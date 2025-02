ANO by ve volbách mělo přes 35 procent, Motoristé by do sněmovny neprošli

Volby do Poslanecké sněmovny by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35,1 procenta hlasů. Druhá by s velkým odstupem skončila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) s 18,8 procenta. Třetí by byli Starostové a nezávislí s 10,6 procenta. Z volebního modelu agentury STEM pro CNN Prima News vyplývá, že do sněmovny by se dostali ještě SPD, Piráti a Stačilo! Strana Motoristé sobě by neuspěla.

SPD by volilo 8,7 procenta lidí a Piráty 6,4 procenta. Uskupení Stačilo! vedené šéfkou KSČM Kateřinou Konečnou by získalo podle STEM 5,8 procenta hlasů. Motoristům přisoudil aktuální model 4,1 procenta, SOCDEM má podporu 2,8 procenta voličů, Přísaha a Zelení shodně 2,1 procenta. "Na prvním místě se nadále a se značným náskokem drží hnutí ANO, které od začátku roku mírně posiluje. Druhá koalice Spolu má stabilní podporu kolem 18 procent. Stoupající popularitu lze sledovat u hnutí STAN, které zřejmě těží i z propadu podpory Pirátů a z úspěchu v krajských volbách," uvedli autoři průzkumu. Související Fiala: Obrovský úpadek, Babiš je bezpečnostní riziko. Chci vyhrát a mít 30 procent 29:53 Do sněmovny by se podle nich s přehledem dostali i SPD a Piráti. "Uskupení Stačilo! se během ledna pohybovalo těsně kolem pětiprocentní hranice, nyní by do dolní parlamentní komory pravděpodobně proklouzlo. Motoristé by podle posledního výzkumu zůstali mimo sněmovnu. Mají ovšem vysoký voličský potenciál, který stále roste," upozornili analytici STEM. ANO by při těchto výsledcích získalo 89 poslaneckých křesel. Koalice Spolu by měla 46 mandátů, Starostové 24, SPD 19, Piráti deset a Stačilo! dvanáct. "Zajímavostí je, že Stačilo! i při menším počtu hlasů sahá na více křesel než Piráti," uvedla CNN Prima News na webu. Je to důsledkem volebního systému a přepočtu hlasů na mandáty v jednotlivých krajích. Současná vládní koalice tvořená Spolu a STAN by tak momentálně obsadila 70 křesel, což by ve dvousetčlenné sněmovně na většinu zdaleka nestačilo, ani s případnou účastí či podporou dříve vládních Pirátů. ANO by potřebnou nadpoloviční většinu hlasů mohlo získat jak s SPD, tak těsně i se Stačilo! Mohlo by vás zajímat: Kritiku Babiš neřeší. Jen sype do lidí, že je tady všechno špatně, říká Fendrych 1:07 Spotlight moment: Kritiku Babiš neřeší. Jen sype do lidí, že je tady všechno špatně, říká komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych | Video: Tým Spotlight