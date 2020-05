"Nade všechny národy je lidství." Zemřel cestovatel Miloslav Stingl, viděl 150 zemí

V pondělí 11. května zemřel v Praze po dlouhé nemoci ve věku 89 let slavný spisovatel, cestovatel a etnograf Miloslav Stingl. Před čtyřmi lety vyšla jeho biografie, kterou sepsal Adam Chroust. Ten o něm nejprve napsal diplomovou práci, a protože se Stinglovi zalíbila, souhlasil se zpracováním svého života v rozsáhlé knize, která obsahuje i řadu jeho fotografií z nejrůznějších míst světa.

O úmrtí ve středu informoval Stinglův syn Tomáš. Rozloučení s jedním z nejvydávanějších českých autorů v zahraničí se uskuteční s ohledem na restriktivní opatření v době koronaviru a na přání pozůstalých v užším rodinném kruhu.

Miloslav Stingl se narodil 19. prosince 1930 v Bílině a od mládí měl velký zájem o literaturu, geografii a mimoevropské národy. Na Univerzitě Karlově v Praze vystudoval mezinárodní právo a národopis, později pracoval v Československé akademii věd se zaměřením právě na mimoevropské kultury.

Procestoval 150 zemí světa, mezi jeho oblíbená témata a regiony patřily Oceánie a Latinská Amerika. Ze svých cest vytěžil materiál pro mnoho cestopisných televizních dokumentů a více než 40 knih. Ty představují celkový souhrnný náklad přes 17 milionů svazků.

Stingl spolupracoval s odbornými institucemi a univerzitami například ve Spojených státech amerických nebo na Kubě. Zaměřoval se na studium Eskymáků, na původní obyvatele Ameriky či na Polynésany. Severoamerický indiánský kmen Kikapů mu udělil čestný titul náčelníka včetně náčelnické čelenky a indiánského jména Okima (neboli ten, který vede).

V posledních letech Miloslav Stingl kvůli zdravotním omezením již necestoval za hranice České republiky, nadále se ale intenzivně věnoval přednáškové činnosti v tuzemsku. Jako základ svého přístupu k cestování a etnografickému výzkumu i jako životní krédo si zvolil havajské přísloví "nade všechny národy je lidství".

Můj bestseller? Sex v pěti dílech světa, říkával

Podle Adama Chrousta, který v roce 2016 vydal knihu s názvem Stingl Miloslav - Biografie cestovatelské legendy, indiánský náčelník Stingl napsal 42 knih ve 240 vydáních. Stingl, který se domluvil 17 jazyky, mimo jiné jazykem papuánského kmene Kumů, působil také na zahraničních univerzitách a vědeckých ústavech.

"Editoři chystané knihy chtějí po mně, abych hodnotil Tvé spisovatelské dílo. Bylo by to nošením dříví do lesa. Dávno je zhodnotily miliony Tvých čtenářů, svědčí o tom i neuvěřitelný výčet nákladů a jazyků, do nichž byly Tvé knihy přeloženy," napsal v předmluvě knihy cestovatel Miroslav Zikmund. Právě spolu s dvojicí Jiří Hanzelka a Zikmund patří Stingl mezi nejslavnější české autory cestovatelské literatury.

"Jsem podle České knihy rekordů nejpřekládanější tuzemský autor. Nechci se srovnávat, ale vyšlo mi více překladů než Karlu Čapkovi, který je mimochodem mým milovaným autorem," uvedl před lety v rozhovoru s ČTK Stingl, který za svůj největší bestseller považuje knihu Sex v pěti dílech světa.

"Když napíši knihu o pyramidách, tak si ji koupí dva důchodci. Sex v pěti dílech světa čtou všichni. Tak jako lidé na různých kontinentech mluví jiným jazykem, tak mají i jiné sexuální praktiky. Ale psal jsem to bez snahy o nějaké senzace," podotkl s nadsázkou Stingl, který napsal i několik knih pro děti, například Ukradený totem nebo Poklady piráta Morgana. "Děti jsou nejlepší čtenáři, protože vám poctivě řeknou, zda se jim to líbí nebo nelíbí," konstatoval.