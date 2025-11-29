Domácí

Bude pod stromečkem míň dárků? Šetřit na ježíškovi letos chce víc lidí než loni

ČTK Aktuálně.cz ČTK, Aktuálně.cz
Aktualizováno před 2 hodinami
Šetřit letos na vánočních dárcích a zimních dovolených plánuje zhruba 60 procent Čechů. Je to mírně více než loni, kdy to bylo 58 procent. Vyplývá to z listopadového průzkumu společnosti Generali Investments CEE mezi tisícovkou respondentů.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Lehce narostl podíl těch, kteří šetří na dárcích pro rodiče, letos tuto možnost uvedlo 18 procent respondentů. Naopak méně domácností než loni plánuje omezovat výdaje na přátele či vzdálenější příbuzné, výdaje pro tyto skupiny snižuje zhruba pětina dotázaných. Pouze jeden z deseti Čechů letos šetří na dárcích pro děti, což je prakticky stejný podíl jako loni.

"Data ukazují, že se Češi letos během svátečních oslav opět plánují uskromnit. Zároveň ale vidíme, že rozsah úspor se meziročně nezvyšuje nijak dramaticky a struktura šetření se spíše stabilizuje," komentoval čísla finanční ředitel Generali Investments CEE Marek Beneš.

Přestože se inflace postupně stabilizuje, zůstává nejčastěji zmiňovaným důvodem finanční nervozity dotázaných. Obavy z ní má 24 procent domácností. Ačkoliv jde o proti loňsku o pokles, dál dominuje celkovému žebříčku. Meziročně oslabily i obavy z rostoucích cen energií, které letos uvedlo 22 procent respondentů. Naopak roste podíl domácností, které se obávají nutnosti šetřit v příštím roce.

"Data z letošního průzkumu ukazují, že domácnosti se od jednorázových obav z vysokých cen posouvají k obavám dlouhodobějším. Proto letos méně řeší konkrétní zdražování a více to, jestli jejich finance vydrží další rok bez větších kompromisů," uvedl hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč.

Téměř čtvrtina českých domácností kvůli svátečním výdajům sahá podle průzkumu do úspor či investic. Pravidelně tak činí 14 procent Čechů. Nejčastěji lidé využívají peníze ze spořicího účtu, ale část domácností financuje Vánoce i z investic. Na vánoční výdaje vybírají nejčastěji částky do 10 tisíc korun, tuto hranici uvádí více než dvě třetiny dotázaných. Hlavním důvodem jsou dražší dárky a vyšší ceny potravin, které zmínilo 43 procent respondentů.

Související

Vánoce na Hradě: den otevřených dveří, koledy na nádvoří a adventní putování

Pražský hrad zima sníh Vltava Karlův most
13 fotografií

Tendence šetřit se promítají i do výdajů na vánoční a silvestrovské pohoštění, uvedli zadavatelé průzkumu. Stejně jako loni plánuje podle nich téměř 60 procent domácností omezit útraty za jídlo a pití během svátků. Nejčastěji lidé snižují výdaje na pečení a kupování cukroví, uvedla to třetina respondentů. Podobné podíly omezují i nákupy alkoholu nebo silvestrovské oslavy. Čtvrtina domácností plánuje méně utrácet za občerstvení na vánočních trzích. Výdaje na štědrovečerní hostinu snižuje sedmina Čechů, podobně jako v minulém roce.

Zimní dovolené plánují domácnosti omezovat podobně jako loni, i když mírně klesá podíl těch, kteří je vynechají úplně, uvedla Generali Investments CEE. Na hory letos podle průzkumu neplánuje vyrazit 64 procent respondentů, loni to bylo 68 procent. Část lidí omezí rozpočet, šest procent krátí délku pobytu a podobný podíl zvolí levnější ubytování. Zhruba čtyři procenta domácností chtějí šetřit na jídle a občerstvení nebo na délce skipasu.

 
Mohlo by vás zajímat

Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

Tykač zavírá elektrárny. Zvládne to Česko? Vysoký úředník prozrazuje

„TOP 09 si sedla do kouta a prakticky zmizela. SPOLU je divná habaďůra,“ říká Kolář

„TOP 09 si sedla do kouta a prakticky zmizela. SPOLU je divná habaďůra,“ říká Kolář
Aktuálně.cz domácí Ježíšek

Právě se děje

Aktualizováno před 28 minutami
Penězovod z Česka stále jede. Stovky miliard ročně mizí v zahraničí

Penězovod z Česka stále jede. Stovky miliard ročně mizí v zahraničí

Jen vloni z Česka do zahraničí odtekly dividendy v hodnotě 312 miliard korun. Největší podíl na této sumě přitom nemá automobilový průmysl.
před 43 minutami
Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Hongkong po nejtragičtějším požáru za desítky let drží tři dny smutku

Policie podle agentury Reuters uvedla, že 150 lidí je stále nezvěstných.
Aktualizováno před 1 hodinou
Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

ŽIVĚ
Motoristé trvají na nominaci Turka do vlády, zopakoval Macinka

Povolební situaci na politické scéně sledujeme v online reportáži.
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček

Komentář: Benda se může s Kubou krutě mýlit. Volání po změnách je v ODS větší, než si myslí

před 1 hodinou
Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Decroix zažalovala vyškovského soudce za neoprávněné nahlížení do spisů

Končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) podala kárnou žalobu na soudce vyškovského okresního soudu Pavla Vrchu.
před 1 hodinou
Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Tuší Izrael něco? Židovský stát se připravuje na masivní vlnu uprchlíků

Skoro 50 tisíc Židů ze zahraničí během dvou týdnů zaplaví Izrael - na takový scénář se nyní připravuje izraelský Národní úřad pro mimořádné události.
před 2 hodinami
Ogier je podeváté mistrem světa v rallye, vyrovnal Loebův rekord

Ogier je podeváté mistrem světa v rallye, vyrovnal Loebův rekord

41letý Sébastien Ogier se vrátil na rallyový trůn po čtyřech letech.
Další zprávy