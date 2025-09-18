Domácí

Graubner varuje před dvojím vedením katolické fakulty, žádá odklad voleb děkana

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Pražský arcibiskup Jan Graubner vyzval akademický senát Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, aby odložil hlasování o návrhu na odvolání zastupujícího děkana Aleše Prázného i volbu nového děkana do doby, než pravomocně skončí soud mezi odvolaným děkanem Jaroslavem Brožem a univerzitou.
Arcibiskup Jan Graubner během rozhovoru. Archivní foto.
Arcibiskup Jan Graubner během rozhovoru. Archivní foto. | Foto: Jakub Plíhal

Podle Graubnera hrozí, že by se ve funkci děkana mohli ocitnout dva lidé najednou. Uvedl to ve čtvrtek na webu arcibiskupství. O návrhu na odvolání Prázného by měl fakultní senát hlasovat dnes odpoledne, volby děkana jsou vyhlášené na 30. září.

Na fakultě se několik měsíců vedou spory o to, kdo ji má vést po odvolání Brože. Zatímco Brož řízením fakulty pověřil proděkana Prázného, vedení UK do volby nového děkana dosadilo do čela fakulty předsedkyni tamních odborů Michaelu Falátkovou. Na výzvu ministerstva školství pak rektorka Milena Králíčková pověření zrušila.

Související

"Jednou za život by je měl vidět každý Čech." Davy už obdivují korunovační klenoty

Korunovační klenoty 1
5 fotografií

Graubner uvedl, že kroky fakultního senátu a části jeho členů ohledně snahy nahradit Prázného a Brože přes vydaná soudní rozhodnutí o předběžných opatřeních, stanoviska ministerstva školství i vyjádření legislativní rady akademického senátu UK sleduje se znepokojením.

Podle něj celý problém vznikl kvůli tomu, že nařízením rektorky byly všem akademikům na univerzitě zvýšeny zhruba o pětinu platy, což vedlo k rozpočtovému schodku. Konstatoval, že jiné fakulty to byly také nuceny řešit a řeší to, ale na katolické fakultě není vůle ze strany části akademiků to vnímat. "Dostává nás to do situace, kdy se akademická část akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy snaží narušovat chod fakulty a svými kroky se neustále snaží odvolat pana Brože, který v dobré víře vedl vyjednávání a nastolení vyrovnaného rozpočtu. Přitom AS KTF UK nemá ze zákona odpovědnost za vedení fakulty a dochází k extenzi jeho pravomocí do moci výkonné," doplnil Graubner.

Současně vyzval ke zklidnění situace a nabídl svou pomoc při jednáních mezi jednotlivými stranami.

Děkan Brož byl do čela fakulty zvolen loni v únoru, po roce byl odvolán. Nechtěl, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.

Pražský městský soud v Praze nařídil předběžným opatřením rektorce, aby do pravomocného rozhodnutí soudu nepověřila výkonem funkce děkana KTF UK třetí osobu a nejmenovala nového děkana. O věci by měl soud jednat 30. září.

 
Mohlo by vás zajímat

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích
11 fotografií

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno
11 fotografií

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Burácení stíhaček nad Prahou. Unikátní formace gripenů a Red Arrows uchvátila davy

Burácení stíhaček nad Prahou. Unikátní formace gripenů a Red Arrows uchvátila davy
domácí Aktuálně.cz Obsah arcibiskup Univerzita Karlova děkan Katolická teologická fakulta v Praze

Právě se děje

před 4 minutami

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích

Studentské volby 2025. Jak se volilo v Litoměřicích a Lovosicích
Prohlédnout si 11 fotografií
Jindy školní knihovna, teď volební místnost. To jsou Studentské volby 2025 v Litoměřicích.
Jako ve skutečnosti. Nejdřív se registrovat u komise a pak s lístkem za plentu.
před 9 minutami
Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

Ruští vojáci znovu zkusili fígl s potrubím. Měli k tomu jasný důvod

V podcastu Kaviárové tousty novinář Jiří Just probírá třeskuté události posledního týdne.
před 14 minutami

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno

S koalicí udrželi krok jen Motoristé a Babiš. Středoškoláci mají odvoleno
Prohlédnout si 11 fotografií
Jindy školní knihovna, teď volební místnost. To jsou Studentské volby 2025 v Litoměřicích.
Jako ve skutečnosti. Nejdřív se registrovat u komise a pak s lístkem za plentu.
Aktualizováno před 17 minutami
Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra
0:28

Hvězdě TV se mstí za kritiku Trumpa. Experta děsí pozoruhodná časová souhra

Časová souvislost zrušení pořadu Jimmyho Kimmela vyvolává otázky o svobodě slova a politickém tlaku na média ve Spojených státech.
před 54 minutami
„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

„Neříkal, že bude končit.“ Havlíček se sešel s korejským bossem kvůli Dukovanům

Prezident jihokorejské KHNP, která má v Česku stavět dva jaderné bloky za stovky miliard korun, rezignoval.
Aktualizováno před 1 hodinou
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

ŽIVĚ
Trump zopakoval, jak teď nahlíží na Putina. "Je to složitější, než jsem myslel"

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izrael oznámil novou vlnu úderů na jih Libanonu. Útočíme na Hizballáh, tvrdí

Izraelská armáda předtím vydala výzvu k evakuaci několika obcí, což by podle agentur mohlo naznačovat větší rozsah úderů.
Další zprávy