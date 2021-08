Diplomaté Hybášková a Hladík nabourali čtyři auta, oba nadýchali přes 1,5 promile

Bývalý prezident Čadu Hisséne Habré v úterý zemřel ve vězení v Senegalu, kde si odpykával doživotní trest za válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. S odvoláním na ministerstvo spravedlnosti o tom informují zahraniční tiskové agentury. Habré se nedávno nakazil koronavirem, bylo mu 79 let.

Bývalý prezident zemřel v jedné z dakarských nemocnic, kam byl převezen, když se rapidně zhoršil jeho zdravotní stav, uvedl konzulát Čadu.

Habré vládl v Čadu do roku 1990, kdy ho svrhly síly současného prezidenta Idrisse Débyho. Za jeho osmileté vlády podle různých zpráv zahynulo násilnou smrtí více než 40 000 lidí, z nichž mnozí byli mučeni. Habré uprchl do Senegalu, kde žil mnoho let v luxusu v Dakaru. Až v červnu 2013 ho na základě nařízení soudu zadržela vojenská policie a převezla do vazby. V roce 2016 byl odsouzen na doživotí za znásilnění, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.

Podle organizace na obranu lidských práv Human Rights Watch (HRW) byl proces s Habrém první na světě, v němž justice jedné země soudila bývalého vládce jiné země kvůli zločinům proti lidským právům.