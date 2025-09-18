Graubner varuje před dvojím vedením katolické fakulty, žádá odklad voleb děkana

Podle Graubnera hrozí, že by se ve funkci děkana mohli ocitnout dva lidé najednou. Uvedl to ve čtvrtek na webu arcibiskupství. O návrhu na odvolání Prázného by měl fakultní senát hlasovat dnes odpoledne, volby děkana jsou vyhlášené na 30. září.
Na fakultě se několik měsíců vedou spory o to, kdo ji má vést po odvolání Brože. Zatímco Brož řízením fakulty pověřil proděkana Prázného, vedení UK do volby nového děkana dosadilo do čela fakulty předsedkyni tamních odborů Michaelu Falátkovou. Na výzvu ministerstva školství pak rektorka Milena Králíčková pověření zrušila.
Graubner uvedl, že kroky fakultního senátu a části jeho členů ohledně snahy nahradit Prázného a Brože přes vydaná soudní rozhodnutí o předběžných opatřeních, stanoviska ministerstva školství i vyjádření legislativní rady akademického senátu UK sleduje se znepokojením.
Podle něj celý problém vznikl kvůli tomu, že nařízením rektorky byly všem akademikům na univerzitě zvýšeny zhruba o pětinu platy, což vedlo k rozpočtovému schodku. Konstatoval, že jiné fakulty to byly také nuceny řešit a řeší to, ale na katolické fakultě není vůle ze strany části akademiků to vnímat. "Dostává nás to do situace, kdy se akademická část akademického senátu Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy snaží narušovat chod fakulty a svými kroky se neustále snaží odvolat pana Brože, který v dobré víře vedl vyjednávání a nastolení vyrovnaného rozpočtu. Přitom AS KTF UK nemá ze zákona odpovědnost za vedení fakulty a dochází k extenzi jeho pravomocí do moci výkonné," doplnil Graubner.
Současně vyzval ke zklidnění situace a nabídl svou pomoc při jednáních mezi jednotlivými stranami.
Děkan Brož byl do čela fakulty zvolen loni v únoru, po roce byl odvolán. Nechtěl, aby končící akademický senát vypsal volbu jeho nástupce a zpochybnil legitimitu senátu. Obrátil se na Městský soud v Praze, který ho předběžným opatřením do funkce vrátil. Nový akademický senát však Brože opět odvolal. Navrhovatelé děkanovi vyčítali netransparentní kroky, nekompetentnost nebo poškozování dobrého jména fakulty.
Pražský městský soud v Praze nařídil předběžným opatřením rektorce, aby do pravomocného rozhodnutí soudu nepověřila výkonem funkce děkana KTF UK třetí osobu a nejmenovala nového děkana. O věci by měl soud jednat 30. září.