Covid útočí, hlásí data. Nová varianta přináší nezvyklé příznaky a šíří se rychleji

Vyplývá to z týdenní zprávy o virologickém dohledu, kterou zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ).
"Aktuální epidemická situace je klidná a odpovídá počátku sezony jak v EU, tak v Česku. Téměř na celém území zaznamenáváme nástup epidemické vlny SARS-CoV-2," uvedl ústav. Za první čtyři dny tohoto týdne lékaři do statistik nahlásili přes 4600 případů, většina nemocných ale nejde k lékaři, test neabsolvuje a datech se neobjeví.
Současný vývoj SZÚ nepovažuje za znepokojivý, nehrozí podle něj významná epidemická vlna ani vyšší míra hospitalizací. V nemocnicích je podle dat k pátečnímu ránu 155 pacientů s covidem, tři z nich na jednotkách intenzivní péče.
Celková relativní nemocnost je byla v minulém týdnu 851 lidí na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší u dětí do pěti let (2079) a ve věku šest až 14 let (1468). U covidu-19 bylo za posledních sedm dní zaznamenáno 51 případů na 100 tisíc obyvatel, u chřipky bylo podobných onemocnění v minulém týdnu 13 na 100 tisíc obyvatel.
"Evidujeme již první záchyty viry chřipky A/H3, což by mohlo naznačit časnější nástup epidemické vlny chřipky," doplnil SZÚ.
Jak informovalo Aktuálně.cz v minulých dnech, z dostupných dat vyplývá, že většinu nových infekcí způsobuje varianta Stratus, která se šíří rychleji než předchozí mutace a kromě obvyklých respiračních potíží může vyvolávat i méně obvyklé příznaky.
Stratus je v současnosti nejrozšířenější variantou covidu, která se spolu s variantou Nimbus šíří v mnoha státech včetně Česka. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) byla od konce července do konce srpna potvrzena ve více než 70 procentech případů.
Jedná se o subvariantu viru omikron a oproti předchozím mutacím se šíří výrazně rychleji. Stratus ale neprokazuje klinicky závažnější průběh a projevuje se podobně jako ostatní omikronové varianty, vysvětluje pro Aktuálně.cz epidemiolog Roman Prymula.
Objevují se i méně obvyklé příznaky
Většina symptomů odpovídá známým projevům ostatních subvariant omikronu. Nakažení nejčastěji trpí ucpaným nosem, kašlem, ztrátou chuti a čichu, průjmem, únavou, mírnou horečkou, bolestí svalů či bolestí v krku.
Prymula upozorňuje, že v současné vlně se nemoc často projevuje také úpornou bolestí hlavy, která může trvat až několik dní. Další příznaky, které nebyly u předchozích variant obvyklé, jsou také chraptivý hlas či podrážděné hrdlo.
Jak postupovat při nákaze
Podle Prymuly není nutné, aby lidé s pozitivním testem a mírnými příznaky okamžitě vyhledávali lékaře. Pokud se však stav zhoršuje nebo se člověk necítí dobře, je návštěva lékaře namístě. V každém případě by měl nakažený člověk zůstat doma a při nezbytném opuštění domácnosti používat roušku, aby minimalizoval riziko šíření nákazy.