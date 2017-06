Chtěla levnější elektřinu, místo toho jí hrozí exekucí. Dodavatelé se o klientku přetahují skoro rok

před 49 minutami

Terčem nevybíravého boje o zákazníka se stala Dana Nedvídková, která se neprozřetelně rozhodla změnit dodavatele elektřiny. Jenže původní - Comfort Energy - jí nechce pustit. Tvrdí, že odešla, aniž dodržela řádně výpovědní lhůtu. Podle druhé firmy, kterou je Innogy, je to naopak. Místo toho, aby si spor obě společnosti vyřešily mezi sebou, musí problém řešit paní Nedvídková. A Comfort Energy po ní vymáhá pokutu za neoprávněný odchod zvýšený o poplatky za vymáhání. Nejde o závratnou sumu, zhruba o šest tisíc korun, firmy tak v podobných případech podle právníků spoléhají na to, že lidé raději zaplatí, než by se roky soudili s nejistým výsledkem.

Praha/Mníšek pod Brdy - Loni v létě se Dana Nedvídková z Mníšku pod Brdy rozhodla sjednotit dodavatele energií - zatímco plyn odebírala od Innogy (bývalé RWE), elektřinu od Comfort Energy. "Innogy mě přesvědčila, že pro mě bude výhodnější mít obojí u jedné firmy," říká Nedvídková, která proto loni v srpnu zástupci Innogy podepsala plnou moc ke změně dodavatele elektřiny.

Místo výhodnějších podmínek jí ale nakonec hrozí, že skončí v exekuci. Obě firmy se totiž o ni začaly přetahovat. Výsledkem je, že firma Comfort Energy za údajné porušení smlouvy vymáhá penále šest tisíc korun, i když Nedvídková podle všeho neudělala žádnou chybu.

Klientka případ reklamovala a stěžovala si u Energetického regulačního úřadu, Comfort Energy pohledávku vůči ní předala vymahačské společnosti Creditexpress. Ta jí minulý týden zaslala výhružný dopis, že musí do 48 hodin zaplatit dlužnou sumu zvýšenou o další tisíc korun na nákladech.

Když poté do firmy volala, pracovník jí řekl, že pokud nezaplatí, může skončit i v exekuci. "Comfort Energy přitom vůbec nebyla oprávněna pohledávku předat, protože se vede řízení u Energetického regulačního úřadu," poukazuje Nedvídková.

Firmy vydělávají na obavách lidí

Podle vedoucího právní poradny časopisu dTest Lukáše Zeleného nejsou podobné komplikace s přechodem od jednoho dodavatele energií k druhému ojedinělé. Mnohdy to ani nemusí znamenat, že zákazník či nový dodavatel udělali při svém postupu chybu.

"Velmi často se setkáváme s obstrukčními praktikami dodavatelů, kteří si chtějí udržet své stávající zákazníky i za cenu nezákonného jednání," říká Zelený.

Podle oslovených právníků v podobných případech firmy doufají, že lidé raději zaplatí, i když je nárok sporný, protože se nechtějí roky tahat po soudech a žít ve stresu z toho, jak případný spor dopadne.

"Firmy na to hřeší, že klienti nechtějí platit právníky a jít do sporu, který se může táhnout roky, a náklady přitom budou narůstat. A raději zaplatí, aby měli klid, i když jsou v právu," říká advokát Petr Dvořák.

Energetický regulační úřad (ERÚ) řeší ročně tisíce stížností od spotřebitelů. Nemalá část z nich právě řeší, kdy mohou odstoupit od smlouvy bez sankcí. "Někteří dodavatelé však mlží nebo odpověď vůbec neposkytnou," říká mluvčí ERÚ Michal Kebort. Připouští ale, že příslušný paragraf energetického zákona, který přiznává zákazníkům právo na tuto informaci, není dobře formulován.

Kde je ta výpověď?

Nedvídková plnou moc k vypovězení smlouvy se stávajícím dodavatelem podepsala makléřce Innogy loni počátkem srpna. V prosinci jí Comfort Energy oznámila, že jí účtuje smluvní pokutu šest tisíc korun za porušení smluvních podmínek - nepodala totiž výpověď s dostatečným předstihem.

Klientka sice uplatnila reklamaci a začala problém s oběma firmami řešit, ale bezvýsledně. Obě firmy trvaly na svém. "Výpověď byla podána v řádném termínu. Innogy může doložit potvrzení o odeslání," říká mluvčí Innogy Linda Ešková.

"Jelikož společnost Comfort Energy dohodnutým způsobem nereagovala na zaslanou výpověď, považovala ji naše společnost v plném rozsahu za akceptovanou," dodává Eškotová s tím, že firmě Comfort Energy doložili doklad o odeslání výpovědi.

"V případě paní Nedvídkové Comfort Energy žádnou výpověď doručenou na sjednanou e-mailovou schránku neeviduje a společnost Innogy ani zákaznice její doručení přes opakované výzvy nedoložila," oponuje mluvčí Comfort Energy Hana Novotná.

Nedvídková si ale to, která firma mluví pravdu, nemůže ověřit. "I když jsem je o to žádala, ten doklad o odeslání výpovědi mi Innogy neposlala," říká Nedvídková. "Naivně jsem věřila, že dle práva je za převod zodpovědný ten, kdo plnou moc přejímá, a měl by řešit i případné takovéto problémy," dodává žena, která se proto obrátila na ERÚ a ten zahájil správní řízení

Jiným hrozí, sami dělají mrtvého brouka



Ještě v jeho průběhu ale Comfort Energy svoji pohledávku převedla na vymahačskou firmu Creditexpress, která minulý týden začala sumu vymáhat a stanovila termín k zaplacení 48 hodin. "V případě prodlení je věřitel ze zákona oprávněn požadovat úhradu současných i budoucích nákladů spojených s uplatněním tohoto závazku," stálo ve výzvě k zaplacení.

Nedvídková se vymahačské firmě hned ten den ozvala, začala případ řešit a upozornila na to, že případ šetří ERÚ. Přesto jí následující den přišla od Creditexpress výhružná SMS, že dosud neregovala na výzvu k zaplacení.

Deník Aktuálně.cz firmu Creditexpress oslovil, ale bezúspěšně. Společnost, která sama svým "klientům" dává na zaplacení 48 hodin, před novináři dělá mrtvého brouka. Na otázky zaslané již ve středu ani po urgencích nereagovala. A přepojit na vedení společnosti pracovníci callcentra odmítli.

Tak dejte plnou moc nám!

Poté, co se o případ začal zajímat server Aktuálně.cz, nabídla Comfort Energy "vstřícný" krok: Pokud jí paní Nedvídková udělí plnou moc ke zpětnému převodu, může jí pokutu odpustit, protože bude dodržena stávající smlouva. "Můžeme jí nabídnout mimo jiné výhodnou změnu produktu," uvádí mluvčí firmy Hana Novotná.

"Podepsat jim plnou moc mi přijde dost komické vzhledem k tomu, jak plné moci fungují. Situace by se jen obrátila a vymáhala by na mně pokutu Innogy," reaguje Nedvídková.

Ta se proto znovu obrátila se žádostí o pomoc na ERÚ. Ten jí poradil, ať požádá o vydání předběžného opatření, které by vymáhání pokuty do skončení právního řízení zabránilo. Vzápětí poté, co o ně požádala, úřad vyhověl a vydal jej. Bude platit do doby, než definitivně ve sporu rozhodne. "Firmy jsou povinny se zdržet jakéhokoliv jednání, které vyplývá z dosud nerozhodnuté věci," uzavřel mluvčí ERÚ Michal Kebort.