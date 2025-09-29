Domácí

Poslední průzkum před moratoriem: ANO atakuje 33 procent, roste Stačilo! i Motoristé

před 2 hodinami
Volby do Poslanecké sněmovny by na konci září podle volebního modelu agentury Ipsos vyhrálo opoziční hnutí ANO se ziskem 32,6 procenta hlasů. Na druhém místě by s 21,1 procenta hlasů skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a na třetím hnutí STAN s podporou 11,2 procenta.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš během předvolební kampaně.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš během předvolební kampaně.

Následuje opoziční SPD s podporou Svobodných, PRO a Trikolory se ziskem 10,1 procenta voličů a Piráti se Zelenými na kandidátkách by získali 8,7 procenta. Nad pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny je i Stačilo! a Motoristé sobě. Agentura Ipsos to sdělila v tiskové zprávě.

Oproti průzkumu z konce srpna si polepšili hnutí ANO, hnutí STAN, Piráti a Stačilo!, nejvíce z nich, přes jeden procentní bod Piráti. Naopak oslabili koalice Spolu, SPD, Motoristé sobě a Přísaha, nejvíce o 1,4 procentního bodu SPD. V celkovém pořadí se hnutí STAN dostalo na třetí příčku před SPD.

Na konci září podle agentury stále platilo, že 35 procent těch, kteří plánují účast ve volbách, ještě nemá svou volbu definitivněurčenou. Předpokládaná volební účast by na konci září byla 66 procent.

Průzkum se uskutečnil od 22. do 28. září a zúčastnilo se ho 1467 dospělých respondentů. Statistická odchylka je u větších stran až 3,4 procenta, u menších až 1,5 procenta. "Volební model není předpovědí voleb, ale ukazuje pravděpodobný výsledek voleb v době sběru dat," upozornila agentura.

Průzkum zveřejnily také agentury NMS Market Research a Median. Podle modelu NMS pro Novinky.cz by hnutí ANO vyhrálo s 29,5 procenta hlasů, koalice Spolu by měla 17,8 procenta před hnutím SPD s 13,1 procenta a STAN s 11,8 procenta. Do sněmovny by se stejně jako v průzkumu Ipsos dostali ještě Piráti, Motoristé a Stačilo!

Podle modelu agentury Median by se do dolní parlamentní komory dostalo jen šest stran, přičemž na prvních pěti místech by byly tytéž subjekty jako u NMS Market Research. Šesté místo by podle Medianu obsadilo Stačilo! Motoristé by skončili půl procentního bodu pod hranicí pro vstup do Sněmovny.

Volby do sněmovny se budou konat 3. a 4. října. Od úterý začne platit zákaz zveřejňování výsledků předvolebních a volebních průzkumů. Má zabránit ovlivňování voličů na poslední chvíli. Zákaz skončí v sobotu ve 14:00, tedy po uzavření volebních místností.

 
Další zprávy