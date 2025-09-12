Boj proti "skrytým vlivovým operacím". Jak se český TikTok chystá na volby

Jedním z pilířů, pomocí kterých chce TikTok usnadnit lidem v Česku přístup k důvěryhodným informacím o volbách a hlasování, je takzvané volební centrum, které funguje přímo v aplikaci. "Volební centrum propojuje uživatele s oficiálním zdrojem informací o volbách a zároveň poskytuje přehled praktických informací, jako jsou klíčová data, průběh voleb a hlavní zásady TikToku související s volbami," uvádí firma.
TikToku se totiž v souvislosti s volbami dostalo veřejné pozornosti. Šlo o prezidentské volby v Rumunsku. Až 25 tisíc účtů, které se na této síti objevily, je spojováno s masivní vlivovou kampaní. Volby, které ale byly následně zrušeny, vyhrál proruský ultranacionalista Calin Georgescu. Pomoci mu měla právě vlivová kampaň na síti, která jeho preference zvedla během tří týdnů z pěti procent na 23.
TikTok chce během českých voleb také označovat nově zveřejněný obsah a všechny příspěvky účtů patřící vládám, politikům nebo politickým stranám speciálními štítky, které uživatele do centra přesměrují. Během voleb má být též v akci takzvaný specializovaný volební tým, který se skládá z odborníků na kybernetickou bezpečnost, podvodné praktiky, dezinformace a volební procesy.
"Hraje zásadní roli v ochraně voleb - spojuje pokročilé technologie pro moderaci obsahu s prací lidských moderátorů a zároveň úzce spolupracuje s lokálními týmy. Tento tým systematicky a pečlivě pracuje na ochraně nejen samotné platformy, ale i všech komunit, aby lidé mohli bezpečně a svobodně vyjadřovat své názory k tématům, která jsou pro ně důležitá," uvádí firma. Společnost spolupracuje s akademiky i s Českým telekomunikačním úřadem, který poskytuje svá data například k výzkumu dezinformací.
Ohledně dat ale mezi odborníky panují i obavy. Síť je totiž posílá do Číny. V letošním květnu tak Evropská unie síti vyměřila pokutu 13,2 miliardy korun za nedostatky při ochraně osobních údajů.
Jak uvedli na konferenci zástupci sítě, před volbami v Česku mají v plánu i kampaň zaměřenou na mediální gramotnost. Společnost ji povede ve spolupráci s fact-checkingovou organizací Demagog a mediálními partnery, včetně Aktuálně.cz. "Kampaň má za cíl podporovat kritické myšlení a pomáhat lidem rozlišovat fakta od fikce při sledování online obsahu," uvádí společnost.
Před volbami se také tradičně objevuje mnoho dezinformací. Ty TikTok zakazuje, stejně jako placenou politickou reklamu. Na druhou stranu u neověřených informací může v případě podezření přidat varovný štítek, omezit doporučování takto označených příspěvků nebo uživatele před jeho sdílením upozornit.
"Platforma zakazuje tzv. skryté vlivové operace, kdy sítě účtů spolupracují zavádějícím způsobem s cílem ovlivnit veřejnou diskusi o důležitých společenských tématech. Stejně tak zakazuje vydávání se za jiné osoby nebo pokusy uměle zvyšovat dosah obsahu prostřednictvím falešného zapojení, například pomocí sítí botů," dodává společnost. Pomoci rozlišovat fakta od smyšlenek by pak měla i povinnost tvůrců označovat obsah, který vytvořila umělá inteligence.
Tento článek vznikl ve spolupráci se společností TikTok.