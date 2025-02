Čecha přes Telegram naverboval Islámský stát, policie ho sebrala na poslední chvíli

Podle zjištění Aktuálně.cz jde do finále případ teroristického trestného činu, jejž veřejnost dosud neznala. Mladý Čech byl připravený odejít bojovat za organizaci Islámský stát. Teroristé ho získali ke spolupráci přes sociální síť. Odchodu bojovníka zamezil včasný zásah elitního útvaru policie, muž se později přiznal. Soud bude rozhodovat o výši trestu ještě tento měsíc.

Poslední lednový den dostala liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem na stůl výjimečný případ. Takovým se dosud nezabývala. Šlo o návrh dohody o vině a trestu, jejž uzavřelo Vrchní státní zastupitelství v Praze s mladým mužem z Libereckého kraje. Pachateli je něco málo přes dvacet let a už několik měsíců sedí ve vazbě.

Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě ho stíhá kvůli podpoře a propagaci terorismu. Jedná se o závažný zločin. Z přesné kvalifikace plyne, že se ho dopustil ten, kdo "cestuje do jiného státu nebo do Česka za účelem spáchání teroristického trestného činu, trestného činu účasti na teroristické skupině".

Jakkoliv Islámský stát coby chalífát ovládající významné území rozkládající se v Iráku a Sýrii padl už před šesti lety, jeho jménem stále operuje několik teroristických skupin. Právě k nim se chtěl mladý Čech z Liberecka hlásící se k islámu připojit a bojovat za ně v zahraničí.

Měl zajištěnou cestu na území Islámského státu

"Obviněná osoba poté, co konvertovala k islámu, se přes síť Telegram seznámila s náboráři Islámského státu, kteří ji naverbovali, aby se do struktur této teroristické skupiny připojila. Za tímto účelem obviněné osobě zajistili bezpečnou cestu až na území pod kontrolou Islámského státu," potvrdil Aktuálně.cz žalobce Martin Bílý.

Není jasné, kam se chtěl mladý muž vydat. V současnosti Islámský stát ovládá některá území v Afghánistánu, Somálsku či západní Africe v čele s Nigérií. Ať už mířil kamkoliv, k jeho výpravě nakonec nedošlo. Jak potvrdil redakci žalobce Bílý, včasným zásahem jí loni v srpnu zabránila Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.

Muži hrozilo až 12 let vězení. Ale protože s policií spolupracoval a přiznal se, úřad pražské vrchní žalobkyně Lenky Bradáčové mu navrhuje výrazně mírnější trest. Obviněný by neměl strávit za mřížemi více než tři roky. Dohodu mezi ním a státním zástupcem bude schvalovat liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem ještě tento měsíc.

"Náš soud se touto věcí skutečně zabývá. Obviněný je vazebně stíhán od 17. srpna, jednání o schválení dohody o vině a trestu se bude konat 24. února. Návrh trestu nepřekračuje tři roky nepodmíněně," potvrdila Aktuálně.cz místopředsedkyně liberecké pobočky Krajského soudu v Ústí nad Labem Kateřina Kupková.

Živá je ještě jedna taková kauza

Nejde o jedinou otevřenou kauzu, kdy se Čech přes sociální síť Telegram nechal zlákat Islámským státem. Žalobce Bílý redakci potvrdil, že "Vrchní státní zastupitelství v Praze se zabývá i dalším případem, který vykazuje obdobné skutkové okolnosti". Podrobnosti druhé kauzy v tuto chvíli nejsou známé, nicméně stále se vyšetřuje.

Podle dostupných informací se chtěl první Čech připojit k Islámskému státu v roce 2016. Jana Silovského z Ústeckého kraje tehdy v únoru zadržela policie v Istanbulu, odkud chtěl pokračovat letecky do tureckého města Gaziantep ležícího blízko hranic se Sýrií. Odtud měl přejít k teroristům. Silovský po návratu do Česka dostal šest let vězení.

Od té doby ho následovalo několik dalších Čechů, některým z nich se skutečně podařilo k džihádistům v Sýrii a Iráku přidat. Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výroční zprávě za rok 2022 v tomto ohledu uvedla, že se zdržovali v syrské provincii Idlib. "Pět z nich pravděpodobně zemřelo, zbylí odjezdáři zůstávali nezvěstní," popsala kontrarozvědka.

Nebezpečí seberadikalizace

Státní zástupce Bílý upozorňuje, že v Evropě už nejsou případy verbování západních občanů k islámským teroristům prostřednictvím sociálních sítí ojedinělé. Džihádisté se snaží v různých diskusních skupinách radikalizovat vybrané západní občany, kteří konvertovali k islámu.

"Do těchto diskusních skupin ovšem přistupují i osoby, u kterých již proběhla seberadikalizace. Tyto osoby je již velmi snadné naverbovat či přimět ke spáchání trestného činu," varuje žalobce Bílý s tím, že verbování může spočívat také v tom, aby dotyčná osoba "spáchala trestný čin přímo ve státu, jehož je občanem".

Podle žalobce Bílého představují lidé, kteří se seberadikalizují, typicky konzumací extremistického obsahu na sociálních sítích v uzavřených skupinách, riziko nejen pro společnost, ale také sami pro sebe. Bezpečnostní složky při zachytávaní těchto radikálů vychází i z oznámení občanů.

"Verbování pomocí Telegramu a dalších komunikačních platforem je celosvětově stále častějším jevem, a to nejen v oblasti terorismu. Jde o poměrně bezpečnou a logisticky nenáročnou formu získávání a úkolování osob, jejichž motivace může být jak ideologická, tak pouze finanční. Nelze očekávat, že by tento trend nezasáhl Česko," řekl Aktuálně.cz mluvčí BIS Ladislav Šticha.