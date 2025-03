"Reálný život je v ulicích." Jihočeška nasbírala podpisy, teď má šanci být poslankyní

O veřejné dění se vždy zajímala, ovšem do politiky nevstoupila. Když ale šéf STAN Vít Rakušan v lednu oznámil, že o šanci dostat se do sněmovny můžou zabojovat i lidé mimo STAN, pokud posbírají dost podpisů, pustila se Jana Valdrová Kyselová do boje. Několikrát týdně chodila do ulic, podpisy získala a o víkendu byla zvolena jako šestka STAN v jižních Čechách. Má tak šanci na křeslo ve sněmovně.

"To dříve prorazím v Alpách jídelní vidličkou tunel, než zbořím ten budějický protiatomový bunkr," svěřila se před několika týdny s úsměvem Aktuálně.cz čtyřiašedesátiletá Jana Valdrová Kyselová, když začínala sbírat podpisy pro svou možnou kandidaturu za STAN do podzimních sněmovních voleb. Byla na úplném začátku sběru a tušila, že ji čeká pořádná makačka. "Za pět a půl hodiny 13 podpisů," hlásila na začátku. Potřebovala jich do března získat několik stovek.

Přestože musela v dalších dnech a týdnech prochodit spoustu kilometrů a oslovit velké množství lidí, nepochybovala, že to má smysl. "Máte, pane redaktore, doma něco cennějšího a vám dražšího, než jsou vaši potomci? Pokud ne, potom nepočítáte ani oběti, ani čas," vysvětlovala s tím, že chce podpořit jednoznačné prozápadní směřování České republiky. Byla a je skutečnou občanskou kandidátkou, není členkou žádné strany, ke STAN má ale blízko už delší dobu. A když Vít Rakušan oznámil "akci Podpisovka", neváhala doslova ani minutu.

"Napsala jsem panu Rakušanovi, že reálný život je v ulicích. Tam jsou lidé se svými zkušenostmi, radostmi, sny, touhami i problémy. Politika se nemůže dělat od stolu. Myslím, že toto mám se STAN společné a to mi na tomto hnutí imponuje," říká. Věděla, o čem mluví, protože v ulicích se občansky angažuje už několik let. Má za sebou stovky sesbíraných petičních podpisů, tisíce roznesených letáků, desítky plakátů, účast na mnoha pražských demonstracích Milionu chvilek pro demokracii, podporu dřívějších prezidentských kandidátů Jiřího Drahoše a Marka Hilšera, stejně jako tři roky organizací a realizací občanských setkávání s názvem I jih patří na Západ!

Přestože neměla jistotu, že stovky podpisů nasbírá, do poslední chvíle věřila, že se to podaří. V ulicích byla téměř každý den. Kromě domovských Českých Budějovic zajížděla také do Českého Krumlova, Tábora, Písku, Strakonic i za přáteli do Prahy, a také pořádala akce "Na kávu s Janou". Zejména vlastními silami nasbírala šest stovek podpisů ještě před koncem února a nakonec jich měla 773. "Jsem velmi vděčná i přátelům z celé České republiky, kteří mi také pomáhali podpisy sbírat a posílali mi je poštou," upozornila.

600 podpisů byl minimální počet pro ty kandidáty, kteří se chtěli na jihu Čech ucházet o první tři místa na kandidátce. Jana Valdrová Kyselová už dopředu přitom věděla, že ani zmiňovaná hranice podpisů jí nezaručuje místo na kandidátce. Počet podpisů je totiž jen jedno z několika kritérií, podle kterých členové STAN tvoří po celé zemi kandidátky. A je jasné, že členové STAN, především ti, kteří už jsou například ve sněmovně nebo třeba na radnicích, mají podstatně větší šanci než nestraníci.

"Nejsem soutěživý typ, ale nerada prohrávám. Chci ukázat sílu jednotlivce. Chci prolomit letargii a pomoci vytvořit volební tsunami. Je třeba být aktivní a podpořit prozápadní strany. Každý tak, jak umíme. Jde o všechno," burcovala ještě před víkendovým sněmem. Urputnost ji provází celý život. Byla zvyklá spoléhat se především na vlastní síly. Podle svých slov milovala učitelskou práci, ale nejen za totality narážela kvůli svým názorům a postojům na problémy.

Od roku 1985 do roku 1999 vyučovala matematiku a zeměpis na gymnáziu, od roku 2000 vyučuje pouze matematiku jako OSVČ. Vždy s maximálním nasazením a plně obsazeným rozvrhem. "Potkala jsem mezi svými žáky i řadu pětkařů, ale v případě, že se poctivě učili a pracovali se mnou s maximálním nasazením, tak nevím o nikom, kdo by nebyl přijat na vysokou nebo střední školu nebo kdo by úspěšně nesložil maturitní zkoušku nebo zkoušku opravnou, nebo se výrazně nezlepšil," uvedla.

Její nadšení se mi moc líbilo, říká poslankyně

Když Aktuálně.cz zjišťovalo minulý týden v hnutí STAN, zda má Jana Valdrová Kyselová nějakou šanci se dostat na kandidátku, slyšelo, že nestraníci moc šancí nemají. Byť třeba i nasbírali podpisy. V jejím případě bylo ale zřejmé, že na kandidátce bude, a to v první desítce. Slova uznání pro ni měla například poslankyně STAN Pavla Pivoňka Vaňková, která byla zvolena lídryní kandidátky na jihu Čech.

"Paní Jana je opravdu velmi aktivní žena, která do sbírání podpisů investovala mnoho času a energie. Velmi dobře to vím, znám ji. Moc se mi její nadšení líbilo. Byla bych proto ráda, kdyby na kandidátce byla," sdělila. Mimochodem, sama poslankyně nasbírala kolem 1236 podpisů, což je jedno z nejvyšších čísel i v celorepublikovém měřítku. "Chodila jsem hodně po ulicích, mluvila dost s lidmi. I ve vlaku jsem si přisedla k jiným cestujícím a povídala si s nimi," uvedla a dodala, že ji tato setkání naplnila vírou, že současná vládní koalice bude pokračovat i po volbách.

"Jsem naplněna pozitivní energií, nic jiného do vesmíru neposílám. Možná volby vyhraje Andrej Babiš, ale věřím, že vládu budeme sestavovat my. Když člověk lidem vysvětlí, co a proč děláme, tak tomu většinou rozumí a reagují vstřícně," tvrdí poslankyně.

Teď čeká poslankyni i občanskou kandidátku Janu Valdrovou Kyselovou několikaměsíční kampaň před podzimními parlamentními volbami. "Všem přátelům děkuji za podporu, blahopřeji kolegům a děkuji za 6. místo na kandidátce STAN. Moc jsem si to užila. Skvělá zkušenost," ohlíží se za víkendovým zvolením na kandidátku Jana Valdrová Kyselová. "Pro mě je nejdůležitější čisté svědomí a vědomí, že více jsem už učinit nemohla. Každý podpis má pro mě cenu zlata a váhu několika tun zodpovědnosti," loučí se a už plánuje příští týdny.