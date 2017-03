Moravec: Zeman debaty nepotřebuje. Stačí mu propagační pořady, média obratně využívá

AKTUALIZOVÁNO před 35 minutami

„Nebudu se účastnit žádných rozhlasových ani televizních diskusí,“ oznámil prezident Miloš Zeman na tiskové konferenci, kde oficiálně oznámil svoji kandidaturu. Podle expertů za tím může být strategie - Zeman bude ve volbách favoritem, účastí na debatách by tak ničeho nedosáhl. Moderátor Václav Moravec upozorňuje, že Zeman se sice vůči novinářům neustále vymezuje, přitom média dostatečně využívá. Podle Ladislava Špačka, někdejšího mluvčího Václava Havla, má navíc dostatečnou mediální pozornost zaručenu čistě z titulu své funkce prezidenta.

Praha - Když oficiálně oznamoval svou kandidaturu na příštího prezidenta, Miloš Zeman v Rothmayerově sále na Pražském hradě prohlásil, že se před prezidentskými volbami nebude účastnit žádných televizních ani rozhlasových debat

Moderátor Václav Moravec prezidentův postoj chápe. "Myslím, že je to od Miloše Zemana vzhledem k jeho věku a zdravotnímu stavu moudré rozhodnutí. Navíc nemusíte chodit do debat, když si můžete zařídit různé propagační televizní rozhovorové týdeníky, rozhlasové a novinové občasníky, jež si domluvíte s majiteli a řediteli médií. Což je rovněž moudré a strategické rozhodnutí," zhodnotil pro Aktuálně.cz Václav Moravec.

O Moravcův pořad se přitom ještě během pátku otřel Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček, když na jednom ze svých twitterových účtů uvedl, že se těší, jak se bude v Otázkách Václava Moravce "přetloukat 50 kandidátů pražské kavárny." "Pan prezident nikdy neměl štěstí na spolupracovníky, kteří by drželi krok s jeho intelektem," vzkázal prezidentskému mluvčímu Moravec.

Zeman také v pátek potvrdil, co již před dlouhou dobou avizoval - tedy že nepovede žádnou předvolební kampaň, na rozdíl od svých soupeřů. Kritici však upozorňují, že jeho kampaň de facto probíhá neustále - putováním po krajích, diskutováním s občany a poskytování rozhovorů "spřáteleným" médiím, kde může bez omezení prezentovat své názory. "Třetina úspěchu jeho kampaně je, že se vymezuje vůči novinářům, a přitom média obratně využívá. Riziko pro Miloše Zemana je, pokud by média přestala hrát jeho hru," myslí si Moravec.

Na to, že má Zeman své oblíbené pořady, upozorňuje i mediální analytik a novinář Filip Rožánek. Podle něj je také vidět, že si Zeman v posledních letech oblíbil rozhovory jeden na jednoho, které dává třeba Parlamentním listům nebo Blesku. Se dvěma moderátory se pak potkává ve speciálních Partiích na Primě. "Přetlačit by ho dokázalo jen pár moderátorů, ale k nim nikdy nepřijde. Má výhodnou pozici, může si vybírat, s kým se bude bavit. Diskutovat s kandidáty nepotřebuje, potřebuje sdělit své názory. Tak bude mít výhodu nad svými protihráči," řekl Rožánek.

Za rozhodnutím nechodit do televizních debat ale může být i snaha vyhnout svízelným situacím, kdy by na něj někdo mohl útočit. Zvlášť vzhledem k tomu, že si uvědomuje svou pozici favorita. "Miloš Zeman je natolik chytrý, že ví, že by mu to neprospělo. Je to rizikové. A on ví, že ten, kdo je ve vedení, může spíše ztratit, než získat," okomentoval rozhodnutí mediální analytik Milan Šmíd. Naráží tak na případy na podobné případy ze zahraničí. Mohli jsme to vidět například na Slovensku u Vladimíra Mečiara, který odmítl debatovat s Rudolfem Schusterem, protože měl větší preference.

Zemanovo rozhodnutí nevést kampaň a nechodit do diskusí chápe i bývalý mluvčí Václava Havla Ladislav Špaček. "On kampaň mít nemusí, protože je každý večer v televizi, na rozdíl od kohokoliv jiného. U prezidenta republiky je jakási výhoda v tom, že je z titulu své funkce prakticky neustále v médiích. Cokoliv, co učiní, média sledují, takže on ani do žádných debat chodit nemusí. Jeho názory jsou veřejně známé. Denně je produkuje v novinách, v televizi nebo rádiu," řekl Špaček Aktuálně.cz.

autor: Jan Menšík