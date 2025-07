První vlak s internetem z vesmíru už jezdí po Česku. Pokud se osvědčí, bude jich víc

České dráhy (ČD) se rozhodly vyřešit problém s internetem na některých trasách svérázným způsobem. Jako třetí dopravce v Evropě se totiž český národní dopravce rozhodl na soupravu nainstalovat anténu satelitního internetu Starlink společnosti SpaceX. Během tříměsíčního zkušebního provozu si novinku otestují cestující v rychlících na dvou trasách v Čechách a na Moravě.

"Věříme, že díky tomu by jízda ve vlaku mohla fungovat jako v kanceláři. A ti, kteří nechtějí pracovat, mohou internet využívat třeba k hraní. A proto chceme nabídnout co nejbezpečnější a nejefektivnější internetové spojení," prohlásil v úterý při představování prvního vlaku v Česku se satelitním internetem ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

ČD jsou podle něj po Estonsku a Velké Británii "o prsa" třetím dopravcem v Evropě, který využívá internet od Starlinku. Zatím ovšem bude terminálem od firmy SpaceX miliardáře Elona Muska vybavená jenom jedna česká vlaková jednotka InterPanter, která bude další tři měsíce cestovat mezi Prahou a Brnem nebo Brnem, Břeclaví a Olomoucí.

Po testování se pak uvidí, jestli se vesmírný internet, který se proslavil i díky svému využití ve válce na Ukrajině, rozšíří dál. "Nejdříve musíme ověřit, zda to naplní očekávání naše a našich cestujících. A ta očekávání nejsou malá," uvedl v úterý generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Výhodou proti stávajícím technologiím, kdy je ve vlaku - zjednodušeně řečeno - několik obyčejných SIM karet, které přenášejí 2G, 4G či 5G data ze standardní mobilní sítě, by mohl být dosah i tam, kde není k dispozici kvalitní signál - a práce nebo hraní, které zmínil Kupka, se pak stává obtížnou. A takových "bílých míst" je na tuzemské železnici podle Českých drah stále dost.

První testovací anténu instaloval výrobce vlaků Škoda Transportation společně se společností AMiT Transportation. Podle Tomáše Ignačáka, předsedy představenstva Škody Transportation, s rozšířením na stávající jednotky InterPanter nebo RegioPanter problém nebude. "Teď máme existující řešení a po třech měsících se ukáže, jak funguje. Když o něj bude zájem, tak na nové vlaky to dosazovat nebude žádný problém," uvedl. Na druhou stranu se pak podle něj také uvidí, jak by případná instalace fungovala na jiných typech vlaků, kdy by bylo potřeba vymyslet jiné řešení.

Otázkou je samozřejmě také cena. Zatím je podle Krapince technologie i samotný provoz zdarma. "Technologii máme spolu s partnerem ze zahraničí zapůjčenou zdarma a po dobu pilotního testování nás nebude stát nic ani zapůjčení technologie, ani samotný provoz," vypočítává. "Na základě toho se potom ověří množství stažených dat a budeme se s partnerem ze společnosti SpaceX bavit o konkrétních nabídkách, asi podle objemu stažených dat nebo podle nějakého paušálu," popisuje Krapinec.

Podle webu Starlinku by se měsíční tarif pro firmy na pevnině měl pohybovat do 9000 korun českých měsíčně a samotná technologie bez instalace, která potřebuje splňovat přísné bezpečnostní normy a schválení drážních institucí, kolem 50 tisíc korun.