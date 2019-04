Extajemník SPD Staník dostal za posílání Romů či Židů "do plynu" roční podmínku

před 1 hodinou

Bývalý tajemník poslaneckého klubu SPD Tomia Okamury Jaroslav Staník dostal u Obvodního soudu pro Prahu 1 roční podmíněný trest za své nenávistné výroky ve sněmovní restauraci. Při oslavě úspěchu ve volbách v říjnu 2017 řekl mimo jiné že "buzeranti a lesby jsou nemoc, měli by se střílet hned po narození" či že homosexuálové, Romové a Židé by se měli posílat do plynu.

Soud má za to, že toto jednání je o otázce společenské škodlivosti. Výroky, které sdělil jako tajemník poslaneckého klubu SPD, mohou evokovat ve velkém množství lidí názor, že takový názor mají i ostatní poslanci SPD a že tento názor je přípustný i v poslanecké sněmovně a tudíž je i přípustný pro další občany. V tom vidím velkou společenskou škodlivost," uvedla soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 1 Helena Králová, která Staníkovi dala i pokutu sedmdesát tisíc korun. Králová mu tak uložila stejný trest, který požadovala státní zástupkyně Zuzana Beňová. Pokutu v uvedené výši ostatně již Staník za svá slova loni od Králové dostal trestním příkazem, ale protože se odvolal, musela nařídit hlavní líčení. Staníkův advokát Petr Pohorský tvrdí, že jeho klient žádný rasista není, a poukazuje na to, že naopak aktivně podporuje nadaci Šoa manželů Schindlerových a pořádal také akce pro romské děti. "Pokud bych byl rasista, xenofob, nepořádal bych akce pro romské děti, nenechal bych si s romskými dětmi hrát své vnučky," souhlasil Staník. Oslava 22 mandátů Žalobkyně kladla Staníkovi za vinu to, že v říjnu 2017 těsně po sněmovních volbách, v nichž SPD získala 22 mandátů, posílal při oslavě volebního úspěchu ve sněmovní restauraci příslušníky menšin do plynu. "Vyzýval k tomu, aby se všichni homosexuálové, Romové a Židé stříleli už po narození," popsal dříve serveru Aktuálně.cz bývalý poslanec Marek Černoch (zvolený za Úsvit). Tehdejší ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD) zase uvedla, že když do místnosti vešla, silně opilý Staník ji oslovil jako Marxovou-Engelsovou. Řekl pak, že ministryně podporuje homosexuály, kteří by se měli zlikvidovat. "Neznámý pán mě oslovil jménem, ty jseš Marie Richterová, zastáváš se buzerantů a muslimáků, půjdeš hned za nima, zeptala jsem se, kam půjdu, on se hihňal, byl opilej," popsala zase tajemnice Marksové-Tominové Marie Richterová. Staník ji podle ní nejspíše poznal podle rasistického webu White media, který zveřejňoval seznamy "sluníčkářů" (nedávno zrušeného, pozn. red.) včetně fotografií a jejich adres. Citoval jsem Husa, hájí extajemník SPD rasistické výroky. Žádá rekonstrukci události číst článek "Pořád opakoval: nastala nová doba, ta hospoda je naše, takoví lidi jako ty sem chodit nebudou, my jsme vyhráli volby," popisovala Richterová, která si tak původně myslela, že to byl někdo z ANO. Až později jí další lidé v klubu řekli, že to byl Staník. "Chci se omluvit, že jsem vás označil hrubým výrazem," reagoval Staník, který ale dodal, že White media nezná a na její jméno se zeptal kolegů, protože se mu prý líbila. Vytrženo z kontextu, hájí se Staník se hájil tím, že zmíněné výpovědi jsou účelové a byly vytrženy z kontextu. A hlavní svědkové proti němu - dřívější poslanci hnutí Úsvit, založeného Tomiem Okamurou, Marek Černoch a Martin Lank - se snaží jeho a nové hnutí Okamury, s nímž se ve zlém rozešli, poškodit. A to zvláště poté, co se se svojí novou stranou do sněmovny nedostali. A snažil se i prokázat, že Černoch nemohl jeho slova ani slyšet, protože byl v jiné místnosti. Králová ale svědecké výpovědi označila za hodnověrné. Svoboda projevu není bezbřehá "Připadá mi, že to není jen snahou poškodit Staníka a hnutí SPD, ale hlavně zastrašit občany této země, v hospodách se nemá mluvit o politice, buďte zticha, nebo dopadnete jako Staník," uvedl Staník v závěrečné řeči s tím, že dnešní režim chce zastrašit lidi, kteří si dovolí mít jiný názor než ten správný. "Můj advokát mi řekl, abych se těmto větám vyhnul," dodal. A soudkyně naznačila, že jeho advokát mu doporučoval správně. "Pokud budete takto pokračovat, budu muset vaši řeč ukončit," uvedla. "Přišel jsem o společenské a pracovní postavení, nabral třicet kilo, o to nejdůležitější, co jsem měl, jsem v podstatě přišel," dodal už pouze. A k jeho závěrečné řeči se vrátila soudkyně ještě v odůvodnění rozsudku. "Obžalovaný uvedl, že se obává toho, aby v České republice nenastalo období, kdy svoboda projevu bude omezena. Myslím, že to tak není, svoboda projevu je zakotvena v ústavě. Svoboda projevu ale nemůže být bezbřehá a nelze povolit člověku úplně všechno. Nikdo nemůže v demokratickém státě, kterým ČR je, používat výroky, které směřují k zabíjení lidí nebo násilné smrti osob jak jednotlivců, tak menšin," konstatovala Králová.