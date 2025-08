Praha má po 40 letech nové nádraží. Vlaky zajíždějí přímo do budovy

V Praze se v pátek po 40 letech otevřelo nové nádraží. Správa železnic oficiálně uvedla do provozu nádraží Praha-Bubny. První vlaky vyjedou směrem na Kralupy nad Vltavou v sobotu, ve směru na Výstaviště a Kladno v pondělí.

Spektakulární bubny, video s efekty jako při představování vesmírné rakety a sedm řečníků ze strany investorů - to vše bylo v pátek u toho, když z nového nádraží vyjely první speciální vlaky na zastávku Praha-Výstaviště a zpět.

Od sobotního rána by měly vlaky jezdit běžně směrem na Podbabu a dál podél Labe až třeba do Kralup nad Vltavou, směrem do Kladna pak od pondělí 4. srpna.

Rekonstrukce železnice a modernizace mezi Bubny a Výstavištěm vyšla na 5,644 miliardy korun, akci spolufinancovala Evropská unie z programu Nástroj pro propojení Evropy (takzvaný CEF). Celý úsek trati, který má něco málo přes kilometr, se zvedl a vede na estakádách nad zemí, je tak možné pod tratí projet či projít a tím pádem by mělo být jednodušší se dostat do Holešovic.

Na oficiálním otevření zněla kromě bubnů také vzletná slova. "Trať má mnoho technických nej," dmul se pýchou generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. K vlakům se cestující dostanou po eskalátorech nebo výtahy, na nástupištích jsou skleněné čekárny, vnitřek nádraží oživují stromy s automatickou závlahou a trať na estakádě by měla být tišší. "Máme nakročeno k tomu, aby se Praha rozvíjela tím nejlepším možným způsobem," prohlásil zase ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Nová budova, jež stojí jen pár metrů od starého nádraží, odkud za druhé světové války nacisté deportovali desetitisíce židů do koncentračních táborů. Právě tady má vzniknout Centrum paměti a dialogu. Nová stavba v pilířích. Pod nimi vzniknou obchody a další komerční prostory. Ty se začnou otevírat v následujících měsících po dokončení všech prací.

Na letiště se ovšem v nejbližší době cestující nedostanou. Správa železnic sice v pátek mimo jiné oznámila, že získala stavební povolení na stavbu budoucí stanice na letišti, v minulosti rekonstruovala Negrelliho viadukt, pokračuje přestavba Masarykova nádraží a úsek trati v Kladně je těsně před dokončením, avšak aktuální plán spuštění tratě je až v roce 2030.