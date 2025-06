70 útoků měsíčně. Bojíme se, bezpečnost poboček Úřadu práce se neřeší, říká úředník

Pracovníci úřadů práce v Česku loni každý měsíc ohlásili dohromady desítky útoků. Někteří si stěžují, že slibované zvýšení bezpečnosti se zatím nekoná. Vedení Úřadu práce ČR kritiku odmítá a tvrdí, že bezpečnost se daří zlepšovat.

Rozbitá hlava, otevřené vyhrožování zastřelením, sexuální obtěžování. Zajištění bezpečnosti na pobočkách úřadů práce se intenzivně začalo řešit loni. Počet útoků totiž narostl a některé jsou velmi drsné. Vedení dokonce zveřejnilo detailní popisy některých z nich.

Ze statistik hlášení incidentů zaměstnanců úřadů práce vyplývá, že loni došlo celkem k 832 incidentům. Na každý měsíc jich tak v průměru vychází skoro sedmdesát. Nejvíc jich úředníci zaevidovali loni v říjnu, a to 93. Úplně nejčastější jsou podle Úřadu práce ČR vulgární slovní útoky a výhrůžky. Výjimečný není ani fyzický útok.

"V desítkách případů skutečně i došlo k fyzickému napadení nebo sexuálnímu obtěžování. V říjnu podal Úřad práce devět trestních oznámení," řekl loni v listopadu šéf Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Podrobné popisy vybraných incidentů přitom ukazují, k jak závažným útokům dochází. Příkladem je útok na pracovnici úřadu, která šla po chodbě, kde v té době seděla klientka. Ta chtěla po úřednici vydání podacích znaků ke složence s dávkou hmotné nouze.

Když jí pracovnice sdělila, že nyní jí podací znaky nepředá, plivla jí do obličeje. Než se pracovnice stihla otočit a reagovat, klientka ji chytla za vlasy a opakovaně jí udeřila hlavou o zeď. Úřednice se silně praštila do zátylku a do ramene, které jí zůstalo viditelně zarudlé, a sesula se k zemi. Dotyčná útočnice okamžitě utekla. Takhle popsalo a zveřejnilo jeden z útoků vedení úřadu práce.

Útoků v posledních letech přibylo

V roce 2023 úřady práce zaznamenaly 794 útoků, což bylo téměř o třetinu více než v roce 2022 a o 40 procent více než v roce 2021, kdy jich úředníci zaznamenali 565. Kvůli zvýšenému počtu útoků na své pracovníky Krištof loni slíbil zvýšení bezpečnosti.

Redakce Aktuálně.cz mluvila s jedním z pracovníků úřadu práce, který si přál zůstat v anonymitě. "Do dnešního dne se s bezpečností nic nestalo. Pořád nám říkají, že je to v jednání, například zabezpečení přepážek. Není nic, bojíme se," řekl zmíněný pracovník.

"Zaměstnanci pracují ve stresu a pod obrovským tlakem. A to i kvůli velkým změnám v souvislosti se superdávkou," dodal úředník.

Úřady práce teď procházejí historicky největší změnou. Desítky poboček se zavírají a od října úředníky čeká kompletně nový systém dávek, kdy se čtyři z nich sloučí do takzvané superdávky.

Bezpečnost je naší prioritou

Mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Pavlíková odmítá, že by vedení situaci neřešilo. "Bezpečnost našich poboček a zaměstnanců je prioritou," zdůraznila Pavlíková.

"Průběžně implementujeme bezpečnostní prvky na pracovištích a také postupně proškolujeme zaměstnance na krizové řízení, mimořádné situace a jiné oblasti," odmítá Pavlíková pro Aktuálně.cz tvrzení výše citovaného úředníka s tím, že zaměstnancům je k dispozici tým psychologů.

"Bezpečnost je také jedním z hlavních cílů racionalizace poboček, kdy dochází k ukončení provozu menších pracovišť. Větší pobočky se dají lépe zabezpečit," doplňuje Pavlíková. Úřad prý teď také finalizuje výběrové řízení na novou bezpečnostní agenturu.

Pavlíková zdůrazňuje, že se podařilo zpomalit nárůst počtu incidentů na pobočkách. "Oproti loňsku přibližně o 30 procent," poznamenala mluvčí. "Aktivně spolupracujeme s policií na cvičeních, školeních a při další prevenci," doplňuje.

Letos v lednu se detailněji k plánům na zvýšení bezpečnosti vyjádřil ministr práce Marian Jurečka. Řekl, o čem se uvažuje. "Řešili jsme i téma, jestli u některých agend a klientů, u kterých víme, že komunikace není vůbec jednoduchá, mít třeba anonymní jednání," popsal Jurečka.

"Úředník by byl chráněný zrcadlovou přepážkou. Protože v dnešní době si člověk přes sociální sítě může najít, kde úředník či úřednice bydlí, útočit na jejich rodinu, jejich děti. A to je naprosto nepřípustné," řekl začátkem roku ministr práce. Zvýšený počet útoků vysvětloval vyšší mírou agresivity, kterou lze pozorovat i na sociálních sítích.

Uvažovalo se i o propojení úřadů práce s policií. Šlo by o nějaké bezpečnostní tlačítko či zařízení, kterým by napadení úředníci vyslali signál polici. "Úřad práce to s námi konzultoval loni," sdělil Aktuálně.cz mluvčí Policejního prezidia ČR Ondřej Moravčík. Od té doby se o tom ale s policií podle Moravčíka už nejednalo.