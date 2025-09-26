Domácí

Covid útočí, hlásí data. Nová varianta přináší nezvyklé příznaky a šíří se rychleji

Martin Sluka ČTK Martin Sluka, ČTK
před 2 hodinami
Mezi vzorky od nemocných s infekcemi dýchacích cest, které byly podrobně vyšetřené, tvoří podle Státního zdravotního ústavu v současné době téměř polovinu virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19. Časté jsou i rhinoviry (29,4 procenta) způsobující infekční rýmu či jiné sezonní koronaviry (10 procent). Zaznamenané byly i první případy chřipky, což může naznačovat časnější začátek epidemie.
Ilustrační snímek
Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Vyplývá to z týdenní zprávy o virologickém dohledu, kterou zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ).

Související

Česko zasáhla chřipka i covid. Rizika jsou u jedné skupiny překvapivě vysoká

Nemoc

"Aktuální epidemická situace je klidná a odpovídá počátku sezony jak v EU, tak v Česku. Téměř na celém území zaznamenáváme nástup epidemické vlny SARS-CoV-2," uvedl ústav. Za první čtyři dny tohoto týdne lékaři do statistik nahlásili přes 4600 případů, většina nemocných ale nejde k lékaři, test neabsolvuje a datech se neobjeví.

Současný vývoj SZÚ nepovažuje za znepokojivý, nehrozí podle něj významná epidemická vlna ani vyšší míra hospitalizací. V nemocnicích je podle dat k pátečnímu ránu 155 pacientů s covidem, tři z nich na jednotkách intenzivní péče.

Celková relativní nemocnost je byla v minulém týdnu 851 lidí na 100 tisíc obyvatel. Nejvyšší u dětí do pěti let (2079) a ve věku šest až 14 let (1468). U covidu-19 bylo za posledních sedm dní zaznamenáno 51 případů na 100 tisíc obyvatel, u chřipky bylo podobných onemocnění v minulém týdnu 13 na 100 tisíc obyvatel.

"Evidujeme již první záchyty viry chřipky A/H3, což by mohlo naznačit časnější nástup epidemické vlny chřipky," doplnil SZÚ.

Jak informovalo Aktuálně.cz v minulých dnech, z dostupných dat vyplývá, že většinu nových infekcí způsobuje varianta Stratus, která se šíří rychleji než předchozí mutace a kromě obvyklých respiračních potíží může vyvolávat i méně obvyklé příznaky.

Související

Šíří se rychleji než předchozí mutace. Nová varianta covidu přináší nezvyklé příznaky

Migréna, bolest hlavy, ilustrační foto

Stratus je v současnosti nejrozšířenější variantou covidu, která se spolu s variantou Nimbus šíří v mnoha státech včetně Česka. Podle Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) byla od konce července do konce srpna potvrzena ve více než 70 procentech případů.

Jedná se o subvariantu viru omikron a oproti předchozím mutacím se šíří výrazně rychleji. Stratus ale neprokazuje klinicky závažnější průběh a projevuje se podobně jako ostatní omikronové varianty, vysvětluje pro Aktuálně.cz epidemiolog Roman Prymula.

Objevují se i méně obvyklé příznaky

Většina symptomů odpovídá známým projevům ostatních subvariant omikronu. Nakažení nejčastěji trpí ucpaným nosem, kašlem, ztrátou chuti a čichu, průjmem, únavou, mírnou horečkou, bolestí svalů či bolestí v krku.

Prymula upozorňuje, že v současné vlně se nemoc často projevuje také úpornou bolestí hlavy, která může trvat až několik dní. Další příznaky, které nebyly u předchozích variant obvyklé, jsou také chraptivý hlas či podrážděné hrdlo.

Jak postupovat při nákaze

Podle Prymuly není nutné, aby lidé s pozitivním testem a mírnými příznaky okamžitě vyhledávali lékaře. Pokud se však stav zhoršuje nebo se člověk necítí dobře, je návštěva lékaře namístě. V každém případě by měl nakažený člověk zůstat doma a při nezbytném opuštění domácnosti používat roušku, aby minimalizoval riziko šíření nákazy.

Doktore, poraďte!: Jak odlišit covid od chřipky a kdy brát antibiotika? Napoví test

Doktore, poraďte! - sezónní virózy | Video: Veronika Rodriguez, Jakub Zuzánek, Blahoslav Baťa
 
Mohlo by vás zajímat

Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

"Nechci odejít." Už je nedusí papírny ani potíže s Romy, ale... Ústecko v kontrastech

"Nechci odejít." Už je nedusí papírny ani potíže s Romy, ale... Ústecko v kontrastech

Gastronomická esa se Schillerovou. Dohodli se na změně, kterou označují za přelomovou

Gastronomická esa se Schillerovou. Dohodli se na změně, kterou označují za přelomovou
7:50
domácí Aktuálně.cz Obsah Očkování covid-19 koronavirus Ministerstvo zdravotnictví ČR testování očkování Přehled zpráv

Právě se děje

před 4 minutami

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli

Gaza jako nový Green Deal? Flotila s Gretou Thunbergovou míří proti Izraeli
Prohlédnout si 10 fotografií
K flotile skupiny Global Sumud Flotilla (GSF), která vyplula 1. září z Barcelony, se v pátek připojilo šest řeckých lodí. Nyní je plavidel asi 52 a vezou symbolické množství humanitární pomoci, zejména potravin a léků, pro Palestince v Pásmu Gazy.
"Už jsme informovali izraelskou vládu o účasti řeckých občanů ve flotile a zajistíme, aby všechno dobře dopadlo," řekl řecký ministr zahraničí Jorgos Gerapetritis novinářům v New Yorku podle agentury Reuters. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot zase varoval, že účastníci humanitární flotily se vystavují "značnému riziku".
před 7 minutami
Slavia - Dukla. Sešívaní si před výjezdem do Milána předehrají ligové derby

ŽIVĚ
Slavia - Dukla. Sešívaní si před výjezdem do Milána předehrají ligové derby

Sledujte online přenos z utkání desátého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slavií Praha a Duklou Praha.
před 10 minutami
Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

Koalice Spolu přišla o polovinu voličů z roku 2021, SPD o třetinu

Zjistil to v analýze Institut H21 na základě dat z průzkumu agentury STEM/MARK.
Aktualizováno před 14 minutami
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

ŽIVĚ
Zelenskyj a Maďaři si opět vjeli do vlasů. "Ztrácí rozum. Vidí věci, jež neexistují"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 37 minutami
Napjatá schůzka v Moskvě. "Slova Západu jsou velmi nebezpečná," ohrazuje se Kreml

Napjatá schůzka v Moskvě. "Slova Západu jsou velmi nebezpečná," ohrazuje se Kreml

Prohlášení západních zemí o sestřelování ruských letadel jsou neuvážená a nebezpečná, řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov.
před 39 minutami
Nečekaný nález překvapil archeology. Pravěká osada ležela pod silnicí a hřbitovem

Nečekaný nález překvapil archeology. Pravěká osada ležela pod silnicí a hřbitovem

Na okraji Šumperka archeologové objevili pravěkou osadu. Nalezli sklípek, keramiku i stopy po stavbách.
před 1 hodinou
"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

"Pučista" Hašek odchází z PRO. Naštvalo ho Rajchlovo počínání

Bývalý sociálnědemokratický jihomoravský hejtman Michal Hašek vystoupil z hnutí PRO Jindřicha Rajchla, v němž byl krajským předsedou.
Další zprávy