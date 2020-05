Babiš: Od těch, kdo bojovali v Pražském povstání, bychom si měli vzít zejména odvahu

Andrej Babiš

"Je naší povinností a odpovědností mít neustále na paměti odkaz těch, co bojovali, a také těch, co padli. Pokud bychom si dnes měli vzít z jejich odkazu alespoň jednu věc, pak by to měla být určitě odvaha," řekl premiér Andrej Babiš v Českém rozhlase.

"Právě i díky těmto lidem, hrdým vlastencům a jejich rodinám, ochotným čelit teroru okupantů a mnohdy přinést i tu nejvyšší oběť, tu dnes můžeme být a díky nim existujeme jako svobodná a demokratická země," uvedl předseda vlády. Odvážní by lidé měli podle něj být i v současné nelehké době. Ocenil právě odvahu, ohleduplnost a vzájemnou pomoc, které vidí kolem sobě v souvislosti s bojem proti epidemii nového koronaviru.