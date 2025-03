"Lidská lůza!" U soudu zvítězili nad mosteckým autodromem, teď manželé čelí výhrůžkám

Bezmála sto let starý dům Nadi a Jiřího Huličkových stojí poblíž jedné z jednadvaceti zákrut závodního okruhu v Mostě. Pár patří k těm, kteří dlouhodobě upozorňují na velký hluk z autodromu. Protože prý nešlo podat na provozovatele hromadnou žalobu, právě oni dva se coby reprezentanti nespokojených soudili. Nyní, po sedmi letech, jim ústecký soud dal za pravdu. A v Mostě se začaly dít věci.

Kalendář sice ukazuje jeden z posledních březnových dnů, ale tady, na úpatí mosteckého Širokého vrchu, má člověk pocit, že se vrátil podzim. Na město padá mlha plná dešťových kapek. Stereotypní atmosféru severozápadních Čech provází i silný sirný zápach z blízké litvínovské chemičky. Mezi nízkými šedými oblaky probleskuje vysoký plamen, který doprovází odstávku Unipetrolu a spalování přebytečných plynů.

Dunivý zvuk hořáku se snaží svým zpěvem přebít několik ptáků ve stromech. Ovšem ve chvíli, kdy se na blízkém autodromu rozsvítí na semaforu zelená a na čtyři kilometry dlouhý okruh vyrazí testovat několik formulí a cestovních vozů, tu nic jiného slyšet nelze. I ve chvílích, kdy projíždějí blízkou zatáčkou a směřují k cílové rovince, kde se pravidelně při přeřazení na vyšší rychlost ozve silné zapraskání závodních výfuků (více ve videu na konci článku).

"Koupil jsem si plastová okna a tak půlku z toho hluku zastaví," popisuje jeden ze zdejších, když v dešti na ulici Pod Širokým vrchem venčí psa. "Ale v létě nemůžeme venku ani grilovat," pokračuje muž, který prý kdysi pracoval na zdejší hygieně. Líčí, že tehdy mimo jiného také měříval hladinu hluku pocházejícího z autodromu. A popisuje, že když nasbíraná data poslal na centrálu do Prahy a tam je zprůměrovali za celý den, tak i kvůli faktu, že v noci závodní dráha spí, vyšla celková hladina povolených decibelů za čtyřiadvacet hodin v normálu.

Ústecký krajský soud ovšem postupoval jinak. A v první jarní den, ve čtvrtek 20. března, pravomocně rozhodl, že dění na mosteckém autodromu nesmí okolí zatěžovat nepřiměřeným hlukem. Jako přiměřené hlukové limity soud stanovil ve všední dny 55 decibelů a o nedělích a státních svátcích na 50 decibelů.

Šlo o rozhodnutí ve stížnosti, již iniciovali Jiří a Naďa Huličkovi. Byť podobně nespokojených žije v okolí okruhu daleko víc, Jiří Hulička dnes říká, že hromadnou žalobu na autodrom nebylo možné podat. A tak ji podepsal jen on se svojí manželkou jako "reprezentanti" těch, kteří dlouhodobě nezvládají vysoké decibely pocházející ze závodní dráhy.

Redakce Aktuálně.cz se na detaily řízení zeptala i přímo na krajském soudě, tam ale zatím odmítli věc podrobněji komentovat. "Rozhodnutí dosud nebylo vyhotoveno v písemné podobě," prohlásila Gabriela Nedělková Pařízková, mluvčí soudu, proč nemůže na konkrétní dotazy reagovat.

Advokát: Nemusejí to zavřít

"Toto vítězství neznamená, že autodrom musí být uzavřen. Soud jasně řekl, že se omezení netýká závodů, a místní to akceptují," popisuje senátor a právník Václav Láska (SEN 21), který manžele Huličkovy u soudu zastupoval.

"Omezení se týká jen komerčních jízd, které musejí ustat v neděli a o státních svátcích. Ve všední dny se musejí dostat do rozsahu běžného na moderních okruzích a autodrom musí přijmout taková technická opatření, aby při těchto jízdách bylo dosahováno hluku dle hygienických limitů," říká dále Láska.

Vedení Autodromu Most na svém webu zveřejnilo oznámení, ve kterém tvrdí, že se proti verdiktu dál hodlá bránit. "Jsme přesvědčeni, že provozujeme areál v souladu s jeho původním záměrem a řádnou kolaudací a domníváme se, že naším provozem nijak nezasahujeme do práv třetích osob. Rozhodnutí soudu tak omezuje naše ústavní právo svobodně podnikat," stojí v prohlášení.

"Chtělo by to spanilou jízdu kolem baráku"

Byť tedy rozsudek ještě není k dispozici v papírové podobě, novinové titulky a články o výsledku soudu už stačily i k tomu, aby se na sociálních sítích vyrojily vulgarity či rovnou výhružky mířící na manžele Huličkovy.

"Ideálně jezdit dědkovi před barákem, ať si klidně kákne. Si koupí barák u autodromu a pak se diví, kripl ubrečenej," doslova napsala ve facebookové skupina Most uživatelka s přezdívkou Chelsea Chelseová. "Jedna z dvou věcí, co dělá Most a okolí zajímavé, a nějaký Huličkovi to chtějí zkazit. Můžou maximálně všem vyh*lit… Chtělo by to každý víkend hodit spanilou přímo kolem baráku," radí Filip Zvurský, další pisatel pod jedním z příspěvků na sociální síti.

Za podobné návrhy na Facebooku pléduje třeba i amatérský motocyklový jezdec Michal Fojtík. "VYZÝVÁM všechny motorsport fanoušky z Mostecka a okolí - projíždějte každý den kolem těch domů, které si stěžují na hluk u mosteckého okruhu, s omezovačem. Pěkně pomalu, 10-20 km/h, ale naprosto v plných otáčkách (…) Protože za levno koupit pozemky u okruhu a pak se soudit může jen naprostá lidská lůza."



Fojtík svá slova potvrdil i v telefonickém rozhovoru s reportérem Aktuálně.cz. "Nenecháme to jen tak. Nenecháme si s*át na hlavu. Ti lidi si to musejí uvědomit," prohlásil motocyklista na adresu Huličkových. Dále tvrdí, že přímo v Mostě bude chtít zorganizovat nějakou akci. "Uvidíme, kolik lidí se do ní zapojí," dodává. Další kroky hodlá prý plánovat až poté, co se prý k jeho plánu vyjádří Autodrom Most.

"Velmi rád se tam zastavím a s pány pohovořím," reaguje na podobné nápady advokát Václav Láska.

Vedení mosteckého autodromu se k podobným iniciativám nespokojených fanoušků nezná. "Chceme jednoznačně říci, že se distancujeme od jakéhokoliv chování, které by mohlo být vnímáno jako nátlak, obtěžování nebo dokonce šikana. Autodrom Most vždy usiloval o férový a konstruktivní dialog," prohlásila Jana Svobodová, obchodní ředitelka závodiště.

"Na autodrom jsme zvyklí"

Naďa a Jiří Huličkovi už příliš nechtějí hovořit s médii, i tak ale s reportérem Aktuálně.cz nakonec promluví. Povídaní se odehrává v jejich téměř sto let starém domě. Bydlí v něm od roku 1994, v téhle části města Most, jež dnes obklopuje autodrom, pak dokonce už od roku 1978. Z Jiřího slov je patrné, že jde o fanouška motorsportu. Během rozhovoru vzpomíná na závody legendární Interserie, na které kdysi do Mostu dorazilo rekordních dvě stě tisíc návštěvníků.

Během chvíle se hovor dostává i k častému argumentu z řad zastánců autodromu - tedy že na hluk ze závodiště, zkolaudovaného v roce 1983, si stěžují ti, kteří se sem přistěhovali až po jeho vzniku. "Odvolávat se na to, že tady někdo bydlí kratší dobu, než po kterou existuje autodrom, je přece nesmysl. Vždyť přece máme nějaké hygienické normy," přemýšlí Hulička nahlas.

"My jsme na autodrom zvyklí, Mostečané závody berou, vždyť se ve městě závodí už od čtyřicátých let minulého století," přidává se Naďa Huličková. "Ale vy ho (autodrom) prostě musíte umravnit, abychom měli nárok na normální život, a pak tady můžete fungovat," vybavuje si, jak loni při nařízené mediaci, která mimochodem nepřinesla výsledek, mluvila s Josefem Zajíčkem, současným majitelem autodromu.

"My chápeme, že tu autodrom je. Ať tu i zůstane, ale ať se chová dobře - chceme, aby omezili tu komerci," bere si zase slovo její manžel Jiří. Právě komerční jízdy, tedy když si okruh pronajmou "rádoby závodníci", jsou tím největším zádrhelem. Jde o podstatu celé patové situace. Komerční jízdy konané během všedních dnů jsou tím hlavním zdrojem příjmů, z nichž si autodrom vydělává na svůj provoz.

Co na to politici? Ticho…

Tím, kdo by mohl do sporu výrazněji promluvit, jsou politici - ať už ti lokální, či ti na celostátní úrovni. Jenže mlčí.

Odpovědět na otázky Aktuálně.cz, zda podle nich v celé věci existuje nějaké přijatelné řešení, nezvládl ani během několika dnů jak mostecký magistrát vedený Markem Hrvolem (ProMOST), jinak velkým sportovním nadšencem, ani Richard Brabec (ANO), hejtman Ústeckého kraje, a ani Berenika Peštová (ANO), mostecká poslankyně a zastupitelka.



Jak se tedy situace vyvine dál, ukáže nejspíš až písemné rozhodnutí ústeckého soudu. "Třeba přinese nějaký námět k cestě, která nás doteď nenapadla," věří Jana Svobodová, obchodní ředitelka Autodromu Most.



I když Huličkovi podali žalobu už v roce 2018, žádná viditelná a funkční protihluková opatření zatím na závodišti nevznikla. Svobodová mluví například o tom, že každá motorka musí být na okruhu vybavena tlumivkou, dále se prý na autodromu úplně zakázalo driftování, což je způsob závodu, kdy se zatáčky projíždějí řízeným smykem.

"Ta problematika je opravdu složitá, ale rádi bychom v dohledné době přinesli nějaké konkrétní řešení, které bude představovat víc než jen výsadbu stromů nebo ty zmíněné tlumivky," slibuje Svobodová a tvrdí: "Pokud jsme v minulosti přišli s nějakým nápadem, tak ve spoustě případů byl pozastaven ze strany úřadů." Zmiňuje třeba výstavbu protihlukové stěny, jejíž vybudování je na výsypce prý poměrně náročné.

Byť je autodrom jedním z rekultivačních projektů, který Most dlouho prezentoval jako něco, co jinde není, i on stále víc ukazuje, jak region náležitě nedokáže pracovat se svojí uhelnou minulostí. A že svůj historický odkaz nezvládá. "Autodrom je skutečně nevhodně postavený," má jasno Jiří Hulička.

Hluk na mosteckém autodromu a u domů v okolí (26. 3. 2025)