Špaček: Zeman se v zájmu médií vyžívá, kampaň nepotřebuje. Jsem rozladěn z toho, že bude kandidovat

před 44 minutami

Bývalý mluvčí prezidenta Václava Havla Ladislav Špaček je rozladěný, že se prezident Miloš Zeman znovu rozhodl kandidovat. Zeman v pátek prohlásil, že nebude před prezidentskými volbami dělat žádnou kampaň, ale podle Špačka je prezident v médiích tak často, že to ani nemá zapotřebí. Fakt, že se Zeman nechce účastnit předvolebních debat, mu také neublíží, neboť jeho názory jsou veřejně známé. "Veřejnost se bude potřebovat seznámit spíš s názory a postoji těch dalších kandidátů," dodal v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak hodnotíte rozhodnutí Miloše Zemana znovu kandidovat na post hlavy státu?

Jsem samozřejmě rozladěn z toho, že Miloš Zeman bude kandidovat podruhé. Myslím si, že za ty čtyři roky udělal dost věcí, kvůli kterým by bylo dobré vybrat někoho jiného, ale to je můj soukromý názor. Veřejně se to projeví až v prezidentské volbě. To znamená, že teprve kandidatura ostatních osobností a průběh ukáže, co si myslí většina národa. Zeman má relativně vysoké preference, takže naděje má veliké.

Nepřitíží prezidentu Zemanovi, že nepovede předvolební kampaň jako ostatní kandidáti?

On kampaň mít nemusí, protože je každý večer v televizi, na rozdíl od kohokoliv jiného. U prezidenta republiky je jakási výhoda v tom, že je z titulu své funkce prakticky neustále v médiích. Cokoliv co učiní, média sledují, takže on ani do žádných debat chodit nemusí. Jeho názory jsou veřejně známé. Denně je produkuje v novinách, v televizi nebo rádiu. On nemá zapotřebí, aby navštěvoval ještě televizní pořady, nad tu mediální expozici, kterou má přirozeně jakožto prezident.

Dá se tedy říct, že dělá nepřetržitou kampaň?

Ne, on ji nedělá, on prostě v té televizi je, protože je prezident republiky. I kdyby neměl zájem v příštím volebním období kandidovat, tak by stále byl. Dneska večer bude zase v televizi, příští zas, za týden ho zase budete vidět v novinách. Každý den. Prostě je to funkce, která je neustále v zorném poli médií a on, ať chce nebo nechce, se tomu nemůže vyhnout. Ale Miloš Zeman se v tom naopak vyžívá. V těch médiích bude, takže má tu nezaslouženou výhodu oproti jiným, pokud jde o volební kampaň.

Myslíte, že dodrží svůj slib a nebude útočit proti svým protikandidátům?

Nevím, to já nechci a nemůžu předvídat. U Miloše Zemana něco předvídat je velmi ošidné, to bych si netroufl. To záleží na něm, jestli se to rozhodne dodržet nebo ne, ale abychom hádali, co udělá Miloš Zeman za půl roku, to by nebylo seriózní.

Myslíte si, že jeho rozhodnutí neúčastnit se debat s protikandidáty je správné? Nepoškodí je to?

Oni si budou hrát ty volby mezi sebou. Miloš Zeman nemá zapotřebí chodit do těch debat, protože jeho názory jsou za tu dobu, co je v politice, obecně známy. Veřejnost se bude potřebovat seznámit spíš s názory a postoji těch dalších kandidátů.

Je podle vás vhodné, že pan prezident na tiskové konferenci odpovídal na dotaz ruské novinářky v ruštině?

To může být. Miloš Zeman se rád ukazuje znalostí cizích jazyků, takže to je v pořádku. Na tiskové konferenci budiž. Něco jiného je to u mezistátního jednání, při jednání delegací. Tam je vždycky vhodné mít tlumočníka. Jednak kvůli jemným nuancím překladu, aby nedošlo k nějakému nedorozumění, a také kvůli tomu, že každý státník dává užitím svého jazyka najevo suverenitu své země. Takže tam není příliš vhodné, aby například při jednání s americkým prezidentem, i když mluví anglicky, užíval jeho jazyk. Na tiskové konferenci, během večeře nebo při společenských příležitostech je užívání cizího jazyka naprosto normální.

autor: Barbora Němcová