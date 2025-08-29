Babiš a Schillerová se strefují do nového terče. Není jím Fiala ani Rakušan

Byla to jedna z nejvíce ikonických fotek roku 2021, která vznikla na jižní Moravě v místech, kudy se v červnu roku 2021 přehnalo ničivé tornádo. Na této fotce je Andrej Babiš s Alenou Schillerovou, oba sedí na obrubníku a smějí se. Když fotka vyšla, na oba politiky směřovala obrovská kritika.
A právě do míst, kde fotka vznikla, se v tomto týdnu oba politici vydali, aby tady získali co nejvíce voličů v říjnových parlamentních volbách. Z vystupování Babiše bylo od prvního okamžiku jasné, že o této fotce nemůže mlčet, pokud chce voliče získat. Kamkoliv přijel, tam tvrdil, že to byla od fotografa snaha ho poškodit, protože prý okamžik fotky byla jediná chvíle za desítky minut, kdy se usmál.
"Prosím vás, ta fotografie byl pěkný podvod," prohlašoval Babiš, i když fotka byla autentická, skutečná. Podle Babiše ale nevystihovala jeho skutečné rozpoložení. "Pamatujete, Alenko? My jsme se tehdy nechali ukecat, že budu mít vstup do televize. Čekal jsem na tento vstup, takže jsme si sedli na obrubník. Jeden fotograf nás neustále fotil, a já jsem se možná minisekundu usmál. A oni vzali tuto fotku, v době tehdejší tragédie, a publikovali ji. Koukejte, on se směje! Tak to jsou některá naše média," stěžoval si v tomto týdnu na mítincích v obcích, kudy prošlo tornádo.
Nemusel se ale nijak moc obhajovat, v Moravské Nové Vsi i v dalších obcích, kde řádilo tornádo, narážel v drtivé většině na voliče hnutí ANO. Mnozí jeho i Schillerovou ujišťovali, že jejich hlasy mají jisté, což bylo patrné i z toho, že je často srdečně zdravili, oba politiky objímali, byli šťastní za společné fotky i autogramy. Během putování tímto regionem nezazněl jediný kritický dotaz, stejně jako nikdo nic nevyčítal jejich hnutí ANO.
První slovo vždy patřilo Babišovi, který poté předal mikrofon Schillerové, aby pak měli lidé možnost položit dotazy. Dokud nějaké byly, oba politici odpovídali. "Takže, dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na našem setkání, děkuju Alence Schillerové, že mě pozvala do vašeho kraje. Když jsme připravovali tento výjezd, řekli jsme si, že bychom se vrátili na místa, kde se odehrála tragédie s tornádem, a my jsme se vám tehdy snažili maximálně pomoci. Zajímá nás, jak to po těch letech vnímáte," začínal Babiš.
Ve skutečnosti se ale na téma tornáda mluvilo minimálně, politici ANO především ostře kritizovali vládu za všechno možné a na přítomné apelovali, aby v každém případě šli ANO volit, protože vítězství hnutí v průzkumech nic neznamená. Když někteří lidé zapochybovali, jestli vláda volby nezmanipuluje, Babiš a Schillerová to využili k tomu, aby ještě více lidi nabádali jít volit. V minulých měsících přitom při jednání o zavedení korespondenční volby mnohokrát tvrdili, že by takové volby mohly být zmanipulované, byť pro to neexistuje jediný důkaz.
Vláda mele jen o válce, nejhorší jsou lidovci, tvrdil Babiš
Podobně politici ANO na mítincích v tomto týdnu svým voličům přitakávali, když často kritizovali pomoc Česka Ukrajině a útočili na ukrajinské uprchlíky. Babiš zároveň dával lidem za pravdu, jestliže sdělovali výhrady k postoji české vlády k válce Ruska proti Ukrajině. "Všechno je tady pro Ukrajince zdarma," tvrdili příznivci ANO, přestože uprchlíci nic zdarma nemají.
"Co se týká výhod Ukrajinců, no tak to je samozřejmě důsledek aktivistické vlády. Ukrajinci, kteří přišli do Česka po napadení Ukrajiny Putinem, to začali zneužívat a dělá to zle vůči našim lidem. To musí samozřejmě skončit," prohlašoval Babiš. Případy zneužití skutečně existují, ale fakta ukazují, že mnozí uprchlíci v Česku pracují a nemají to vůbec jednoduché, jejich životní úroveň není nijak vysoká. "Vláda stále mele o válce, nejde jí o české občany," opakovali na mítincích Babiš i Schillerová.
K těmto větám, které politici ANO neustále pronášejí po celé zemi, ovšem Babiš se Schillerovou přidali na jihu Moravy ještě jiné téma. Kamkoliv přijeli, tam se opřeli do lidovců, ať už do ministrů, nebo hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha. Bylo evidentní, že právě z lidovců mají ve volbách v tomto kraji obavy, protože jde částečně o lidovecký kraj. Voliči v něm KDU-ČSL ve všech volbách volí, jediného hejtmana mají lidovci právě tady.
"Lidovci, kteří tvrdili, že jsou sociálním svědomím vlády, jsou leda tak černým svědomím. Aby se udrželi na kandidátkách koalice Spolu, tak dělali nejvíce asociální politiku, jakou jsme v historii zažili. Nevěřte jim," prohlašovala Alena Schillerová, která pokaždé seniorům tvrdila, že nemají více peněz na důchodech jen a jen kvůli lidoveckému ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi. Vzhledem k tomu, že na mítincích převažovali důchodci, tak slova Schillerové vždy vyvolala odpor vůči Jurečkovi i KDU-ČSL.
Ušetřeni ale nezůstali ani další dva členové vlády za lidovce, tedy ministr zemědělství a předseda strany Marek Výborný a ministr životního prostředí Petr Hladík. "Lidovci zničili zemědělství, potravinářství i lesnictví. Nejsou ve vládě kvůli vám," říkal Babiš, který byl ale v minulosti s Jurečkou ve vládě. Teď na něm nenechal niť suchou. "Já vůbec nechápu, že je tady někdo volí, pan Grolich dělá akorát opičky na sítích," zmínil hejtmana, který je mezi lidmi podle volebních výsledků populární.
Babiš se Schillerovou se snaží získat voliče také na dvou regionálních tématech. Jedno se týká vyhlášení chráněné krajinné oblasti (CHKO) na soutoku řek Moravy a Dyje, druhé plánu na budování spalovny těsně za hranicemi Česka na slovenské straně - shodou okolností se oběma tématy zabývá lidovec Hladík. "Vyhlášení CHKO je nesmysl, ministr Hladík vůbec nebere v potaz nesouhlas mnoha obcí," stěžovala si Schillerová, které přítomní pokaždé dávali za pravdu.
Kvůli spalovně dokonce politici ANO zařadili do programu na poslední chvíli Sudoměřice, které by byly ke spalovně nejblíže. Když tam Babiš a Schillerová přijeli a slíbili místním, že za ně budou bojovat, dočkali se silného potlesku. Mimochodem, ministr Hladík se tímto tématem zabývá a dal najevo, že je proti plánům na spalovnu.
VIDEO: Chybí mi lék na rakovinu, mám nízký plat, všechno zdražilo, nechce se mi žít, stěžovali si voliči