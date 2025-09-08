Ani Facebook, ani TikTok. Turecko po výzvě opozice k protestům blokuje sítě

Podle organizace Netblocks blokování přístupu začalo poté, co hlavní opoziční Lidová republikánská strana (CHP) vyzvala k demonstracím, když policie postavila zátarasy v okolí sídla strany v Istanbulu.
Podle údajů turecké Asociace pro svobodu projevu, která monitoruje cenzuru na internetu, začaly problémy s přístupem k platformám v neděli v 22:45 středoevropského letního času.
Při policejních zásazích minulý týden bylo zatčeno sedm pracovníků CHP. Kromě toho v už předtím istanbulský soud zrušil výsledky provinčního kongresu CHP z roku 2023 a odvolal předsedu stranické organizace v Istanbulu Özgüra Çelika a dalších 195 členů vedení této pobočky a delegátů strany. Podle agentury AFP je cílem odstranit předsedu této největší turecké opoziční strany Özgüra Özela.
CHP čelí dlouhodobě postihům ze strany státní moci, včetně zatýkání jejích volených zástupců. Řada z nich je obviněna z korupce. Mezi nejvýznamnějšími členy strany, kteří jsou trestně stíháni, je istanbulský starosta Ekrem Imamoglu. Právě on je už několik let považován za nejsilnějšího volebního soupeře prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana.
Imamoglu byl zadržen letos v březnu krátce předtím, než ho podle očekávání CHP nominovala jako kandidáta pro prezidentské volby. Jeho zatčení vyvolalo v Turecku největší protivládní protesty za deset let. Kritici považují zadržení Imamoglua za účelové. Vláda to odmítá s tím, že soudnictví v Turecku je nezávislé.