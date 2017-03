"Dokud bude naživu, bude se nám mstít." Zeman čtrnáctým rokem štěpí ČSSD, vadí mladým i ženám

před 53 minutami

Během sjezdu ČSSD v Brně přicházeli někteří sociální demokraté k pultíku, u něhož byl transparent "Zeman na Hrad". Někdejší poslankyně za ČSSD Jana Volfová tu sbírala podpisy pod petici za opětovnou kandidaturu Miloše Zemana na prezidenta. Petici nakonec podepsala asi třetina delegátů. Současný prezident je stále v ČSSD citlivá otázka, která rozděluje stranu.

Brno - Je sobota krátce před devátou a k bočnímu vchodu brněnského veletržního areálu se postupně trousí delegáti ČSSD, za chvíli jim začne druhý den sjezdu. Zrovna přichází skupinka z Moravskoslezského kraje. Stejně jako ostatní nemůže minout malý stánek s transparentem "Zeman znovu na Hrad". Na pultíku se sbírají podpisy pro opětovnou kandidaturu současného prezidenta.

"Beze všeho," říká jeden z účastníků sjezdu Tomáš Kuča, starosta Orlové, a podepisuje petici. Část jeho kolegů se přidává, nakonec jich údajně podepíší dvě stovky, tedy skoro třetina delegátů. Jiní se na chvíli zastaví, řeknou třeba něco souhlasně k Zemanovi, ale nepodepíší. Další procházejí bez komentáře.

Organizátorka lehce provokativní akce, bývalá poslankyně za ČSSD Jana Volfová se mohla dopředu spolehnout, že podpisy uloví. Přestože Zeman vystoupil ze strany už před deseti lety, její vedení kritizuje ještě déle a názorově se do značné míry rozchází s oficiální politikou ČSSD, mnoho sociálních demokratů k němu pořád vzhlíží. Některým z nich v sobotu nevadilo, že Volfová nyní vystupuje za spolek Blok proti islámu a láká je na hesla jako "Ne imigrantům" a požaduje obnovu hraničních kontrol.

Přímo na sjezdu Zemana podpořili například první místopředseda ČSSD Milan Chovanec nebo poslanec Jaroslav Foldyna, jinak se ale prezidentovo oznámení, že chce ve funkci pokračovat, v Brně příliš neprobíralo. Předseda Bohuslav Sobotka, jehož Hrad nijak nešetří, potvrdil, že nestojí o konflikty. Prohlásil, že Zeman patří mezi možné kandidáty pro vnitrostranické referendum o nominaci na nejvyšší státní funkci.

Premiérův diplomatický přístup ale nemění nic na faktu, že vztah k Zemanovi zůstává v ČSSD bolestivým tématem, které stranu rozděluje na dva názorové tábory a v důsledku ji dlouhodobě oslabuje. Po Zemanově pátečním avízu je zřejmé, že toto trápení jen tak neskončí.

Generační problém

Pomyslná názorová dělicí čára vede hlavně mezi generacemi. "Pro mě je to kandidát na prezidenta číslo jedna. Nevím, kterého jiného bychom měli vybrat," říká Petr Kolman, předseda Klubu seniorů ČSSD. Zemana zná osobně už od roku 1989. "Přinesl jsem mu tehdy v Pardubicích tři nádherné dýmky, od té doby si mě pamatuje," vzpomíná. Dokonce byl u současné hlavy státu dvakrát na Hradě. Potvrzuje, že mezi členy strany v důchodovém věku příznivci Zemana převažují - i když ve vedení seniorské organizace jsou i lidé, kteří prezidentovi vytýkají spolupráci s bývalými členy KSČ.

Mnohem víc oponentů má Zeman mezi mladými sociálními demokraty, a to nejen mezi těmi z velkých měst, které Hrad považuje za součást "pražské kavárny". Například 34letý delegát z Hodonína by raději hlasoval pro předsedu Akademie věd Jiřího Drahoše. "Nevadí mi třeba Zemanův postoj k Rusku, co mi ale vadí, je způsob, jakým reprezentuje Českou republiku," říká účastník sjezdu. Podobně argumentuje jeho kolega z Břeclavi. "Totálně u mě klesl, když 17. listopadu vystoupil na pódiu vedle Konvičky (zakladatele Bloku proti islámu - pozn. red.). Člověk jeho inteligence by měl domýšlet důsledky svých činů," zdůraznil.

Žena až za ovcí

Oba mladí delegáti z jižní Moravy nechtěli uvést své jméno, nepomohlo ani přesvědčování, že jen říkají svůj názor. Obavy z transparentnosti jsou mimochodem další výrazný moment ve vztahu ČSSD k Zemanovi. Pohled na prezidenta je citlivé téma i na úrovni místních organizací.

Odvážnější jsou některé ženy z ČSSD, které občas nemohou Zemana až vystát. "Dokud bude Miloš Zeman naživu, tak se bude sociální demokracii mstít," namítá Václava Brabcová ze středočeských Černošic. Do strany ji přitom přitáhl právě Zeman, když se v 90. letech stal předsedou a rozjel tvrdou kampaň proti tehdejší středopravicové vládě Václava Klause. "Ale už když jsme v kampani jezdili s autobusem Zemák, tak jsem pochopila, že žena je u něj v pořadí až za ovcí," podotýká Brabcová.

Některé členky se ale dokážou přes Zemanovy manýry přenést. "Trochu mi to vadí, ale Zemana podpořím, protože nemáme nikoho lepšího," vysvětluje delegátka Anna Kučerová z Pardubicka. "Znám ho osobně. Je to jenom role, do které vstupuje. Jinak je nesmírně inteligentní," dodává.

Zeman vedl čtyři roky vládu ČSSD, členem strany byl do roku 2007. Už předtím ale zanevřel na část svých kolegů, kteří ho v roce 2003 nepodpořili při prezidentské volbě v parlamentu. Na Zemanovo zklamání z tohoto neúspěchu ČSSD doplácí dodnes.

Tomáš Pergler