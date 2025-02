"Bojíš se mě?" Děti z Ústecka točí rvačky a šikanu, pak o tom hlasují a loví lajky

Na záběrech agresor klečí na své oběti a pěstmi ji mlátí do hlavy. Na dalších videích se před školou rvou sotva náctiletí kluci, jiná skupina dětí zase pořádá zápasy v parku. Děti z Ústeckého kraje ve skupině na Telegramu zveřejňují videa rvaček, hlasují, které video publikují příště, či požadují určitý počet "lajků" za další nahrávku. Policie podle zjištění Aktuálně.cz skupinu prověřuje.

Na sociální síti Telegram funguje skupina, v níž děti publikují videa zachycující rvačky a šikanu. Záběry z některých bitek jsou skutečně natočené v Ústeckém kraji, jak hlásá název kanálu. Na jednom z videí se tak například objevuje socha, která stojí před základní školou v Neštěmické ulici v Ústí nad Labem. Na videu se tu perou dva zhruba desetiletí kluci. "Vzdávám se," říká v posledních vteřinách videa jedno z dětí. Marně. Druhý kluk se v tu chvíli rozmachuje k dalšímu úderu.

Další z videí podle popisku pochází například z Jirkova v Ústeckém kraji. Jeden z puberťáků na něm napadeného nejprve postrkuje, fackuje a poté mlátí pěstmi. Všemu přihlíží několik dalších dětí, které agresora povzbuzují. Jak dohledala redakce Aktuálně.cz, video bylo pravděpodobně skutečně natočeno v jirkovském altánu v zahradě Kludského vily.

"Budeš dělat frajera? Já ti tu hlavu roz*rdám," řve asi patnáctiletý puberťák na kluka, kterému sedí na hrudi a pěstmi ho mlátí do hlavy. "Bojíš se mě? Jo, nebo ne?" ujišťuje se opakovaně mezi sprškami úderů. Jsou zde i videa, kde oběť, která už očividně v zápasu není schopna pokračovat, násilník kope do hlavy a těla a řve: "Bolí tě žebra? To tě ještě budou bolet." A následují údery pěstí do žeber.

Ve skupině se stovkami sledujících je zatím zhruba čtyřicet videí, jak ale tvrdí administrátor skupiny, videí mají k dispozici přes tři stovky. Některá z nich mají dokonce vodoznak, aby je jiné telegramové kanály nemohly převzít. "Watermark je z důvodu kradení videí," vysvětluje administrátor. Všechny nahrávky pak mají společné to, že se na nich objevují pouze děti či dospívající. Některé zachycují zřejmě domluvené souboje, jiné ale očividnou šikanu.

Ústecká policie o skupině podle své mluvčí Veroniky Hyšplerové ví a monitoruje ji. "V současné sobě prověřujeme konkrétní incident, který se odehrál koncem ledna na Trmicku," dodává.

Telegramový kanál je aktivní od loňského října. Poslední zpráva je z konce ledna. "Chcete video? Minimálně padesát reakcí," udává administrátor počet lajků, které mají sledující dát. Dostává jich téměř stovku. Kanál je zabezpečený proti stahování videí, lze tu ale pořizovat snímky obrazovky. "Kdybyste věděli o nějakém snitch zm*dovi, pište," objevuje se ve skupině výzva k nahlášení "práskačů".

Skupina kromě Telegramu funguje i na uzavřeném profilu na Instagramu. Administrátoři své sledující nazývají "komunita", pořádají ankety či chtějí určitý počet "lajků" předtím, než zveřejní další video. "Jsme rádi, že vás videa baví, tohle všechno děláme jen pro vaši zábavu," píšou. Některá videa jsou přitom pravděpodobně staršího data, neboť byla natočena na jaře či v létě. Minimálně jedno z videí je pak převzaté z jiného kanálu a více než rok staré.

Na některých záběrech se objevují tváře, zaznívají i jména. Redakce je ale s ohledem na věk aktérů nezveřejňuje.

"Děti na sítích zhlédnou tolik věcí, o kterých nemáme vůbec potuchy. A je velmi pravděpodobné, že něco takového také viděly. V jejich věku spoustu věcí člověk nedomýšlí, takže se upne na to, že to je zábava a není to vlastně doopravdy," vysvětluje motivaci k točení videí psycholog Václav Mertin.

Mladí lidé si také podle něj cení sledovanosti na sociálních sítích, což může být další z motivací. Prevence by podle něj měla začínat už doma. "Je potřeba děti učit, že pokud existuje problém, tak ho neřeším násilím," dodává psycholog.

V souvislosti se zmíněným případem policie uspořádala ve škole preventivní akci, kde žáky informovala o trestněprávní odpovědnosti spojené s tímto jednáním, řekla policejní mluvčí Hyšplerová. Podobné incidenty podle ní mohou mít i vážné právní důsledky. "Rodiče i pedagogové by měli věnovat zvýšenou pozornost aktivitám dětí na internetu a vést s nimi otevřený dialog o rizicích spojených s násilím a jeho propagací na sociálních sítích," dodává.

Dohledatelné jsou i další účty na Instagramu či Telegramu, některé už neaktivní, které se na rvačky mezi mladými zaměřují. Většinou jsou vázané na určité město či kraj. Část skupin na Telegramu je také pravděpodobně skrytá a přístup je možný jen na pozvání. Na Instagramu jsou ale dohledatelné desítky i starších a neaktivních profilů, které se na "bitky" zaměřují. Většina je uzavřená a oficiálně nemá žádné příspěvky, ty totiž zveřejňují jen ve formě takzvaných stories neboli příběhů, které po 24 hodinách z profilu zmizí. Své sledující vyzývají, aby jim videa rvaček posílali. Většina ze skupin, které redakce na síti dohledala, ale nemá vyšší počet sledujících.

Na fenomén násilí, které mladí lidé zveřejňují na sociálních sítích, koncem loňského roku upozornil i server iRozhlas, který popsal instagramové účty školáků inspirované populární zápasnickou show Clash of the Stars.

"Vítám vás na Clash of the Litomyšl 1. Pokud někteří z vás nevědí, co to je, je to místo, kde se utkají dva soupeři a bojují proti sobě podle jejich pravidel. Informace zní tak, že vstup stojí třicet korun a bude se to odehrávat na Umělce. Přeju vám hodně štěstí a vyzývejte," cituje server jeden z těchto profilů na Instagramu. "Pokud chodíš na pátou základní školu Kolín a máš s někým v ní hroty, vyzvi ho do Clash of the 5. ZŠ Kolín a vyřiď si to s ním pořádně osobně," píše pak další z profilů.

Školáci si tak přes sociální sítě organizovaně domlouvali rvačky. A souboje nezletilých opravdu proběhly. Policie v současnosti minimálně jeden takový vyšetřuje.

