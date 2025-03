"Co byste dělala, kdybyste tady neseděla?" Babiš se ve sněmovně utrhl na Pekarovou

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš je zvyklý ve sněmovně mluvit téměř kdykoliv, na jakékoliv téma a jak dlouho chce. A když mu někdo do jeho proslovu vstoupí, často se rozčílí - jako v pátek. Šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která schůzi řídila, ho požádala, aby mluvil k tématu, tedy ke změně zákoníku práce. To Babiše ovšem rozčílilo.

"Prosím vás, vy mi neříkejte, co mám říkat! Já tady budu říkat, co já chci, a vy mi do toho nebudete skákat!" ohradil se Andrej Babiš, který stál u mikrofonu v jednacím sále a v jednu chvíli se otočil za sebe, kde seděla Markéta Pekarová Adamová.

"Já vás vedu podle jednacího řádu. Podle jednacího řádu máte hovořit k věci," zareagovala šéfka sněmovny. Babiš jí oponoval slovy, že mluví k věci a jako předseda strany má přednostní právo vystupovat a mluvit, k čemu chce.

Neuvěřitelné chování předsedy ANO Andreje Babiše tady v Poslanecké sněmovně právě nyní. Nepamatuji nikoho s takovým chováním :( pic.twitter.com/GSCbKqMInV — Radek Bartoníček (@R_Bartonicek) March 7, 2025

Na to Pekarová Adamová reagovala vyjádřením, že "i přednostních práv se týká paragraf, který jednoznačně uvádí, že se má mluvit k věci". Babiš ale dál trval na svém a šéfka sněmovny přistoupila k nejkrajnějšímu řešení - vypnula mu mikrofon.

"Odebírám vám slovo, abyste mi neskákal do řeči a vyslechl, že porušujete jednací řád, konkrétně paragraf 59 odstavec 4. Prosím, ať se vyjadřujete k projednávanému zákonu. Pokračujte," řekla a mikrofon opět pustila. Babiš následně pronesl: "Tak mě nepoučujte. Vy se také živíte politikou. Co byste dělala, kdybyste tady neseděla?" zaútočil na stranickou soupeřku. Babiš opakovaně tvrdí, že řada lidí v politice by se mimo tento obor neuživila.

Vládní politici v reakci na to začali bouchat do stolu na znamení nesouhlasu s Babišem. Do stolu bouchl i lidovecký předseda strany a ministr zemědělství Marek Výborný, který seděl jen kousek od řečnícího Babiše. Šéf hnutí ANO po chvíli svou řeč dokončil a odešel do lavice.

Paragraf 67 jednacího řádu říká, že kdykoliv požádá o slovo mimo jiné poslanec, který je předsedou politické strany nebo politického hnutí, má slovo dostat. O čem může a nemůže mluvit, v tomto paragrafu není zmínka. Paragraf 59 ale říká, že "poslanec má mluvit k projednávané věci". "Odchyluje-li se od ní nebo překročí stanovenou řečnickou lhůtu, může na to předsedající poslanec upozornit a volat jej k věci," píše se dále.

Nejednoznačný výklad už mnohokrát přinesl spory mezi vládními poslanci a opozicí, nynější volební období nevyjímaje. Například Babiš tohoto ustanovení využívá k tomu, že často mluví o všem možném, nejen o daném tématu, což dříve ve sněmovně nebylo zvykem. Místopředseda ANO Radek Vondráček ho ale hájí tím, že zvyk mluví v jeho prospěch. "Přednostní právo se za 30 let existence tohoto parlamentu zvykově vyvinulo v takový institut, že není nijak omezeno, a ten, kdo vystupuje, vystupuje obsahově zcela svobodně," soudí poslanec.