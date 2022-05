Etická komise Akademie věd: Spolupráce badatele s čínskou propagandou není prohřešek

Vedení Akademie věd loni v listopadu odvolalo vysoce postaveného manažera instituce Marka Hrubce. Aktuálně.cz dříve informovalo, že akademik, který zastřešoval zkoumání Číny, píše pro čínskou propagandu a sedí v organizaci podezírané ze špionáže. Tento think-tank založila čínská akademie. S ní spolupracuje i šéf etické komise Akademie věd, která se usnesla, že Hrubec prohřešek nespáchal.

Když Aktuálně.cz loni v listopadu rozkrylo, že vysoce postavený manažer Akademie věd Marek Hrubec sedí ve vedení think-tanku China-CEE Institute podezřívaného experty ze špionáže pro Čínu, reakce předsedkyně Akademie věd Evy Zažímalové byla jednoznačná.

"To, že je v akademické radě China-CEE Institute, se dozvídám od vás. Vnímám to jako velice problematické a v rozporu s etickým kodexem výzkumných pracovníků akademie, který stanovuje, že vědec dodržuje principy nestrannosti a nezávislosti na ideologických a politických tlacích a na zájmech nátlakových skupin," uvedla tehdy Zažímalová. Doplnila, že navrhne odvolání Hrubce z čela šestiletého výzkumného programu Globální konflikty a lokální souvislosti, na němž se podílí osm ústavů Akademie věd a který má nezávisle zkoumat mimo jiné i Čínu.

Aktuálně.cz posléze upozornilo i na to, že Hrubec píše oslavné články na komunistický režim, které publikují čínská propagandistická média. O týden později zasedla Akademická rada, nejvyšší orgán Akademie věd. A většina z jejích 17 členů odvolání Hrubce, které navrhla Zažímalová, schválila. Podobně postupoval i jeho ústav, takže Hrubec je dnes řadovým badatelem akademie.

Jeho vztahy s čínskou komunistickou stranou ale od té doby ještě zkoumala komise pro etiku vědecké práce, která je poradním orgánem vedení a má za úkol posuzovat, zda vědci neporušují kodex. Nyní je jasné, že došla k opačnému výsledku. Hrubec vystupováním v propagandistických médiích čínské komunistické strany ani působením v think-tanku napojeném na čínskou rozvědku podle komise etický kodex neporušil.

"Zřizovatelem dotyčného institutu je Čínská akademie sociálních věd, s níž Akademie věd ČR dlouhodobě udržuje partnerské vztahy. Členství docenta Hrubce ve vědecké radě institutu je víceméně formální a nevykazuje znaky nedodržování principů nestrannosti a nezávislosti na ideologických a politických tlacích," usnesla se dvanáctičlenná komise.

Think-tank sloužící Číně pro špionáž Think-tank se sídlem v Budapešti založila Čínská akademie sociálních věd. Vyplácí tisíce eur středoevropským akademikům, aby pro něj sepisovali svodky o dění ve svých zemích.

Slovenský deník SME loni v srpnu informoval, že pro stejnou organizaci pracuje několik slovenských vysokoškolských pedagogů.

"Jde o instituci řízenou politiky pro politické účely, nejde o nezávislý akademický výzkum. Současný prezident institutu Feng Čung-pching (Feng Zhongping) je bývalým viceprezidentem Čínského institutu současných mezinárodních vztahů, což je firma ministerstva státní bezpečnosti, která provádí zpravodajskou činnost mezi akademiky a think-tanky," uvedl Filip Jirouš, analytik organizace Sinopsis, která se dlouhodobě zabývá zkoumáním čínského vlivu.

Informace získané spoluprací s partnery v akademické sféře podle něj s velkou pravděpodobností využívají čínské rozvědky při plánování operací namířených například proti zemím Evropské unie.

Think-tank to v prohlášení odmítl jako údajnou dezinformaci.

S Čínou spolupracuje i šéf etické komise

Předsedou etické komise je historik Oldřich Tůma z Ústavu pro soudobé dějiny. Aktuálně.cz zjistilo, že s Čínskou akademií sociálních věd, na kterou se stanovisko komise odkazuje, sám Tůma spolupracuje. Stejně jako Hrubec. Oba jsou zapojení do vědeckých projektů s vysoce postavenými pracovníky této čínské organizace.

Číňané se Tůmovi, který se profesně zabývá dějinami Československa po roce 1945 a dějinami studené války, zavázali platit pobyt v zemi. Česká Akademie věd jej na oplátku hradí čínským partnerům. Tůma má zkoumat téma "Vztahy mezi Čínou a Československem/Českou republikou v měnícím se mezinárodním uspořádání: Historie a realita", jak také nazval svůj projekt.

Na dotaz, zda to nemohlo ovlivnit jeho rozhodování o vztazích mezi Hrubcem a Čínou, odpověděl negativně. "Přiznám se, že jsem musel vynaložit nemalé duševní úsilí, když jsem se snažil pochopit, jak svou otázku myslíte nebo na co se vlastně ptáte. A nepřišel jsem na to. Tak odpovím jednoduše. Ne," napsal Aktuálně.cz Tůma.

"Nejde o badatelský projekt v pravém slova smyslu (a už vůbec ne společný), ale o mobilitní projekt, jehož smyslem je umožnit vzájemné návštěvy na recipročním základě," dodal Tůma s tím, že jeho samotného prý zajímala především reakce Číny na srpnovou intervenci. Doplnil ale, že kvůli covidu se projekt posunuje a čínští partneři mu neodpovídají.

I Hrubec měl vedle působení ve vedení v China-CEE Institute s Čínskou akademií sociálních věd druhý projekt zaštítěný českou Akademií věd. Zkoumal "Proměny společností v globálních interakcích: Čína, EU, USA".

"Tento projekt, který měl trvat do konce roku 2022, byl ukončen," řekl Aktuálně.cz místopředseda Akademie věd Ondřej Beránek. Jaký je rozdíl mezi projekty Hrubce a šéfa etické komise Tůmy, přitom není jasné. Beránek to neupřesnil. Tůma a Hrubec jsou jediní badatelé akademie, kteří dosud projekty s Čínskou akademií sociálních věd měli v běhu.

Další partnerství s touto organizací vedení české Akademie věd zmrazilo. "Momentálně platí, že v rámci oné obecné smlouvy s Čínskou akademií sociálních věd nejsou již tři roky žádné nové projekty iniciovány a ani v dohledné době nebudou," doplnil Beránek s tím, že Akademie věd bere problematiku bezpečného výzkumu velmi vážně.

BIS: Pozor na cesty do Číny a Ruska. Mohou vás pak vydírat Před cestami vědců do Číny dlouhodobě varuje BIS, která to označuje za čínskou náborovou praktiku špionů. Loni Aktuálně.cz rozkrylo, jak právě na Akademii věd cílila záhadná organizace, které nabízela luxusní pobyty v Číně.

Zpravodajci nepřátelských mocností podle kontrarozvědky na českou akademickou půdu cílí. Mohou se tak dostat k citlivým informacím, ale i ovlivňovat veřejnou debatu o svých zemích nebo verbovat studenty, kteří později zaujmou funkce v české státní správě.

Před nekritickým uzavíráním partnerství či grantů také varuje příručka vydaná Centrem proti terorismu a hybridním hrozbám při ministerstvu vnitra.

Zmíněný manuál vydalo ministerstvo ve spolupráci s Univerzitou Karlovou. Poté, co Aktuálně.cz rozkrylo, jak čínská ambasáda za pomoci skupiny akademiků - včetně blízkého spolupracovníka tehdejšího rektora Tomáše Zimy - ovlivňovala dění na univerzitě ve prospěch komunistického státu.

Při cestách do Číny nebo Ruska by podle materiálu čeští experti počítat s rizikem kompromitace. Pod dozorem by měli mít počítače a mobilní telefony, s nimiž cestují. Neměli by je nechávat například na pokoji, jinak riskují, že přijdou o data nebo si naopak odvezou zpátky nainstalovaný škodlivý kód. A také mít na paměti, že hostitelé se na ně mohou pokusit sbírat "kompro", kterým je pak mohou vydírat.

Experti varují, že takovou spolupráci nelze vnímat stejně, jako partnerství s podobně pojmenovanými západními institucemi. "U Čínské akademie sociálních věd je třeba mít na paměti, že to není jen akademická instituce, ale také součást byrokratických struktur leninského systému vlády jedné strany v Číně. Aktivně se podílí na budování 'společenských věd s čínskými rysy', jak k tomu vyzývá generální tajemník ÚV Komunistické strany Číny Si Ťin-pching. Za tím účelem také často využívá 'akademické' spolupráce s obvykle nepříliš dobře informovanými zahraničními protějšky," konstatoval Martin Hála z organizace Sinopsis.

"Nezjistili jsme, že by antisemita ovlivňoval Akademii věd" Etická komise nenašla porušení pravidel ani v tom, že Hrubec na Akademii věd angažoval a platil antisemitu Ladislava Zemánka, kterého už v roce 2016 uznal soud vinným z podněcování nenávisti vůči Židům. Zemánek se později účastnil demonstrace na podporu ruské anexe Krymu, a dokonce vyjel jako pozorovatel na Donbas, čímž legitimizoval první tamní "volby".

Etická komise ale podle svého usnesení nenašla důkazy, že by své pozice na akademii Zemánek využil k tomu, aby ve vědeckém prostředí své názory prosazoval.

Zemánek na akademii už skončil. Pokračuje ale v práci pro Rusy a Číňany. Na sociálních sítích se dále označuje za analytika China-CEE Institute, v jehož vedení sedí Hrubec.

Naposledy publikoval "analýzu" na webu think-tanku Valdajský klub, tedy nástroje ruské propagandy, jehož akce pravidelně navštěvuje sám Vladimir Putin. V ní popisuje údajnou protiruskou kampaň v Česku a zpochybňuje, že za vyhození muničních skladů ve Vrběticích a smrtí dvou lidí jsou ruští zpravodajci.

Hrubec vystupoval za akademii. Ta tvrdí, že šlo o jeho soukromé názory

Etická komise posuzovala také Hrubcova prohlášení, která přetiskovala čínská propagandistická média. Ani tady neshledala problém. "Jakkoli docent Hrubec prezentuje ve svých mediálních výstupech osobité názory, jde o jeho názory jako soukromé osoby," uvádí komise s tím, že by vědec měl vždy srozumitelně dát najevo, že jde o jeho soukromé názory.

V čínských médiích napojených na státní propagandu se ovšem Marek Hrubec opakovaně podepisoval a nechal titulovat přímo jako zástupce Akademie věd České republiky.

Ani v jednom z případů se Aktuálně.cz nepodařilo získat výstup, v němž by český filozof a sociální vědec byl k Číně kritický a zmiňoval například detenční tábory pro Ujgury či vlivové operace Pekingu v zahraničí. Zato vyzdvihoval úspěšnost čínského komunismu nebo zákon, který podle expertů vede k dalšímu omezení lidských práv v Číně.

Člen nejužšího vedení Akademie věd má jiný názor než jeho poradní orgán. "Osobně se domnívám, že - o to víc v dnešní době, kdy zejména Rusko a Čína jsou strůjci různých dezinformačních kampaní a nátlakových akcí - je nutné důsledně dbát na integritu názorů pronášených ve veřejném prostoru, jakož i na to, kde a pro koho jsou pronášeny," uvedl místopředseda akademie Beránek.

Badatelé Akademie věd podle něj musí neustále pamatovat na to, že jsou zaměstnanci veřejných výzkumných institucí. "Je jejich povinností brát při výzkumu v úvahu objektivně všechny informace. Navíc jejich hlasy mají ve veřejném prostoru váhu," dodal Beránek.

Rozhodnutí etické komise podle něj nic nemění na tom, že Hrubec zůstane řadovým výzkumníkem. Hrubec s Aktuálně.cz dlouhodobě nekomunikuje. Na dotazy nereagoval ani tentokrát. Před kolegy ale dlouhodobě odmítá, že by se dopustil čehokoliv problematického.

Kritické texty upravil nebo úplně vyřadil

Verdikt etické komise ale odhaluje i dosud neznámé podrobnosti o působení vysoce postaveného manažera, který měl zastřešovat vyvážený výzkum o Číně napříč osmi ústavy Akademie věd.

Hrubec loni vydal publikaci Globální Čína: otevírání a Iniciativa Pásu a cesty. "Českému sociálnímu vědci vychází zásadní kniha o globální roli Číny," avizoval to Čínský rozhlas pro zahraničí, což je propagandistické médium komunistické vlády. A etická komise se usnesla, že knihou Hrubec kodex porušil. Podle ní byla publikována eticky pochybným způsobem a na pochybné platformě.

"Nejde o to, že nakladatelská skupina CPIG, v níž kniha vyšla, je vlastněna Komunistickou stranou Číny, ale především o to, jak je prezentována a k čemu slouží ediční řada Understanding China. Již citát prezidenta Číny a předmluva, jíž jsou jednotlivé díly ediční řady opatřeny a jejímž autorem je nejen vědec, ale v jedné osobě i dlouholetý významný funkcionář vládnoucí strany, informují, že smyslem řady je prezentovat a propagovat pozitivní názory a ocenění Číny," píše se ve stanovisku.

Členové etické komise přitom přišli i na to, že Hrubec do publikace nezařadil vyžádané a odevzdané studie kolegů, které byly k Číně kritické, a jiný text dokonce bez vědomí autorů upravil. Ve svém vlastním textu Čínu a vládnoucí režim vychválil.

"Musíme též s politováním konstatovat, že docent Hrubec se nás pokusil uvést v omyl, když - v rozporu s později zjištěnými skutečnostmi - tvrdil, že o vydání publikace předem informoval vedení Filozofického ústavu a autory jednotlivých studií," dodali členové komise.

Příklad vlivových akcí Číny na Karlově univerzitě Už na konci roku 2019 Aktuálně.cz popsalo, jak čínská ambasáda utajeně platila konference o Číně zaštítěné tehdejším rektorem Univerzity Karlovy Tomášem Zimou. Čína tak mohla v Česku vylepšovat svůj obraz. O tom, zda je země hrozbou, na konferencích debatovali čeští politici, vědci i pracovníci bezpečnostních složek. Hlavní pořadatel a moderátor konferencí Miloš Balabán dodnes vede v ČSSD komisi pro obranu. Jeho soukromé konferenci dali loni záštitu straničtí kolegové - tehdejší ministr zahraničí Tomáš Petříček i tehdejší ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Zároveň se na akademické půdě Čína mohla dostat k řadě cenných informací. Aktuálně.cz napsalo, že akademici, které platila čínská ambasáda, souběžně dostávali od ministerstva vnitra miliony na bezpečnostní výzkum Česka. Vymýšleli třeba i to, jak akademické instituce ochránit před cizími vlivy.

Čína si na akademické půdě také mohla vytipovávat možné spolupracovníky, kteří se později dostanou na důležité pozice. Balabán, někdejší šéf Česko-čínského centra Karlovy univerzity, které konference pořádalo, zároveň učil na univerzitě o Číně.

Vybraným studentům komunistická vláda zaplatila výlet do Číny, jak odhalilo Aktuálně.cz a Respekt. Program sestavily vládní orgány tak, aby Čínu vykresloval co nejlépe. Jedna z absolventek poté například nastoupila na české ministerstvo vnitra.

