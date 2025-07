Bouře na pražské fakultě: děkan skončil dvakrát, jak to bylo s Králíčkovou na žebříku

Katolická teologická fakulta je zvláštním světem, kde se potkává výuka kněží s normálním životem vysoké školy. Vře to tam různými spory desítky let: v posledním týdnu musel ve velmi rozbouřené atmosféře skončit děkan, který to schytával mimo jiné za to, že neprodloužil smlouvy několika akademičkám. Dění vyvrcholilo dramatickým pokusem o předání výpovědi s pomocí hasičského žebříku.

Foto: ČTK Děkan musí mít "razítko" od arcibiskupa Katolická teologická fakulta (KTF) patří mezi čtyři nejstarší zakládající fakulty Univerzity Karlovy (UK) založené v roce 1348. Dalšími byly právnická, medicínská a fakulta svobodných umění (dnešní filozofická). V roce 1950 byla odloučena od univerzity: dále působila jako Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Litoměřicích, kde byl rovněž kněžský seminář. K UK se znovu připojila s dalšími dvěma teologickými fakultami v roce 1990. KTF má oproti ostatním fakultám specifické postavení kvůli vazbě na římskokatolickou církev. Ta formálně nesmí zasahovat do jejího vedení, má však možnost ovlivňovat její teologický profil. Děkana sice volí akademický senát a formálně jmenuje rektor, ale k výkonu funkce je potřeba i církevní potvrzení. Zvolený kandidát je po volbě předkládán tzv. velkým kancléřem fakulty (pražský arcibiskup) k církevnímu potvrzení Apoštolskému stolci, zpravidla nunciovi (velvyslanci papeže v Česku). Teprve po jeho potvrzení ve funkci se může ujmout vedení fakulty.