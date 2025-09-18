Domácí

Chaos na katolické fakultě pokračuje. Akademici odvolali zastupujícího šéfa Prázného

Aktualizováno před 1 hodinou
Akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy schválil návrh na odvolání proděkana Aleše Prázného z funkce zastupujícího děkana. Z devíti přítomných senátorů hlasovalo pro návrh osm, jeden studentský senátor odešel z místnosti.
Rektorka Univerzity Karlovy je Milena Králíčková.
Rektorka Univerzity Karlovy je Milena Králíčková. | Foto: Vojtěch Gross

Návrh posoudí rektorka UK Milena Králíčková. Mluvčí univerzity Jan Bumba uvedl, že se rektorka musí nejprve seznámit se zápisem z jednání. Podle ministra školství Mikuláše Beka (STAN) je jedinou cestou ze situace na KTF UK dohoda mezi znesvářenými stranami, napsal na síti X.

Pražský arcibiskup Jan Graubner dnes vyzval senátory, aby odložili hlasování o návrhu na odvolání Prázného i volbu nového děkana do doby, než pravomocně skončí soud mezi odvolaným děkanem Jaroslavem Brožem a UK. Volby děkana jsou vyhlášené na 30. září.

Na fakultě se několik měsíců vedou spory o to, kdo ji má vést po odvolání Brože. Zatímco Brož řízením fakulty pověřil proděkana Prázného, vedení UK do volby nového děkana dosadilo do čela KTF Michaelu Falátkovou. Na výzvu ministerstva školství pak Králíčková pověření zrušila.

Městský soud v Praze nařídil předběžným opatřením rektorce, aby do pravomocného rozhodnutí soudu nepověřila výkonem funkce děkana KTF UK třetí osobu a nejmenovala nového děkana. O věci by měl soud jednat také 30. září.

"Já teda rozumím tomu, že máte jakousi potřebu pořád někoho odvolávat, sotva jste nastoupili do úřadu, ale měli byste si vlastně uvědomit, že se to má dít v jakémsi právním rámci, a nikoliv v právním experimentu," řekl před hlasováním Prázný.

Podle Prázného nemá odvolávání proděkana akademickým senátem oporu v zákoně, řekl po jednání senátu novinářům. "Budeme očekávat další postup v této věci, jsme zvědaví zejména, jak se k tomu postaví paní rektorka," řekl.

Desítky lidí ve čtvrtek odpoledne kvůli situaci na fakultě protestovaly u ministerstva školství na Malé Straně, byli mezi nimi i studenti a akademici z KTF UK. Podle doktoranda Tomáše Sixty, který akci svolal, chce Prázný ovládnout volbu děkana. Někteří lidé měli transparenty s nápisy například "Konec této frašky, Prázný a spol. ven z KTF" nebo "Nedáme KTF demagogům".

Přehled

"Potřebujeme, aby ministerstvo jako poslední naše naděje zasáhlo například i skrz ten institut nucené správy, protože jinak ta fakulta brzo bude naprosto neodvolatelně zničená," řekl Sixta. Před ministerstvem protestující lidé skandovali například "Zachraňte KTF!" či "Zastavte destrukci!".

Zástupci demonstrantů o situaci na fakultě jednali i s ministrem školství. Bek podle Sixty přislíbil, že do případného odvolávání proděkana Prázného nebude úřad zasahovat. Část protestujících se přesunula do Dejvic na zasedání akademického senátu fakulty.

"Dlouhodobé řešení situace na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy může přinést jen dohoda mezi znesvářenými stranami," napsal Bek na síti X. Uvedl, že se ve čtvrtek setkal ze zástupci jedné z nich a je připraven v podobných jednáních pokračovat, pokud to povede ke zklidnění situace. Připomněl, že se situací zabývá i ministerstvo, které bude podle něj bezodkladně reagovat na výsledky kontrol na fakultě i na případné kroky orgánů Katolické teologické fakulty a Univerzity Karlovy.

Předseda fakultního akademického senátu David Vopřada už dříve Bekovi navrhl uvalení nucené správy nad fakultou, která by podle zástupců senátu měla překlenout období do volby nového děkana. Ministerstvo rozhodlo, že prověří hospodaření fakulty s penězi na výuku a výzkum. Ověřit chce i vnitřní kontrolní systém, který má zajistit zákonnost při nakládání s penězi.

Děkan Brož byl do čela fakulty zvolen loni v únoru, po roce byl odvolán. Nechtěl, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.

 
Další zprávy