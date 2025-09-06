Babiš v úzkých. Z otázek na Ukrajinu a Čapí hnízdo ho "zachránil" mluvčí ANO

Od začátku rozhovoru, kdy byl Andrej Babiš obklopený hroznem novinářů, bylo patrné, že se ocitl v defenzivě. Zatímco on chtěl mluvit o programu, s kterým ANO vystoupilo, novináře zajímala hlavně témata zahraniční politiky, protože o té mluví Babiš a ANO velmi málo. Politici o nich téměř nemluvili ani ve čtvrtek. Dokonce se nezmínili o Ukrajině, kde kvůli Rusku probíhá nejvážnější válečný konflikt v Evropě od druhé světové války.
"Budeme dál podporovat Ukrajinu?" zeptala se nejdříve jedna z novinářek a Babiš místo toho začal mluvit o tom, jak prý je současná česká vláda aktivistická. "Hlavní chyba byla, že tato vláda rozbila V4. Ta měla obrovské slovo, jsou to čtyři země, které mají 65 milionů obyvatel. Jsem přesvědčený, že kdyby fungovala, tak s Trumpem, Zelenským a dalšími by seděl v Bílém domě zástupce V4 a ne například finský prezident," tvrdil, aniž by na otázku k Ukrajině odpověděl.
Z jeho dalších slov vyplynulo, že se bude snažit zjistit, jakou strategii k ukončení války má americký prezident Donald Trump, přičemž si Babiš posteskl, že Trump nesplnil slib o ukončení války během jediného dne. Stejně tak neodpověděl na dotaz, co říká na to, že slovenský premiér Robert Fico navštívil Čínu, kde byl zrovna i ruský prezident Vladimir Putin.
Na otázku Aktuálně.cz, jakou chce dělat zahraniční politiku, odkázal na svá videa z doby, kdy byl premiérem. "Budu ji dělat stejně, jak jsme ji dělali. Vy se tváříte, jako kdybych nebyl čtyři roky premiérem. Byl jsem. S Trumpem jsem mluvil pětkrát," argumentoval. Mimochodem o pěti schůzkách s Trumpem mluví Babiš na desítkách mítinků. Dává si ale záležet o tom, aby téměř nemluvil o tom, jak konkrétně se staví k válce Ruska proti Ukrajině, zvláště když mnozí účastníci jeho mítinků jsou kritičtí k Ukrajincům.
"Pokud bude možnost, aby Česko dodávalo další zbraně Ukrajině, vy jako premiér řeknete: Ano, jsem pro to, dodávejme tam další zbraně?" zeptalo se Aktuálně.cz. "Ne, nebudeme dodávat zbraně do Ukrajiny. Nebudeme. Pokud má někdo dodávat, tak NATO. My ne," dopověděl. A na další dotaz, jak se má Ukrajina bránit, když neustále čelí masivním útokům Ruska, Babiš sdělil: "To je otázka na pana Trumpa a Zelenského. Ne na mě. A na další lídry." Vzápětí už odpovídal na další otázku, která se týkala plnění programu.
Babiš si na chvíli oddechl, jenže pak se ho reportér Respektu začal ptát na Čapí hnízdo, připomněl mu, že mu hrozí odsouzení. "Měl by člověk, který je odsouzený za to, že si bral peníze, které si neměl brát, měl by sedět v čele vlády?" zněla otázka, při níž reportér odkázal na rozsudek soudu. "Pane redaktore, proč manipulujete, já jsem si bral nějaké peníze?" reagoval Babiš. "Čapí hnízdo je stará věc. Sedm let byla bez problémů kontrolovaná," začal odpovídat předseda ANO, podle kterého je celý proces zmanipulovaný. Po dalších otázkách od ostatních novinářů ho "zachránil" mluvčí ANO, který požádal o jiné téma rozhovoru.