Policii trápí nová finta Čechů na "ulití" peněz. Řeší, jak se k nim dostat

Získat informace o tom, kolik mají Češi na účtech zahraničních bank, je složité nejen pro exekutory, ale i pro policii. A nejde jen o litevskou banku Revolut, u které už má peníze přes milion Čechů. Kriminalisté teď zmiňují například i finanční platformu Wise anebo jiné zahraniční banky.

Už dřív si stěžovali exekutoři a insolvenční správci, že zmíněnou banku Revolut stále častěji využívají dlužníci, kteří chtějí své peníze ukrýt před věřiteli. A zjistit od banky jakékoli informace je pro ně nemožné. Řešilo to i ministerstvo spravedlnosti.

"Nám se součinnost od banky Revolut podařilo získat, ale nedokázali jsme účet obstavit," sdělil Aktuálně.cz frýdecko-místecký exekutor Jaroslav Kocinec.

"Někteří kolegové zkoušeli na banku žádost o součinnost zaslat, ale marně, neodpověděli, po pravdě, i kdyby banka odpověděla, tak je nám ta informace k ničemu, když nemůžeme účet postihnout," řekla už dřív pro Aktuálně.cz bruntálská exekutorka Blanka Březinová. Podle Březinové je ale situace obdobná, pokud má dlužník peníze u banky, která nemá v Česku pobočku.

Wise: stamiliardové transakce

"Při dožadování, kdy potřebujeme důkazní prostředky, postupujeme standardním způsobem, a tedy přes evropský vyšetřovací příkaz. Aby se naše práce urychlila, tak by bylo ideální, kdyby nám Revolut informace poskytoval obratem, a to na přímý dotaz policejního orgánu, a důkazy mohly být využitelné v trestním řízení, ale to je trochu utopie," uvedl Ondřej Kapr za Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky.

"Bohatě by stačilo, kdybychom mohli Revolut dožadovat o informace obdobně jako tuzemské banky. Obdobně to je i u společnosti Wise a zahraničních bank," dodává Kapr.

Revolut je digitální banka. Založit si účet u této finanční instituce může každý a karty lze používat jako ty od tradičních bank. V Česku banka nemá pobočku a podléhá dohledu litevského regulátora.

"Vzhledem k tomu, že Revolut Bank se řídí litevskými právními předpisy, nemůže v Česku přímo provádět exekuce. V souladu s evropskými nařízeními a dalšími předpisy tak lze učinit jen prostřednictvím litevských soudních orgánů," řekla Ingrida Daunaravičiené, manažerka komunikace Revolut Bank pro střední a východní Evropu. Revolut tvrdí, že má nastavené velmi důkladné postupy a při jakémkoli podezření na podvodné jednání okamžitě spolupracuje s příslušnými úřady.

Platforma Wise oproti tomu není banka. Obliba této finanční platformy přitom strmě roste, podobně jako Revolut si získala zájem výhodnějšími kurzy pro cizí měny oproti těm, jež poskytují klientům tradiční banky. I u této značky si lze pořídit účet a kartu běžně využívat pro placení. Společnost podléhá belgickým regulátorům. Spoluzakladatelem je vůbec první zaměstnanec komunikační platformy Skype. Na svých stránkách, kde láká nové klienty z Česka, píše, že každý měsíc fyzické osoby a firmy v českých korunách provedou transakce v objemu skoro tři sta miliard korun. Vyjádření společnosti Wise se ani po urgencích nepodařilo získat.

Ministerstvo spravedlnosti po stížnostech exekutorů a insolvenčních správců, že informace o dlužnících, kteří mají účet v zahraničí, lze získávat jen těžko anebo vůbec, připravilo letos v dubnu návod, jak žádat konkrétně u litevské banky Revolut o informace. "Zveřejněný postup může získávání informací od Revolut Bank usnadnit, a to tím, že se insolvenční správce může opřít o konkrétní právní úpravu a postupovat podle doporučeného postupu, tedy jak banku kontaktovat a jaké podklady je vhodné k žádosti o součinnost přiložit," sdělil mluvčí resortu spravedlnosti Michal Pleskot.

Insolvenční správce a předseda Rady expertů Asociace insolvenčních správců Michal Žižlavský uvedl, že metodika je příliš obecná. "Ale je dobře, že se tomu ministerstvo spravedlnosti věnuje," poznamenal Žižlavský.