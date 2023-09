Český snajpr na Ukrajině vraždil v řadách proruských jednotek. Dostal 21 let vězení

Soud v pátek uložil 21 let vězení uprchlému Alojzi Polákovi, který bojoval na Ukrajině v řadách separatistů. Podle nepravomocného verdiktu usmrtil muž z Brna jako ostřelovač nejméně čtyři příslušníky ukrajinských vládních jednotek. Státní zástupce pro něj žádal 25 let za mřížemi. Obhájce poukazoval na to, že muž už zřejmě nežije, a proti rozsudku se okamžitě odvolal.

Pražský městský soud řešil případ už potřetí, pokaždé v Polákově nepřítomnosti. V předchozích dvou hlavních líčeních muže potrestal 20 lety vězení, tehdy ale nebylo součástí verdiktu i usmrcení lidí. Obžaloba totiž vycházela zejména z Polákova facebookového statusu, v němž sám uvedl, že má na pažbě čtyři zářezy. Až nyní soud získal další důkaz: odborné vojenské vyjádření. Jeho autor Otakar Foltýn, bývalý náčelník Vojenské policie a současný zaměstnanec vojenské kanceláře Pražského hradu, v pátek na základě zkoumání metadat z fotografií vypověděl, že obžalovaný se v dané době a místě jednoznačně účastnil bojů na straně separatistů.

