Bezpečná žurnalistika spouští pomoc pro novináře čelící hrozbám a agresi

Anastasija Antonova Anastasija Antonova
před 2 hodinami
Novináři a novinářky v Česku mají nově k dispozici nástroj, který jim pomůže bránit se proti agresi a výhrůžkám spojeným s jejich prací. Organizace International Press Institute Česká republika spustila 4. září platformu Bezpečná žurnalistika dostupnou na adrese bezpecnazurnalistika.cz.
První pomoc pro novinářky a novináře: Projekt Bezpečná žurnalistika nabízí psychologickou i právní podporu | Foto: Anastasija Antonova

Projekt je prvním svého druhu u nás. Novinářům nabízí možnost nahlásit incident, získat právní i psychologickou podporu a zároveň se dozvědět, jak postupovat při urážkách, vyhrožování či právním nátlaku. Cílem je také zmapovat, jak časté útoky na novináře v Česku jsou.

Novináři čelí častým útokům

Podle průzkumu CZ IPI provedeného ve spolupráci s agenturou IPSOS se více než třetina novinářů setkává s útoky minimálně jednou měsíčně, přičemž šest procent uvedlo, že agresi čelí denně. Výrazně častěji jsou ohroženy ženy. Tři čtvrtiny respondentů by uvítaly nějakou formu podpory a zhruba 42 procent by mělo zájem i o psychologickou pomoc, uvedla místopředsedkyně správní rady CZ IPI Zuzana Vlasatá.

Fungování platformy

Platforma má být oporou především pro regionální novináře a menší redakce, které často nemají zázemí velkých vydavatelství. "Pro ně je klíčové vědět, jak postupovat v konkrétních situacích," vysvětlil Petr Orálek z ČTK a člen správní rady CZ IPI.

Web nabízí dvě hlavní části: informační manuál a formulář pro hlášení incidentů. V manuálu najdou novináři například přehled trestných činů a přestupků, návod, kdy a jak kontaktovat policii, i konkrétní příklady z praxe. Formulář umožňuje incident nahlásit - i anonymně. "Není to náhrada trestního oznámení. Pokud někdo čelí bezprostřední hrozbě násilí, je vždy nutné obrátit se přímo na policii," upozornili autoři projektu.

Přehledně: Na co si dát pozor a čeho se vyvarovat, aby vaše data neskončila v Číně?

Xiaomi, mobil, telefon, čína

Inspirace ze zahraničí a slovenské zkušenosti

Inspirací byl nizozemský model a zejména slovenská platforma bezpecnazurnalistika.sk, kterou provozuje Investigativní centrum Jána Kuciaka. "Minulý rok jsme na Slovensku zaznamenali 74 vážných incidentů. Přitom víme, že ty méně závažné novináři často ani nehlásí. Výhrůžné e-maily raději smažou, nenávistné komentáře pod příspěvky politiků přehlížejí," řekl na tiskové konferenci šéfredaktor ICJK Lukáš Diko. Jen malá část případů podle něj skončila v trestním řízení, většina byla pod jeho prahem.

Policie a zástupci CZ IPI taktéž upozornili, že pokud novináři útoky neoznámí, hrozí, že se nenávistné chování stane běžnou součástí veřejného prostoru. Podle nich je proto nezbytné incidenty hlásit a nastavovat jasné hranice, aby se riziko skutečné hrozby snížilo.

 
před 26 minutami

