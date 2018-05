Jeden průšvih s Babišem stačil, ale kdo nic nezkusí, nic nemá. Vláda s ANO půlí ČSSD, ukázala anketa

před 1 hodinou

Anketa Aktuálně.cz mezi stovkou starostů, radních, řadových zastupitelů, poslanců či senátorů za ČSSD ukázala, že stranu ostře půlí názor na případnou vládní spolupráci s hnutím ANO. O ní straníci rozhodnou v referendu, které dnes začíná. Vyrovnaný výsledek ankety naznačuje, že bude záležet i na posledním odevzdaném hlasu.

Praha - Ať dopadne referendum o vstupu ČSSD do vlády s hnutím ANO jakkoli, už nyní je jasné, že polovina strany bude z výsledku rozladěná a už tak napjaté vztahy mezi sociálními demokraty se ještě zhorší. Referendum začíná právě dnes a potrvá do 14. června. Výsledky oznámí vedení strany 15. června.

Redakce online deníku Aktuálně.cz v anketě zjišťovala, jak budou straníci hlasovat. Názory na spolupráci s Babišem a s komunisty rozdělují stranu na dva přibližně stejně silné tábory. Pro i proti vládě s ANO byl zhruba stejný počet respondentů.

Předseda ČSSD Jan Hamáček tak stojí před těžkým úkolem, pokud chce dojednanou koalici před členskou základnou obhájit. A bude to mít obtížnější o to, že z ankety vyplynulo, že jen malá část jeho kolegů ještě není rozhodnutá, jak bude hlasovat.

Deník Aktuálně.cz oslovil víc než dvě stovky poslanců, senátorů, bývalých poslanců, šéfů místních či krajských organizací, starostů, radních i řadových zastupitelů. Padesát straníků vládu v anketě odmítlo, čtyřicet sedm ji podpořilo a dvacet ještě nebylo rozhodnutých nebo odmítlo odpovědět. Zbytek na dotazy nereagoval.

"Čtyři roky stačily"

Z odpovědí straníků plyne, že klíčovou roli hraje názor na Andreje Babiše, kterého policie podezírá z dotačního podvodu. Především kvůli tomu, že právě tento politik má vést sbor ministrů, mírně převažují členové, již mají ke koalici vážné výhrady a chystají se hlasovat proti vstupu ČSSD do kabinetu.

"Za konstelace trestně stíhaného premiéra a vlády podporované bolševickou KSČM je pro mě tato varianta nepřijatelná," říká třeba Šimon Krmenč

ík, zastupitel ČSSD na radnici Prahy 2. Starosta ostravského městského obvodu Poruba Pert Mihálik upozornil ještě na jednu věc, která na Babišovi vadí. "Nemá dořešenou svou spolupráci s StB, to je něco, co nemůže žádný demokrat přehlédnout," uvádí.

Babiš a jeho ANO navíc nemá důvěru některých sociálních demokratů. Ti se často bojí, že by společná vláda opět skončila fiaskem - jinými slovy opětovným propadem preferencí ČSSD. A to také ovlivní rozhodování členů v následujících dnech a týdnech. "Nejsem pro vstup do vlády s ANO. Jeden průšvih snad stačil," argumentuje například starosta Moravské Třebové Miloš Izák, když vysvětluje, proč by se ČSSD měla držet od Strakovy akademie dál.

Izákovo stručné vyjádření vystihuje náladu mnoha sociálních demokratů z celé republiky. Na nedůvěru v ANO kromě něj totiž opatrně i zcela otevřeně naráželo mnoho z těch, kdo plán vedení ČSSD odmítají. "Po čtyřleté zkušenosti bude lepší nevstupovat do vlády za jakýchkoliv podmínek," podotkl třeba starosta Čáslavi Jaromír Strnad.

Proti je Ústí, Hradec i Pardubice

Proti vládě a spíš proti vládě bylo celkem 50 členů strany. Častěji se jednalo o starosty, radní či třeba zastupitele obcí, které na podzim čekají obtížné komunální volby. V nich by mnozí z nich i přes klesající oblibu strany chtěli obhájit své posty na radnicích.

"Náš volební výsledek byl katastrofální. Doporučoval bych zaměřit se na práci v opozici, stabilizovat stranu, změnit taktiku a zaměřit se na komunální a senátní volby," radí straně místostarosta Litoměřic Pavel Grund. Vyjednané podmínky, podle kterých by měla vláda fungovat, jsou podle jeho názoru nevymahatelné. A má obavy z toho, jak stranu současný stav rozděluje a "žene do bodu, ze kterého již možná nebude úniku".

Grund je z vlivného Ústeckého kraje, z něhož opakovaně zaznívají hlasy proti vstupu do vlády. Vždyť i jejich krajský předseda Miroslav Andrt je přesvědčený, že většina jeho kolegů z regionu nejspíš řekne v referendu vládě s ANO "ne". "Nemáme důvěru v to, jak je koaliční uspořádání domluvené. Podle nás je to postavení pro nás nedůstojné a nevěříme tomu, že ten příběh bude pro nás dobrý," myslí si Andrt.

Podobný postoj, jaký má Ústí, už Hamáčkovi sdělili členové v Pardubickém či Královéhradeckém kraji. Tady podle všeho vedení strany s referendem neuspěje, což vyplývá i z ankety. Podle předsedy ČSSD v Pardubicích Leoše Maliny je 85 procent jeho kolegů proti koalici s ANO. "V současné chvíli mě ani většinu členské základny v okrese Pardubice nikdo nepřesvědčil o tom, že by vstup do vlády s hnutím ANO s tichou podporou KSČM měl mít naši podporu," tvrdí Malina.

Kdo nic nezkusí, nic nemá

Sociálních demokratů, kteří spolupráci s ANO naopak hájí, bylo v anketě přibližně stejně jako odpůrců. Čtyřicet sedm členů redakci sdělilo, že se chystá nebo nejspíš chystá hlasovat pro vládní plán předsedy Jana Hamáčka a jeho dvojky místopředsedy Jiřího Zimoly. Rozdíl mezi oběma skupinami je přitom tak malý, že nelze určit vítěze a poražené.

"Kdo nic nezkusí, nic nemá a kdo se bojí, má se držet maminky za sukni," říká starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, když přesvědčuje o tom, že sociální demokracie má vsadit na partnerství s Babišem. Vyjednané podmínky spolupráce jsou podle něj dobré a odrážejí sedmiprocentní výsledek strany v říjnových poslaneckých volbách.

"Konečné znění koaličních podmínek je naprosto dostatečné. Vše už bude záležet na konkrétních lidech. Je to jen pro odvážné, sebevědomé a schopné. Není to pro uplakané panenky," myslí si bývalý místopředseda ČSSD a senátor Zdeněk Škromach. Podobný názor má ostatně většina z těch, kdo do vlády vstoupit chtějí.

"Naše země již nezbytně potřebuje stabilní vládu," zdůraznil další argument bývalý náměstek ministra zahraničí a pražský zastupitel Lukáš Kaucký. Řada jeho kolegů je také přesvědčených, že více než půl roku po volbách je třeba ukončit zdlouhavá jednání. Navíc v situaci, kdy je jasné, že by odchod ČSSD znamenal, že se dohoda na jakékoli jiné vládě protáhne možná o další měsíce. S hnutím ANO totiž skoro nikdo nechce hlavně kvůli trestnímu stíhání Babiše spolupracovat. Jediný, kdo by byl ochotný kabinet ANO tolerovat, jsou vedle ČSSD ještě komunisté a extremistické hnutí SPD Tomia Okamury.

Méně špatná varianta

Z partnerství s Babišem sice nejsou zastánci této varianty nadšení, vadí jim trestní stíhání premiéra, ale považují uzavření spolupráce za menší zlo. "Dlouho jsem byl v této otázce proti vládě s ANO, ale když tak přemýšlím o tom, že by místo ČSSD mohlo být ve vládě SPD, tak to radši ne. Fašisty ve vládě nechci," poukázal kutnohorský radní Zdeněk Hadrovský.

Část členů si také uvědomuje, že by v opozici mohli zaniknout a že by bylo těžké stavět se proti plánům ministrů ANO, když mnozí prosazují program podobný tomu, s jakým šla ČSSD do voleb. Jako členové vlády navíc dokážou udělat víc, což je pro zastánce koalice důležité.

"Považuji tuto variantu za méně špatnou, vnímám její rizika, ale pokud chceme prosadit svoje programové priority, tak jiná možnost v tuto chvíli není," podotkl starosta Jirkova Radek Štejnar.

Ti, pro koho byl program možného kabinetu důležitější než Babišovy problémy, byli většinou spokojení s tím, co Hamáček se Zimolou vyjednali. "Hnutí ANO muselo přistoupit na řadu programových ústupků - například zvýšení rodičovského příspěvku, zálohové výživné, zrušení karenční lhůty, podpora výstavby bytů pro mladé rodiny a seniory a mnohé další," jmenovala liberecká zastupitelka Lenka Kadlecová.

Podle příznivců vstupu do koalice totiž ČSSD není v situaci, kdy by si mohla diktovat podmínky. "Strana, která získala ve volbách 7,29 % voličských hlasů, by měla mít v koalici hlas poradní, nikoliv rozhodující. Proto jsou úvahy o počtu ministerských postů a výběr ministerstev bezpředmětné," odpověděl zastupitel Českého Krumlova Libor Zahradník na anketní otázku, co říká výběru ministerstev, jež by ČSSD mohla obsadit.

Z postojů jednotlivých členů, jak je popisovali v anketě, plyne, že se strana v současné době půlí na dvě silné názorové skupiny. Na sociálních sítích se v diskusích přou a místy jsou jejich debaty vyostřené. Například Škromach a také bývalý místopředseda Michal Hašek jsou v tomto ohledu velmi aktivní. Snaží se kolegy přesvědčit, aby dali koalici s ANO zelenou. Mnozí senátoři v čele s jejich předsedou Milanem Štěchem zase lobují za odchod strany do opozice.

Hamáček se Zimolou v těchto dnech objíždějí jednotlivé regiony a vysvětlují kolegům jednotlivé body koaliční smlouvy a třeba i to, proč se jim do této dohody nepodařilo prosadit zpřetrhání vazeb mezi Babišem a okamurovci.

"Podmínky ohledně případného odsouzení předsedy vlády a pojistky proti přehlasování neformální koalicí s SPD mi přijdou nedostatečné," vyčítá jim předsedkyně ČSSD v Jihomoravském kraji Naděžda Křemečková. Původně vedení strany chtělo, aby se ANO podílelo na odvolání Okamury a dalších zástupců SPD z postů ve vedení sněmovny a poslaneckých výborů. To však Babiš odmítl.