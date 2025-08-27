Babiše rozčílil starosta za ODS. Založíme buňku ANO a porazíme ho, oznámil

Areál v Lužicích vypadá moc pěkně. Parket, kolem sezení, stromy, sklípky. Lákavý vchod, kterému dominuje velký nápis: Vítáme vás. Není divu, že právě tady pořádá obec celou řadu akcí, jak prozrazuje program na nástěnce. A právě tady chtělo hnutí ANO uspořádat mítink svého předsedy Andreje Babiše a šéfky klubu Aleny Schillerové, kteří v úterý a ve středu objížděli tento region.
Když ovšem ve středu dopoledne oba do obce přijeli, se svými příznivci se setkali jinde. Museli se natlačit na malý plácek u silnice naproti hřbitova, který má sice altánek, ale ten slouží spíš pro malou skupinku kolemjdoucích. Babiše to evidentně pořádně naštvalo.
"Já jsem rád, že tady u vás můžeme vůbec mluvit. Vy tady údajně máte nějakého starostu z ODS," začala Babiš, kterému místní přitakávali. Babiš vzápětí ukázal na krajskou manažerku ANO. "Tady Adriana má za úkol založit tu buňku ANO. Potřebuju pět lidí, pět lidí! Založíme buňku ANO a půjdeme tady do komunálních voleb a já osobně sem přijdu na mítink, abych buňku podpořil," oznámil ostřejším hlasem Babiš.
"Pokud to je ta demokracie, že nám nedovolí být tam nebo tam, tak my máme program pro váš lepší život, že, Alenko?" obrátil se k vedle stojící Aleně Schillerové, která vede kandidátku ANO do sněmovních voleb na jihu Moravy. Ta se vzápětí přidala ke kritice starosty.
"Přijela jsem dřív, procházela jsem si tady nádherné sklépky a jeden pán se mě zeptal: 'Paní Schillerová, proč nesedíte tady? My bychom se posadili na lavice, vy byste mohli mluvit.' A já mu odpověděla: 'Milý pane, my bychom to udělali rádi tady, nebo i na nějakém jiném, důstojnějším místě, ale váš pan starosta nám dělal obrovské problémy. Takže jsme nemohli,'" postěžovala si Schillerová s dovětkem, že prý premiér a lídr Spolu na jihu Moravy Petr Fiala nedávno v Mikulčicích byl a údajně žádný problém neměl.
Mimochodem, než mítink skončil, už se přihlásila jedna z voliček ANO, která zvažuje, že by buňku založila. Však si ji také krajská manažerka po mítinku vzala bokem a domlouvaly se na podrobnostech.
Aktuálně.cz zajímalo i stanovisko starosty Josefa Dvořáčka. Ten byl jednáním politiků ANO překvapený a jejich kritiku odmítl. "Já jsem rozhodně nic nezakázal. Zástupce hnutí ANO z Hodonína se mě ptal, jestli bychom povolili zábor veřejného prostranství pro akci ANO. Oni navrhli místo, které se mně nezdálo vhodné, protože tam jezdí auta. Řekl jsem mu, že nic nebudu povolovat ani zakazovat, protože u nás v Mikulčicích neděláme veřejné zábory pro politické akce," sdělil starosta s tím, že se to týká jakékoliv politické strany.
Pokud jde o Petra Fialu, potvrdil, že v obci skutečně byl, ale upozornil, že nešlo v žádném případě o nějaký politický mítink. "On se přijel do obce podívat, protože za jeho vlády jsme se dočkali podpory různých projektů. Prošel si obec, zastavil se s některými lidmi a zase jel dál," uvedl Dvořáček.
Pokud jde ještě o Babiše a Schillerovou, starosta podotkl, že byl návštěvou obou politiků překvapený, protože naposledy byli v regionu k vidění v době, kdy se Mikulčicemi a některými dalšími obcemi v okolí prohnalo tornádo. Babiš byl tehdy premiér a Schillerová ministryně financí. "Tehdy přijeli, vyfotili se na obrubníku a zase odjeli. Pokud vím, naší obci nijak nepomohli," tvrdí starosta.