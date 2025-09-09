Domácí

Babiš obvinil vládní koalici z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů

před 1 hodinou
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš obvinil vládní politiky z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů. Volební program koalice Spolu je podle šéfa nejsilnějšího opozičního hnutí halucinací. Babiš to v úterý uvedl v projevu k programu zřejmě poslední schůze Sněmovny v tomto složení.
Byl jsem řádně přihlášený, tady je to jasně na tomto seznamu vidět, měl jsem právo vystoupit první, tvrdil po konfliktu v jednacím sále předseda ANO Andrej Babiš.
Byl jsem řádně přihlášený, tady je to jasně na tomto seznamu vidět, měl jsem právo vystoupit první, tvrdil po konfliktu v jednacím sále předseda ANO Andrej Babiš.

Místo slibované půlhodiny řečnil více než hodinu. Podle Babiše je vládní koalice mafií, která zmanipulovala i pořadí přihlášek do debaty, aby mu znemožnila vystoupit už v úvodu zasedání dolní parlamentní komory.

"Lhali vám před volbami, lžou po volbách, lžou vám každý den," řekl Babiš o politicích vládních stran. "Lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS," přisadil si na adresu premiéra Petra Fialy. Předseda ANO také uvedl, že jeho hnutí se nechystalo zdržovat závěrečné jednání Sněmovny obstrukcemi, kvůli čemuž se jednání protáhne minimálně do noci, ale chtělo se prý jen slušně rozloučit.

Závěr vystoupení věnoval Babiš představení programu svého hnutí včetně zestátnění energetické společnosti ČEZ. "Jsme jediní, kteří mají konkrétní program. Hnutí ANO má nejlepší program. Náš program nejsou ani lži ani strašení," dodal Babiš.

Na předsedu hnutí navázala jeho místopředsedkyně Alena Schillerová, která žádala přednostně projednat státní rozpočet na příští rok. Návrh rozpočtu, který předložilo ministerstvo financí, nazvala zmetkem, podle kterého není možné fungovat. Existenčním zájmem státu podle ní je, aby se hospodaření státu tímto rozpočtem neřídilo.

 
