Anketa: Význam maturit je mizivý, potřebují změnit, zaznívá od odborníků na školství

Ministr školství Petr Gazdík

Měly by se podle vás změnit maturitní zkoušky a z jakého důvodu ano/ne?

O změně modelu maturitní zkoušky hovořím dlouhodobě. Měli bychom především najít její ucelenou podobu - proč ji vlastně potřebujeme a co by mělo být jejím výsledkem. Podle mého názoru nemá být tato zkouška o jednom dni, kdy buď vše získám, nebo vše ztratím. Pojetí maturity coby jakéhosi iniciačního obřadu, zkoušky z dospělosti, je už potřeba překonat. Tato zkouška by především měla žáka motivovat, aby na sobě během studia na střední škole či gymnáziu pracoval a snažil se dosáhnout co nejlepších výsledků.

Státní část by měla být jakýmsi středoškolským minimem, které by obsahovalo společenskovědní, jazykový a přírodovědný základ. Zbytek by byl na konkrétní škole. Ale toto je moje představa, o změnách je samozřejmě potřeba vést diskusi. Cílem je, aby se podoba maturitní zkoušky po dosažení odborné i politické shody nějakou dobu neměnila a byla stabilní.