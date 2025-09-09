Domácí

Babiš a Okamura se postavili k pultíku a odmítali odejít. Pekarová musela jednat

Aktualizováno před 2 hodinami
Hned na úplném začátku prvního poprázdninového jednání Poslanecké sněmovny se odehrála zcela výjimečná situace. Předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová několik minut marně žádala předsedy ANO a SPD Andreje Babiše a Tomia Okamuru, aby opustili řečnický pultík. Oba se dožadovali přednostního vystoupení, šéfka sněmovny jim oponovala, že jsou v pořadí až na dalších místech.
Aktuálně.cz zachytilo v úterý po poledni chvíle, kdy se předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová dostala do ostrého sporu s šéfy ANO a SPD. | Video: Radek Bartoníček

S příchodem hnutí ANO do opozičních lavic patřilo mnohdy úterní zahájení schůze sněmovny šéfovi ANO Andreji Babišovi, který si bral jako vůbec první slovo a poté dlouze mluvil. To samé chtěl udělat i na první poprázdninové schůzi, podobně jako předseda SPD Tomio Okamura, který podobným způsobem rovněž často vystupuje. 

Oba ale zjistili, že tentokrát nepatří právo na první vystoupení jim, ale šéfovi poslaneckého klubu ODS Marku Bendovi. I on totiž má právo vystoupit přednostně. Předsedkyně sněmovny, která schůzi předsedala, Babišovi a Okamurovi vysvětlovala, že první mají vystoupit ti poslanci, kteří se přihlásili v předstihu písemně - tedy Marek Benda.

Babiš a Okamura se ale postavili do řečniště a odmítali odejít. "Opakovaně vás vyzývám, abyste se posadili na svá místa, jinak vás budu muset nechat vyvést ze sálu," sdělila šéfka sněmovny, na což reagovali opoziční poslanci nesouhlasným boucháním do lavic. Předsedové ANO a SPD dál postávali v řečništi a zjevně nemínili odejít. 

"Kdo se přihlásí nejdřív, má přednost. Přednostní práva mají také své pořadí. Prosím vás, abyste respektovali přednostní práva, abyste se posadili a umožnili vystoupení panu kolegovi Bendovi, který byl přihlášený první," naléhala opět Pekarová Adamová a svou výzvu několikrát opakovala. Okamura a Babiš odpovídali, že s jejím výkladem nesouhlasí, a tvrdili, že jsou porušována jejich práva.

Předsedkyně sněmovny tedy požádala předsedy poslaneckých klubů ANO a SPD, aby vysvětlili svým předsedům, že skutečně nemají právo v daný okamžik vystoupit. Ani poté se ale nic nezměnilo. Až po dalším vysvětlování zhruba po deseti minutách oba z řečniště odešli. Ještě předtím se ale pokusili do mikrofonu, o nějž se v jednu chvíli Babiš přetahoval s Bendou. Předsedkyně sněmovny jim ho však vypnula.

Babiš i Okamura nakonec řečniště opustili a Benda mohl navrhnout a také prosadit prodloužení jednacího dne i přes noc. Návrh zdůvodnil tím, že ač projednání navrženého programu schůze by podle něho zabralo nejvýše 45 minut, než se k němu poslanci dostanou, může s ohledem na vystoupení ke změnám programu zabrat pět až sedm hodin.

Byl jsem řádně přihlášený, tady je to jasně na tomto seznamu vidět, měl jsem právo vystoupit první, tvrdil po konfliktu v jednacím sále předseda ANO Andrej Babiš.
Byl jsem řádně přihlášený, tady je to jasně na tomto seznamu vidět, měl jsem právo vystoupit první, tvrdil po konfliktu v jednacím sále předseda ANO Andrej Babiš. | Foto: Radek Bartoníček

O pořadí vystoupení řečníků s přednostním právem jednali dopoledne členové širšího vedení dolní komory, nedohodli se. Proto rozhodoval čas podání přihlášky. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve Sněmovně uvedl, že dohodu o vystoupeních zablokovali podle jeho informací Piráti.

S prvním návrhem na doplnění programu schůze vystoupil Michal Zuna (TOP 09) z titulu zastupování šéfa stranické frakce Jana Jakoba. Zuna chtěl, aby dolní komora projednala etický kodex poslance. Poukazoval na to, že ve sněmovně často vystupují lidé, kteří dělají z řečniště jeviště pro dezinformace a polopravdy. "Kdo vědomě lže lidem do očí, ten vědomě podřezává demokratické kořeny státu," prohlásil.

Poslanci se mají zabývat podle návrhu programu schůze zejména dvojicí předloh, které jim s úpravami vrátili k opětovnému posouzení senátoři. Na programu je rovněž jedna mezinárodní smlouva.

 
