Babiš obvinil vládní koalici z šíření lží, z manipulací nebo z porušování zákonů

Místo slibované půlhodiny řečnil více než hodinu. Podle Babiše je vládní koalice mafií, která zmanipulovala i pořadí přihlášek do debaty, aby mu znemožnila vystoupit už v úvodu zasedání dolní parlamentní komory.
"Lhali vám před volbami, lžou po volbách, lžou vám každý den," řekl Babiš o politicích vládních stran. "Lhal jsem včera, lhal jsem dnes, jsem předseda ODS," přisadil si na adresu premiéra Petra Fialy. Předseda ANO také uvedl, že jeho hnutí se nechystalo zdržovat závěrečné jednání Sněmovny obstrukcemi, kvůli čemuž se jednání protáhne minimálně do noci, ale chtělo se prý jen slušně rozloučit.
"Vy se vlastně děsíte Babiše, protože Babiš nekrade," prohlásil předseda ANO na adresu vládní koalice. Vyčetl jí například porušení slibu, že nezvýší daně nebo veřejný dluh. "Z bydlení jste udělali nedostupný luxus, na který nedosáhne ani střední třída," řekl. Vláda podle Babiše způsobila inflaci tím, že nezavedla maximální možné ceny pohonných hmot. "Nikdy v dějinách neklesla životních úroveň jak za Fialy," tvrdil šéf ANO.
"Českým občanům i firmám vláda podle Babiše prodražila energie na jedny z nejvyšších cen v EU a schválila jakýkoli zelený nesmysl z Bruselu. Vláda podle předsedy ANO také zničila vztahy se sousedními zeměmi nebo vzala krajům peníze na údržbu krajských silnic, aby se tak pomstila krajům ovládaným hnutím ANO za to, že zavedly slevy na dopravu.
Závěr vystoupení věnoval Babiš představení programu svého hnutí včetně zestátnění energetické společnosti ČEZ. "Jsme jediní, kteří mají konkrétní program. Hnutí ANO má nejlepší program. Náš program nejsou ani lži ani strašení," dodal Babiš.
Na předsedu hnutí navázala jeho místopředsedkyně Alena Schillerová, která žádala přednostně projednat státní rozpočet na příští rok. Návrh rozpočtu, který předložilo ministerstvo financí, nazvala zmetkem, podle kterého není možné fungovat. Existenčním zájmem státu podle ní je, aby se hospodaření státu tímto rozpočtem neřídilo.