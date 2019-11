Tito čeští vědci našli odpovědi na otazníky lidstva. Dostali prestižní Cenu Neuron

Celoživotní přínos vědě: biolog Jiří Friml

Jiří Friml byl oceněn za celoživotní výzkum rostlinného hormonu auxin, který dělá z rostlin organismy odolnější, než jsou lidé. Přišel na to, že právě ten umožňuje rostlinám flexibilně se přizpůsobit změnám vnějšího prostředí - a přežít. Dvojnásobný držitel prestižních ERC grantů nyní působí na rakouském Institute of Science and Technology Austria. Jeho poznatky by mohly brzy zefektivnit pěstování plodin či zlepšit jejich kvalitu.

"Ceny Neuron si vážím moc, více než jakéhokoliv jiného mezinárodního ocenění, co jsem kdy dostal. Je moc příjemné vědět, že o mně lidé doma vědí a cení si mé práce. A taky to beru jako ocenění všech mých kolegů rostlinářů z Česka, jsou opravdu skvělí, na světové úrovni a je s nimi radost pracovat," říká biolog.