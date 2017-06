Babišův střet zájmů má dopad na demokracii a právní stát, říká europoslankyně Grässleová

před 53 minutami

Podle předsedkyně Výboru Evropského parlamentu pro rozpočtovou kontrolu Ingeborg Grässleové je střet zájmů Andreje Babiše pro Evropskou unii nebezpečný, upozorňuje na čerpání dotací jeho firmami i na vliv médií, která vlastnil. Řekla to v rozhovoru zpravodaji Aktuálně.cz. Babiš Grässleovou dlouhodobě obviňuje, že proti němu vede kampaň. Dokonce ji obvinil, že je vždycky na něj připravená "vyhodit kýbl sra*ek". Podle europoslankyně nebyla čtvrteční debata namířena proti Česku, ale bylo nutné upozornit na postavení novinářů, kteří jsou podle ní první, na koho se útočí, a to nejen v Česku.

Co bylo podle vás hlavním smyslem čtvrteční debaty plenárního zasedání?

Mluvili jsme o mediálním prostředí v České republice a o vlivu podnikatele, který získal velký vliv jakožto politik, který ručil za evropské dotace a zároveň z nich velkou část dostával. Toto zvláštní spojení zvyšuje střet zájmů, který má dopad na samotnou Evropskou unii a sdílené hodnoty, jako jsou podíl na moci, nezávislost novinářů, demokracie a právní stát.

Bylo plenární zasedání dostatečně kritické k panu Babišovi a jemu vlastněným médiím?

Neměla jsem žádné konkrétní očekávání. Mojí povinností, jakožto předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu, je chránit fondy Evropské unie. A to jsem dělala.

Mohou proslovy, které jsme dnes slyšeli, přispět k nezávislosti médií v České republice?

Zvyšování informovanosti je vždy důležité.

Co si myslíte o názoru, že záležitosti jako nezávislost médií by měly být vyřešeny v Česku, a především že by je měli řešit voliči pomocí voleb?

Ráda bych zdůraznila, že dnešní debata nebyla namířena proti České republice nebo českým občanům. Zdaleka ne, byla o jedné osobě, která zneužila svou moc, a naneštěstí si ji dokonce od roku 2009 upevnila pomocí 5,5 miliardy z evropských dotací.

Myslíte si, že nezávislost médií v České republice je horší než v jiných zemích?

Vidím okolo sebe mnoho novinářů, kteří statečně brání svou nezávislost. Novináři jsou vždy v první linii takovýchto sporů. Jsou vždy ti první, na které se útočí, ale poté přijde řada na ostatní.