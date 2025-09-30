Chtěli ukrást mince, tak zapálili nápojové automaty. Dvojici žhářů hrozí vysoký trest

K požárům nápojových automatů došlo 19. července v Apolinářské ulici. "Hlavním důvodem byl zisk mincí z automatu, kdy se po nahřátí určité plastové části daly mince vytáhnout," vysvětlil v úterý policejní mluvčí Jan Rybanský.
Zde se dvojici žhářů ovšem nezadařilo - nejenže nezískala žádné peníze, ale automaty navíc kompletně shořely. Vznikla tak nemalá škoda.
Pražští kriminalisté vyhodnocovali získané informace, kamerové záznamy a vyslýchali svědky. Prověřování případu z metropole je navíc zavedlo na Ústecko a také do středních Čech, kde se podobnými případy zabývali policisté z obvodních oddělení.
"Na základě získaných informací a spolupráce s tamními policisty společně odhalili, že požár má na svědomí muž a žena. Po jejich ztotožnění byl sedmačtyřicetiletý žhář v průběhu září zadržen policisty na Smíchově, čtyřicetiletá žena pak před několika dny v Mělníku," pokračoval Rybanský.
Až osm let za mřížemi
V současné době je dvojice stíhána pro trestné činy obecného ohrožení, poškození cizí věci a krádeže ve stádiu pokusu. V případě odsouzení jim hrozí až osmiletý trest odnětí svobody. Muž je stíhán vazebně.
"Obviněným byly prokázány čtyři žhářské útoky a zároveň kriminalisté prověřují další obdobné skutky, zda je nemají na svědomí," uzavřel mluvčí pražských policistů.