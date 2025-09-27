Domácí

Exředitel magistrátu Prahy vyvázl z kauzy parkovacích karet pro své známé

před 59 minutami
Policie nakonec nezahájila trestní řízení s bývalým ředitelem pražského magistrátu Martinem Kubelkou kvůli přidělování parkovacích oprávnění známým.
Martin Kubelka, exšéf pražského magistrátu.
Martin Kubelka, exšéf pražského magistrátu. | Foto: Profimedia.cz

Uvedl to server iROZHLAS.cz. Na policii se obrátilo ministerstvo spravedlnosti. Kubelka podle podnětu udělil parkovací oprávnění určená členům krizového štábu například vozům své manželky, místního politika či podnikatele, kteří neměli se štábem nic společného.

Kubelku primátor Bohuslav Svoboda (ODS) kvůli této kauze a dalším pochybením z postu letos na jaře odvolal. Podle policie ale Praha neměla stanovený jasný postup pro udělování parkovacích oprávnění.

Kubelka se podle ministerstva mohl dopustit zneužití pravomoci úřední osoby. Přidělování parkovacích oprávnění podléhá zákonu o pozemních komunikacích, který pravomoc svěřuje samosprávám. Kvůli nejasnosti pražských předpisů pro přidělování oprávnění členům krizového štábu ale policie Kubelkův případ odložila.

"Problematika parkovacích oprávnění pro krizový štáb hlavního města Prahy nebyla upravena a neexistoval žádný závazný předpis, který by jasně stanovoval pravidla a postup od podání žádosti, přes posouzení až po schválení, tedy určení povinností a odpovědnosti," uvedla podle serveru policie.

Absence pravidel je podle policistů zneužitelná. Takové zneužití pak zasluhuje postih, ale podle závěrů policie jen v rovině pracovněprávní, ne trestněprávní. A pracovní postih na Kubelku dopadl, když jej primátor odvolal z funkce, doplnili podle iROZHLAS.cz policisté.

"Rozhodování v agendě přidělování parkovacích oprávnění nebylo nikdy v mé kompetenci," reagoval na rozhodnutí policistů Kubelka. To je ale v rozporu se závěry policistů. Kubelka měl podle nich rozhodující roli v závěru procesu udělování oprávnění. "Pokud ředitel nesdělil, že nesouhlasí, což by dal na vědomí odboru bezpečnosti, osobě bylo parkovací oprávnění přiděleno," píše se v protokolu.

Vysoké odměny asistentky

Udělování parkovacích karet Kubelkovým blízkým nebylo jediným důvodem pro odvolání bývalého ředitele magistrátu. Podle médií také Kubelka dal předloni své bývalé asistentce odměny 857 000 korun. Dostala na odměnách více peněz než většina vedoucích odborů za stejnou dobu. Tato řadová úřednice navíc podle iROZHLAS.cz získala bydlení v magistrátním bytě na prestižní adrese v centru Prahy.

Pražský primátor Svoboda podepsal odvolání Kubelky z postu ředitele magistrátu na konci března. Kubelka si tehdy pro odvolání navzdory dohodnuté schůzce nepřišel, převzal si ho až na začátku dubna. Proti rozhodnutí podal žalobu.

 
