vlády, domluvili se na spolupráci a ještě za pomoci dalších lidí vytvořili speciální web Covid.gov.cz.

Poslanec Feri je zároveň členem AntiCovid týmu, který vytvořili zástupci připravované volební trojkoalice ODS, TOP 09 a KDU-ČSL. Tento tým přichází s různými návrhy, co a jak by měla vláda dělat v souvislosti s covidem. Pokračuje přitom i v osvětě, zatím naposledy třeba stovkám tisíc příznivců ve videu vysvětloval, že je dobré se jít otestovat, i když člověk necítí žádné příznaky nemoci.