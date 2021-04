Čeští cestovatelé vyráží po stopách Zikmunda a Hanzelky autem závodníka Lopraise

Po stopách dvou slavných cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda se na cestu kolem světa dnešním dnem vydávají čeští cestovatelé. Výprava, která nese název Expedice Z101, začíná v Tunisku a během následujících tří let povede napříč Afrikou a Amerikou. Jejím cílem je jak připomenutí legendární cestovatelské dvojice, tak získání nových poznání o tom, jak se za uplynulá léta změnil svět.

Ze stejného místa, odkud před 74 lety do světa na svou velkolepou výpravu odcestovali Miroslav Zikmund s Jiřím Hanzelkou, dnes do Afriky odjíždí čtyřčlenná expedice. Tvoří ji dva protagonisté, jimiž jsou cestovatel Tomáš Vaňourek a politoložka Linda Piknerová, jež budou na cestě doprovázet také dva dokumentaristé.

Pojedou vozem, který původně využíval tým závodníka Aleše Lopraise v rámci Rallye Dakar v Americe a Saúdské Arábii. Expediční speciál, který po Jiřím Hanzelkovi dostal pojmenování George, jim na míru sestavili závodníci Karel a Aleš Lopraisovi. Na voze došlo k mnoha úpravám, aby vyhovoval všem terénům a podmínkám, kterým budou cestovatelé během výpravy čelit. Nefunguje ale jako obytný vůz, tým tak bude většinu cesty přespávat ve stanu.

"Auto jsme stavěli především pro dobré jízdní vlastnosti a průjezdnost. Nemá tedy ani stan na střeše, ani přípojný vozík, ale máme upravený stan, který k autu připojíme. To nám dává možnost být v terénu téměř neomezenou dobu," vysvětluje Vaňourek.

Dva kontinenty, 60 zemí a 70 tisíc kilometrů

Tým čeká tříletá cesta přes dva kontinenty a více než 60 různých zemí s cílem se dostat i do míst, do nichž se na přelomu 40. a 50. let minulého století cestovatelům proniknout nepovedlo. "Cestu Hanzelky a Zikmunda nebudeme jen kopírovat. Naším závazkem je jejich dílo dokončit a cestu rozšířit. Proto jsme postavili auto, které se dostane daleko," říká Vaňourek, který už před lety podobnou cestu absolvoval, když se spolu s cestovatelem Lukášem Sochou vydal na výpravu po Asii.

"Celé to byl ohromný tlak na psychiku, pohodu a fyzickou kondici. Byla to směs snad toho nejhoršího, co si může člověk představit. Neustálé řešení financí, přesunů z místa na místo, nejistota ubytování. To vše vytvářelo extrémně náročné prostředí podtržené naprosto nedostatečným vybavením. Překvapivě ale to vše dohromady bylo to nejlepší, co jsem kdy v životě zažil," popisuje své pocity z asijské expedice Vaňourek. Na další cestu kolem světa se tak už prý těší.

Podobně to vnímá také odbornice na Afriku Linda Piknerová, která bude mít v rámci projektu na starost veškerou administrativu a komunikaci. "Osobně pro mě nejde úplně o cestování, protože už jsem ledaskde byla. Sílu odkazu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda vidím v jejich životech třeba po návratu do země, kde vládl komunismus a normalizace, která zašlapala jejich odkaz," říká.

Cílem výpravy je tak nejen uctít tento odkaz, ale také informovat o světě z míst, na která za podobným účelem už léta nikdo nevycestoval. "Chceme ukázat, jak se mění svět a my s ním. Máme historická data z let 1947 až 1950, která dávají zcela jedinečný pohled na vývoj geografie a lidské rasy. Dokumentováním stejných míst získáme velmi zajímavý materiál. Samozřejmě je naším cílem šířit dobré jméno České republiky a ukázat světu, že i malá země v srdci Evropy umí dělat velké věci," vysvětluje Vaňourek.

Koronavirus cestu zkomplikoval

Ne všude se ale cestovatelské duo bude moct kvůli koronaviru podívat. Expedice, která začíná v Tunisku, měla původně odstartovat už před rokem v Maroku, které tým nakonec vůbec nenavštíví. Ze seznamu zemí museli vynechat také třeba Mauritánii, Západní Saharu nebo Alžírsko. "Tyto země jsou covidem naprosto ochromené a po zhodnocení všech rizik jsme museli trasu změnit. Osobně jsem se na tato místa těšil nejvíce, ale taková je doba," přiznává Vaňourek.

Vedle přestavby auta odjezdu předcházelo také budování fyzické kondice. Tým se sice bude pohybovat v autě, ale také pěšky zdolávat náročná převýšení. "Dynamický pohyb těla vychází z ramen, tak jsme se soustředili na rozvoj těchto partií. Také budeme dlouho sedět, proto jsme se hodně věnovali i páteři. Nakonec jsme rozvíjeli nohy nekonečným šlapáním do schodů, krční páteř a posílení svalů," vysvětluje Vaňourek.

Po absolvování africké etapy se tým na konci roku na chvíli vrátí do Česka, než zase po Novém roce odjede do Latinské Ameriky, kde zahájí druhou etapu výpravy. V průběhu příštího roku pak procestují většinu států Jižní a Střední Ameriky s cílem cestu rozšířit i o nové lokality, jako je například New York, kam se Jiří Hanzelka s Miroslavem Zikmundem nedostali. Rok 2023 se pak ponese ve znamení Severní Ameriky, kde tým svou cestu také ukončí.