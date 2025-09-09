Schillerová bezostyšně lže, tvrdí ministr Hladík. Politické soky rozhádala cenná půda

Když vláda Petra Fialy vyhlásila letos 1. července Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Soutok, která je známá také pod označením Moravská Amazonie, část veřejnosti to přivítala, část ale hlasitě protestovala. Nyní před volbami do Poslanecké sněmovny se z tohoto tématu stala ostrá politická bitva především mezi šéfkou poslanců ANO Alenou Schillerovou a lidoveckým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem.
"Tady je pro vás téma CHKO a věřte, že hnutí ANO vám s tím pomůže," přesvědčovala Schillerová před několika dny účastníky předvolebního mítinku v Lanžhotě na jihu Moravy, aby hlasovali pro její hnutí. Přitom slibovala, že ANO se postará o to, aby vyhlášení této chráněné oblasti bylo zrušeno, což přítomní ocenili potleskem.
Alena Schillerová je jedničkou ANO na jihu Moravy, a jak několikrát upozornila, velmi jí záleží na tom, aby v regionu vyhrála a porazila koalici Spolu, jejíž kandidátku vede sám premiér Petr Fiala (ODS). Že se snaží horkého tématu chráněné oblasti využít, ukazuje i to, že do všech domácností v místech, kterých se oblast týká, poslala psaní, v němž kritizuje Hladíka, který za vyhlášením CHKO stojí - a navíc je dvojkou kandidátky hned za Fialou.
"Je to odpovědnost lidoveckého ministra Hladíka, který prosazuje proti vůli občanů vznik chráněných krajinných oblastí i na dalších místech České republiky," prohlašovala v Lanžhotě Schillerová, která už dříve označila CHKO Soutok za "dítě zeleného šílenství".
"Nebylo vypořádáno 1 700 připomínek, šest tisíc občanů s tím nesouhlasí, zasahují do vašeho vlastnického práva, je tam spousta nerozhodnutých žalob na Nejvyšším správní soudu. Podali jsme jako hnutí ANO ústavní stížnost a čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu," vysvětlovala lidem s tím, že pokud toto všechno selže, zbyde už jen politické řešení. A to podle ní může přinést jen příští vláda ANO.
Museli by pokácet stromy, tvrdí Hladík
Aktuálně.cz oslovilo k vyjádření také ministra Hladíka, stejně jako o jeho stanovisko ke slovům jeho volební soupeřky.
"Musím říct jednu věc: Alena Schillerová tam bezostyšně lže. Chráněná krajinná oblast Soutok je schválená a začala 1. července fungovat. A víte, jak se dá CHKO zrušit v Česku a kdekoliv na světě?" položil otázku, na kterou si vzápětí sám odpověděl.
"Když zanikne předmět ochrany, tedy když se vykácí ty úžasné duby a vysuší mokřad. Je to největší lužní les ve střední Evropě. Buď by to muselo hnutí ANO celé vysušit a pokácet ty stromy, anebo z toho udělat vojenský újezd. Celé to zavřou, vybetonují a udělají z toho letiště. To jsou jediné dvě možnosti, jak se dá CHKO zrušit. Takže Alena Schillerová lidem prostě lže," dodal Hladík.
Šéfka poslanců ANO ale naopak dává lidem naději, že zrušení je ještě možné. Ať už v podobě rozhodnutí Ústavního soudu, nebo toho, že by ANO mohlo ve vládě CHKO zrušit s argumentem, že CHKO vznikla podle jejích slov "pouze z rozhodnutí Fialovy vlády", tedy ne žádným zákonem.
Dění ohledně Moravské Amazonie ale ukazuje, že vedle kritiků má ochrana tohoto území i řadu podporovatelů. Například Agentura ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku tvrdí, že v celoevropském měřítku jde o jedinečné a mimořádně cenné území, na kterém nebude nijak omezena činnost místních obyvatel ani návštěvníků.
"Na základě připomínek místních obyvatel a subjektů se upravovaly hranice a podmínky ochrany tak, aby byla zajištěna co nejlepší péče o dochované přírodní a kulturní dědictví a zároveň aby nebyl dotčen běžný život místních obyvatel. Proběhlo téměř tři sta jednání s představiteli obcí, místní veřejností, hospodáři, spolky a dalšími partnery," tvrdí například zástupce ředitele zmiňované agentury Pavel Pešout. Vyhlášení podpořilo například také město Břeclav i některé přilehlé vesnice.
Zároveň jsou ale některé samosprávy proti - například zmiňovaný Lanžhot, kde mělo ANO mítink a kde dokonce Schillerová v minulosti uspořádala tiskovou konferenci s tématem CHKO. Na předvolebním setkání byl přítomný také mluvčí petičního výboru Marek Blažej, který Schillerovou ujišťoval, že ANO má v regionu díky svému postoji k CHKO jistých mnoho hlasů. Blažej byl mimo jiné v minulosti v Senátu, kde senátoři projednávali "jeho" petici a svůj boj rozhodně nevzdal. Podle jeho názoru například v rozhovoru pro Regionální televizi Jih bylo vyhlášení CHKO protlačeno na sílu a nedemokraticky.
Celému dění ohledně CHKO se velmi detailně věnuje také iniciativa Zachraňme Soutok, která dlouhodobě žádala zvýšenou ochranu území a varovala před jeho možným zničením. "Požadujeme neprodleně ukončit stávající intenzivní lesní hospodaření a nevhodnou péči o louky, vedoucí k významnému snižování přírodní rozmanitosti. Je s okamžitou platností třeba zamezit kácení v porostech starších 100 let," varovala v minulosti.