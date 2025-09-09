Domácí

Schillerová bezostyšně lže, tvrdí ministr Hladík. Politické soky rozhádala cenná půda

Radek Bartoníček Radek Bartoníček
před 3 hodinami
Ministr životního prostředí Petr Hladík z KDU-ČSL a Alena Schillerová z hnutí ANO se dostali do sporu, který je o to ostřejší, že oba kandidují proti sobě ve sněmovních volbách na jižní Moravě. Hladík je dvojkou kandidátky a jako ministr prosadil mimo jiné Chráněnou krajinou oblast Soutok. Jednička kandidátky ANO Schillerová zase rozesílá domácnostem dopis proti jejímu vzniku. A slibuje řešení.
Aktuálně.cz zachytilo Alenu Schillerovou na mítinku ANO i reakci ministra Petra Hladíka. Oba bojují o voliče, které dělí názor na CHKO Soutok. | Video: Radek Bartoníček

Když vláda Petra Fialy vyhlásila letos 1. července Chráněnou krajinnou oblast (CHKO) Soutok, která je známá také pod označením Moravská Amazonie, část veřejnosti to přivítala, část ale hlasitě protestovala. Nyní před volbami do Poslanecké sněmovny se z tohoto tématu stala ostrá politická bitva především mezi šéfkou poslanců ANO Alenou Schillerovou a lidoveckým ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem. 

"Tady je pro vás téma CHKO a věřte, že hnutí ANO vám s tím pomůže," přesvědčovala Schillerová před několika dny účastníky předvolebního mítinku v Lanžhotě na jihu Moravy, aby hlasovali pro její hnutí. Přitom slibovala, že ANO se postará o to, aby vyhlášení této chráněné oblasti bylo zrušeno, což přítomní ocenili potleskem.

Související

Babiš a Schillerová se strefují do nového terče. Není jím Fiala ani Rakušan

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na předvolebním mítinku na jižní Moravě na konci srpna 2025
2:44

Alena Schillerová je jedničkou ANO na jihu Moravy, a jak několikrát upozornila, velmi jí záleží na tom, aby v regionu vyhrála a porazila koalici Spolu, jejíž kandidátku vede sám premiér Petr Fiala (ODS). Že se snaží horkého tématu chráněné oblasti využít, ukazuje i to, že do všech domácností v místech, kterých se oblast týká, poslala psaní, v němž kritizuje Hladíka, který za vyhlášením CHKO stojí - a navíc je dvojkou kandidátky hned za Fialou.

"Je to odpovědnost lidoveckého ministra Hladíka, který prosazuje proti vůli občanů vznik chráněných krajinných oblastí i na dalších místech České republiky," prohlašovala v Lanžhotě Schillerová, která už dříve označila CHKO Soutok za "dítě zeleného šílenství".

"Nebylo vypořádáno 1 700 připomínek, šest tisíc občanů s tím nesouhlasí, zasahují do vašeho vlastnického práva, je tam spousta nerozhodnutých žalob na Nejvyšším správní soudu. Podali jsme jako hnutí ANO ústavní stížnost a čekáme na rozhodnutí Ústavního soudu," vysvětlovala lidem s tím, že pokud toto všechno selže, zbyde už jen politické řešení. A to podle ní může přinést jen příští vláda ANO.

Museli by pokácet stromy, tvrdí Hladík

Aktuálně.cz oslovilo k vyjádření také ministra Hladíka, stejně jako o jeho stanovisko ke slovům jeho volební soupeřky.

"Musím říct jednu věc: Alena Schillerová tam bezostyšně lže. Chráněná krajinná oblast Soutok je schválená a začala 1. července fungovat. A víte, jak se dá CHKO zrušit v Česku a kdekoliv na světě?" položil otázku, na kterou si vzápětí sám odpověděl.

"Když zanikne předmět ochrany, tedy když se vykácí ty úžasné duby a vysuší mokřad. Je to největší lužní les ve střední Evropě. Buď by to muselo hnutí ANO celé vysušit a pokácet ty stromy, anebo z toho udělat vojenský újezd. Celé to zavřou, vybetonují a udělají z toho letiště. To jsou jediné dvě možnosti, jak se dá CHKO zrušit. Takže Alena Schillerová lidem prostě lže," dodal Hladík.

Související

"Křiklouni" proti "ochráncům z paneláku". Lodí po budoucí CHKO, jež rozděluje místní

Chystaná Chráněná krajinná oblast (CHKO) Soutok u soutoku Moravy a Dyje
35 fotografií

Šéfka poslanců ANO ale naopak dává lidem naději, že zrušení je ještě možné. Ať už v podobě rozhodnutí Ústavního soudu, nebo toho, že by ANO mohlo ve vládě CHKO zrušit s argumentem, že CHKO vznikla podle jejích slov "pouze z rozhodnutí Fialovy vlády", tedy ne žádným zákonem.

Dění ohledně Moravské Amazonie ale ukazuje, že vedle kritiků má ochrana tohoto území i řadu podporovatelů. Například Agentura ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku tvrdí, že v celoevropském měřítku jde o jedinečné a mimořádně cenné území, na kterém nebude nijak omezena činnost místních obyvatel ani návštěvníků.

"Na základě připomínek místních obyvatel a subjektů se upravovaly hranice a podmínky ochrany tak, aby byla zajištěna co nejlepší péče o dochované přírodní a kulturní dědictví a zároveň aby nebyl dotčen běžný život místních obyvatel. Proběhlo téměř tři sta jednání s představiteli obcí, místní veřejností, hospodáři, spolky a dalšími partnery," tvrdí například zástupce ředitele zmiňované agentury Pavel Pešout. Vyhlášení podpořilo například také město Břeclav i některé přilehlé vesnice.

Zároveň jsou ale některé samosprávy proti - například zmiňovaný Lanžhot, kde mělo ANO mítink a kde dokonce Schillerová v minulosti uspořádala tiskovou konferenci s tématem CHKO. Na předvolebním setkání byl přítomný také mluvčí petičního výboru Marek Blažej, který Schillerovou ujišťoval, že ANO má v regionu díky svému postoji k CHKO jistých mnoho hlasů. Blažej byl mimo jiné v minulosti v Senátu, kde senátoři projednávali "jeho" petici a svůj boj rozhodně nevzdal. Podle jeho názoru například v rozhovoru pro Regionální televizi Jih bylo vyhlášení CHKO protlačeno na sílu a nedemokraticky. 

Celému dění ohledně CHKO se velmi detailně věnuje také iniciativa Zachraňme Soutok, která dlouhodobě žádala zvýšenou ochranu území a varovala před jeho možným zničením. "Požadujeme neprodleně ukončit stávající intenzivní lesní hospodaření a nevhodnou péči o louky, vedoucí k významnému snižování přírodní rozmanitosti. Je s okamžitou platností třeba zamezit kácení v porostech starších 100 let," varovala v minulosti.

 
Mohlo by vás zajímat

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Tají účetní závěrky. Firmě šéfa slovenské tajné služby Gašpara hrozí v Česku pokuta

Řehka bude "na grilu" kvůli "šmírovací" akci Karel. ANO s SPD úplně obešly koalici

Řehka bude "na grilu" kvůli "šmírovací" akci Karel. ANO s SPD úplně obešly koalici

Známá primářka měla "odklonit" miliony pro postižené děti. Necítím se vinna, říká

Známá primářka měla "odklonit" miliony pro postižené děti. Necítím se vinna, říká
domácí Aktuálně.cz Obsah Petr Hladík Alena Schillerová Volby do sněmovny 2025 politika volby

Právě se děje

před 7 minutami
Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu
0:29

Kreml má problém. Ukrajinci přesnými údery zatáhli do války i "nedotknutelnou" Moskvu

Pro Moskvu je nedostatek pohonných hmot více než jen nepříjemností: je symbolický. "Když dojde palivo v hlavním městě, ukazuje to, že systém selhává."
před 13 minutami
Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Kapitán Sparty přiznal, že mu k novému kontraktu na Letné pomohl i zájem bratislavského Slovanu.
před 21 minutami
Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Detektivové zasahují na krajském úřadě v Plzni a na městském úřadě v Domažlicích

Zásah policie v Plzni se týká krajem zřízené a stoprocentně vlastněné společnosti Kulturní centrum Plzeňského kraje (KCPK), uvedla mluvčí hejtmanství.
Josef Majchrák, zástupce šéfredaktora deníku Postoj.sk

Komentář: Proč Fico nesnáší Ukrajince? Novinář prozrazuje, kdo premiéra v Kyjevě urazil

Aktualizováno před 45 minutami
Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Dobyla Scalu i Met, přátelila se s Callasovou. Legenda české opery by oslavila stovku

Po emigraci v roce 1962 zpívala Soňa Červená v operách v západním Německu i USA. Celosvětovou slávu jí přinesla role Bizetovy Carmen.
před 1 hodinou
Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Italské poslance pobouřila dovolená izraelských vojáků na Sardinii. Místní protestují

Opoziční strany vyzvaly italskou vládu, aby parlamentu podala zprávu o pobytu izraelských vojáků, kteří mají podle médií také policejní ochranku.
před 1 hodinou
VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

VIDEO: Turistka v Tatrách zachytila malý zázrak. Nadšení vystřídala ostrá kritika

Markéta Staňková, turistka z Česka, zažila v Tatrách moment, který většina z nás zná jen z přírodopisných dokumentů.
Další zprávy