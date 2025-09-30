Domácí

Chtěli ukrást mince, tak zapálili nápojové automaty. Dvojici žhářů hrozí vysoký trest

před 2 hodinami
Policisté dopadli dvojici žhářů, která měla v Praze na svědomí červencové zapálení nápojových automatů. Důvod? Zloději chtěli získat mince, které se skrývaly uvnitř, v jednom případě ovšem neúspěšně. Kriminalisté posléze zjistili, že to není ani zdaleka první žhářský případ zadrženého muže a ženy. Nyní oběma pachatelům hrozí za „útoky“ na automaty, které lehly popelem, až osm let vězení.
K požárům nápojových automatů došlo 19. července v Apolinářské ulici. "Hlavním důvodem byl zisk mincí z automatu, kdy se po nahřátí určité plastové části daly mince vytáhnout," vysvětlil v úterý policejní mluvčí Jan Rybanský.

Policisté dopadli dvojici žhářů, která měla v Praze na svědomí zapálení nápojových automatů. Pachatelé chtěli ukrást mince. | Video: KŘP hlavního města Prahy, Policie ČR

Zde se dvojici žhářů ovšem nezadařilo - nejenže nezískala žádné peníze, ale automaty navíc kompletně shořely. Vznikla tak nemalá škoda.

Pražští kriminalisté vyhodnocovali získané informace, kamerové záznamy a vyslýchali svědky. Prověřování případu z metropole je navíc zavedlo na Ústecko a také do středních Čech, kde se podobnými případy zabývali policisté z obvodních oddělení.

"Na základě získaných informací a spolupráce s tamními policisty společně odhalili, že požár má na svědomí muž a žena. Po jejich ztotožnění byl sedmačtyřicetiletý žhář v průběhu září zadržen policisty na Smíchově, čtyřicetiletá žena pak před několika dny v Mělníku," pokračoval Rybanský.

Až osm let za mřížemi

V současné době je dvojice stíhána pro trestné činy obecného ohrožení, poškození cizí věci a krádeže ve stádiu pokusu. V případě odsouzení jim hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Muž je stíhán vazebně.

"Obviněným byly prokázány čtyři žhářské útoky a zároveň kriminalisté prověřují další obdobné skutky, zda je nemají na svědomí," uzavřel mluvčí pražských policistů.

 
