Čeští čtvrťáci byli loni nadprůměrní v matematice a přírodovědě, ukázalo testování

Čeští žáci čtvrtého ročníku základních škol byli v mezinárodním srovnání v roce 2019 nadprůměrní v matematice i přírodovědě, zjistilo testování TIMSS. Ve srovnání s předešlým testováním v roce 2015 se jejich výsledky v přírodovědě nezměnily, mírně se zlepšily v matematice. Znalosti dětí se tak od propadu v roce 2007 vrátily zhruba na úroveň roku 1995.

Přírodovědné a matematické dovednosti žáků čtvrtých tříd byly loni v květnu v Česku ověřovány na 210 základních školách za účasti více než 6500 žáků. Testování TIMSS 2019 pro čtvrté ročníky se uskutečnilo v 58 zemích, mezi nimiž jsou vedle evropských států například Kanada, USA, Japonsko, Chile a Jihoafrická republika. Nejlepší byly tradičně děti v asijských zemích, v obou předmětech dosáhli nejlepších výsledků žáci v Singapuru.

Čeští žáci skončili v matematice na 16. místě z 58, v přírodovědě byli třináctí. "Dosáhli jsme nadprůměrných výsledků, a to jak ve srovnání se všemi účastněnými zeměmi, tak ve srovnání se vzdělávacími systémy Evropské unie," uvedl ústřední školní inspektor Tomáš Zatloukal, který představil výsledky testování. "Po 24 letech jsme se v matematice a přírodovědě dostali na úroveň výsledků z roku 1995," řekl. V Evropě podle něj byli nejlepší žáci z Lotyšska a Litvy, severských zemí nebo Anglie.

Testování se dělalo v době před vypuknutím koronavirové pandemie, kdy ve školách fungovala běžná výuka. Letos na jaře i na podzim kvůli šíření nákazy covidu-19 školy v Česku přešly na výuku na dálku.

Podle odborníků se kvalita distančního vzdělávání mezi školami velmi lišila. Podle České školní inspekce se na jaře výuky na dálku vůbec neúčastnilo 10 000 dětí a zhruba 20 procent, tedy asi 250 000 žáků základních škol, nemělo možnost on-line připojení. Rozdíly, které už dříve ve vzdělávání v Česku byly, tak podle odborníků narůstají.

Zatloukal připustil, že by asi teď výsledky testování vypadaly jinak. Podle něj ale mohou být inspirací pro to, co je třeba zlepšit v budoucnu. Díky testování těsně před vypuknutím koronavirové krize bude pak po dalších testech za čtyři roky jasně vidět, jaký vliv na vzdělávání pandemie měla, řekl. Ministr školství Robert Plaga (za ANO) doplnil, že v roce 2023 by se měli testovat i osmáci.

Jako silné stránky v matematice se podle Zatloukala ukázaly loni úlohy zaměřené na uvažování, čísla a geometrii. V práci s daty se ale čtvrťáci oproti roku 2015 zhoršily. V přírodovědě jsou úspěšnější v uplatňování znalostí v modelových situacích, slabou stránkou je neživá příroda. Za důvody zlepšování výsledků od roku 2007 označil Zatloukal to, že učitelé lépe pracují se školními plány, více se sami vzdělávají a mění se výuka matematiky.

Nejhorší výsledky mělo loni při testování zhruba 20 procent čtvrťáků, řekl. Nejlepší vzdělávací systémy mají podle něj o polovinu více nejlepších žáků a čtyřikrát méně těch nejslabších. Znamená to, že se tam školám daří lépe maximálně využívat vzdělávací potenciál dětí, vysvětlil.

Testování podle něj loni opět potvrdilo, že na úspěchy žáků v Česku má velký vliv rodina. Praha nebo Zlínský kraj, kde žijí bohatší lidé, má ve srovnání s chudším Karlovarským či Ústeckým krajem zhruba dvojnásobek žáků s nejlepšími výsledky. Potvrdilo se také to, že důležitou roli ve vzdělávacím systému hraje i školka, dodal.

