Bude pod stromečkem míň dárků? Šetřit na ježíškovi letos chce víc lidí než loni

Lehce narostl podíl těch, kteří šetří na dárcích pro rodiče, letos tuto možnost uvedlo 18 procent respondentů. Naopak méně domácností než loni plánuje omezovat výdaje na přátele či vzdálenější příbuzné, výdaje pro tyto skupiny snižuje zhruba pětina dotázaných. Pouze jeden z deseti Čechů letos šetří na dárcích pro děti, což je prakticky stejný podíl jako loni.
"Data ukazují, že se Češi letos během svátečních oslav opět plánují uskromnit. Zároveň ale vidíme, že rozsah úspor se meziročně nezvyšuje nijak dramaticky a struktura šetření se spíše stabilizuje," komentoval čísla finanční ředitel Generali Investments CEE Marek Beneš.
Přestože se inflace postupně stabilizuje, zůstává nejčastěji zmiňovaným důvodem finanční nervozity dotázaných. Obavy z ní má 24 procent domácností. Ačkoliv jde o proti loňsku o pokles, dál dominuje celkovému žebříčku. Meziročně oslabily i obavy z rostoucích cen energií, které letos uvedlo 22 procent respondentů. Naopak roste podíl domácností, které se obávají nutnosti šetřit v příštím roce.
"Data z letošního průzkumu ukazují, že domácnosti se od jednorázových obav z vysokých cen posouvají k obavám dlouhodobějším. Proto letos méně řeší konkrétní zdražování a více to, jestli jejich finance vydrží další rok bez větších kompromisů," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.
Téměř čtvrtina českých domácností kvůli svátečním výdajům sahá podle průzkumu do úspor či investic. Pravidelně tak činí 14 procent Čechů. Nejčastěji lidé využívají peníze ze spořicího účtu, ale část domácností financuje Vánoce i z investic. Na vánoční výdaje vybírají nejčastěji částky do 10 tisíc korun, tuto hranici uvádí více než dvě třetiny dotázaných. Hlavním důvodem jsou dražší dárky a vyšší ceny potravin, které zmínilo 43 procent respondentů.
Tendence šetřit se promítají i do výdajů na vánoční a silvestrovské pohoštění, uvedli zadavatelé průzkumu. Stejně jako loni plánuje podle nich téměř 60 procent domácností omezit útraty za jídlo a pití během svátků. Nejčastěji lidé snižují výdaje na pečení a kupování cukroví, uvedla to třetina respondentů. Podobné podíly omezují i nákupy alkoholu nebo silvestrovské oslavy. Čtvrtina domácností plánuje méně utrácet za občerstvení na vánočních trzích. Výdaje na štědrovečerní hostinu snižuje sedmina Čechů, podobně jako v minulém roce.
Zimní dovolené plánují domácnosti omezovat podobně jako loni, i když mírně klesá podíl těch, kteří je vynechají úplně, uvedla Generali Investments CEE. Na hory letos podle průzkumu neplánuje vyrazit 64 procent respondentů, loni to bylo 68 procent. Část lidí omezí rozpočet, šest procent krátí délku pobytu a podobný podíl zvolí levnější ubytování. Zhruba čtyři procenta domácností chtějí šetřit na jídle a občerstvení nebo na délce skipasu.