Duševní stav Babiše mladšího prozkoumá znalec, soud vyhověl obhajobě

Šott zároveň nařídil hlavní líčení na další termín, kromě říjnového týdne tak bude jednání pokračovat i od 19. do 22. prosince. Soudce avizoval, že pokud půjde dokazování podle plánu, mohlo by v prosinci dojít na závěrečné řeči.

Babiš mladší u soudu vypovídal předminulý pátek. Uvedl, že nepodepsal listinu o převodu akcií k Farmě Čapí hnízdo, až později podle svých slov připojil své podpisy v sídle Agrofertu pod listinu, s jejímž obsahem se neseznámil. Babišův syn tvrdí, že otec na něj převedl akcie Čapího hnízda bez jeho vědomí a udělal si z něj bílého koně.

K závěru, že na listině o převodu akcií s určitou mírou pravděpodobnosti není podpis Babiše mladšího, dospěl i písmoznalec. Státní zástupce Jaroslav Šaroch by se měl vyjádřit k tomu, zda zadat nový posudek, který by se vyjádřil k pravosti podpisu a k možnosti, že smlouvu místo něj podepsal Babiš starší. Podle žalobce ale znalec zatím trvá na svém závěru, že pokud jednoznačně nevyloučí pravost podpisu, nemůže se vyjádřit k tomu, zda je podpis jiné osoby.

Obžaloba uvádí, že expremiér Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle obžaloby to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Úspěšnou žádost o dotaci podala místopředsedkyně představenstva Farmy Čapí hnízdo Nagyová v únoru 2008.

Nagyová nyní kandiduje za ANO v Jihlavě v senátních volbách. Dostala se do druhého kola, kde se střetne s předsedou horní komory Milošem Vystrčilem (ODS).

Soud chtěl v pondělí také vyslechnout úřednici Evu Filipovou, která dohlížela na čerpání dotace společností Farma Čapí hnízdo. Žena totiž v prvním týdnu hlavního líčení po odchodu z jednací síně naznačila, že toho o obžalovaném expremiérovi mohla říct víc. Úřednice se však z jednání omluvila, soud ji vyslechne v říjnu.

„Pro soud bude klíčové to, co Andrej Babiš věděl, nebo nevěděl. Obhajoba i obžaloba jsou dobře připravené. Dopadne to podle toho, jak si povedou.” | Video: Daniela Písařovicová