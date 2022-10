Babiš se dostal do exekuce kvůli výroku o zaplacených demonstrantech. Neomluvil se

Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se stále neomluvil za své výroky o zaplacených účastnících na demonstracích v roce 2018. Omluvu po něm žádá účastnice protestu Jana Filipová. Uspěla u soudu, Babiš se jí omluvil, ale podle ní nedostatečně. Česká televize nyní uveřejnila, že Filipová na Babiše podala nepeněžitou exekuci – dokud se neomluví, bude od exekutora dostávat pokuty.

"Jsou to političtí odpůrci na objednávku," řekl v srpnu 2018 tehdejší premiér Andrej Babiš v Televizi Barrandov s odkazem na účastníky demonstrací proti němu. Podle něj dostávali demonstranti za účast zaplaceno. Slova tehdejšího premiéra se však dotkla jedné z demonstrantek.

Jana Filipová se následně rozhodla bránit se soudní cestou. "Pan Babiš, ačkoliv byl premiér, si nemůže plácat do médií, co mu slina přinese na jazyk. Nemůže takovýmto způsobem dehonestovat lidi, kteří neudělali nic jiného, než že vyjádřili svůj vlastní názor," citovala Filipovou Česká televize.

Filipová zmínila, že někteří demonstranti se tehdy u svých přátel, známých nebo v rodinách setkávali s tím, že je obvinili z vydělávání na demonstracích proti Babišovi. "To prostě není v žádném případě pravda," podtrhla Filipová.

Tříletý soudní proces vyústil v dovolání ze strany Filipové k Nejvyššímu soudu. Ten jí dal za pravdu. "Uzavřel případ s tím, že naše argumenty byly pádné, že se skutečně jednalo o zásah do osobních práv paní Filipové," uvedl tehdy právník demonstrantky Aleš Rozehnal. Nejvyšší soud vrátil případ zpátky krajskému soudu v Praze.

Krajský soud nakonec rozhodl ve prospěch Filipové, která od začátku případu požaduje po Babišovi pouze písemnou omluvu. Tu jí sice expremiér poslal, ale podle advokáta demonstrantky ale nebyla myšlena upřímně. "Přestože s uvedeným soudním rozhodnutím nesouhlasím a budu proti němu podávat dovolání, podvoluji se mu a zasílám vám omluvu předepsaného znění," stálo v omluvě.

Omluva byla nedostatečná, tvrdí advokát ženy

Podle advokáta Filipové takovým komentářem Babiš omluvu devalvoval. Babiš na to reagoval tím, že omluvu posílali jeho právníci. Také připustil, že s omluvou jako takovou nesouhlasí. Filipová se svým advokátem podala exekuci na expremiéra kvůli své nespokojenosti s jeho omluvou. "Trvám na tom, aby ta omluva přišla v tom znění, v jakém byla napsána v rozsudku," sdělila pro Českou televizi.

Podle televize Babišovi přišlo rozhodnutí o zahájení exekuce ve středu a pokud se do 30 dnů řádně neomluví, zaplatí jen náklady Filipové a exekutora. Pokud lhůtu nestihne, může mu exekutor dávat pokuty, dokud Babiš nepošle řádnou omluvu.

I expremiér se sice odvolal k Nejvyššímu soudu, podle České televize ale nemá příliš vysokou šanci. "Pokud už soud rozhodli tak, že se domnívá, že Babiš zasáhl do práv Filipové, tak se dá asi těžko předpokládat, že by za rok a půl rozhodl zcela opačně," tvrdí Rozehnal.

Babiš se hájí tím, že výroky o zaplacených demonstrantech nebyly z jeho hlavy. "Podával jsem informaci, kterou jsem se dozvěděl od poslance ANO, takže pokud by se měl někdo omlouvat, tak to měl být náš poslanec," uvedl Babiš. Má jít o Pavla Růžičku (ANO), který to údajně zaslechl.

"Prostě mám intuici. Jestliže okolo mě někdo prochází z demonstrace a řekne, pro peníze si běžte k Hance, tak jsem si prostě intuitivně myslel, a myslím si to pořád, že ty peníze byly za demonstraci," řekl poslanec v září 2018.

Pro Babiše bylo Růžičkovo tvrzení dostačující. "Můžu si říkat, co chci, máme demokracii," řekl expremiér. Podle advokáta Rozehnala tehdejší premiér neměl pravdu a informaci neměl ani od důvěryhodného zdroje.

"Řekl to jenom v rámci politického boje, aby skupinu svých odpůrců očernil," upozornil Rozehnal. Expremiérovi a šéfovi hnutí ANO zbývá k pondělí 25 dnů. Babiš stále tvrdí, že se nemá za co omlouvat. Exekutor mu může udělit pokutu až 50 tisíc korun za každou lhůtu, kterou nedodrží.

Filipová: Jsem první, kdo dostal Babiše k soudu. Má špehy všude, hrozili mi likvidací