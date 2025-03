Zakolísání ANO potvrzeno, SPD posílila. Průzkum průzkumů Aktuálně.cz věští těsný boj

V Poslanecké sněmovně, která vznikne po podzimních volbách, bude sedm subjektů, o dva více než dnes. Zelení ani sociální demokraté mezi nimi ovšem nebudou, ukazuje volební model Aktuálně.cz postavený na výsledcích celkem 15 nejnovějších průzkumů renomovaných agentur.

Překonat hranici 35 procent, a zhmotnit tak naději na jednobarevnou vládu se ukazuje pro hnutí ANO jako velmi obtížný cíl. V únoru sice projektu Andreje Babiše trojice průzkumů přisoudila výsledek v rozmezí 35,6 až 37,5 procenta hlasů, poslední průzkumy od týchž agentur ovšem ukazují citelný propad. Ve volebním modelu Aktuálně.cz, který tyto výkyvy vyhlazuje, proto hnutí ANO kleslo na 34,4 procenta hlasů. Tím v přepočtu na mandáty přišlo o jednoho poslance.

Babiš ani Fiala si nepolepšili

Není to ovšem způsobeno tím, že by se preference přelily ke stranám současné vládní koalice. Ty by totiž s 18,2 procenta hlasů pro koalici Spolu a 11,7 procenta hlasů pro Starosty a nezávislé na podzim získaly jen 69 poslanců, o 35 méně než v současnosti a o jednoho méně než v únorovém volební modelu.

Zakolísání ANO má na svědomí spíš SPD Tomia Okamury a komunistická koalice Stačilo. Oba subjekty mírně posílily. SPD si tím upevnila pozici čtvrté nejpopulárnější strany. Průzkumy přitom ještě nezachytily její čerstvě domluvenou spolupráci se Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO. Tyto tři subjekty dohromady mají ve volebním modelu Aktuálně 1,6 procenta hlasů.

Komunistická kandidátka zase mírně zvýšila šance, že se rudí po čtyřleté pauze vrátí do parlamentu. "Stabilitu jejich výsledku nad pěti procenty zřejmě dodává pevné a etablované jádro voličstva KSČM, která je hlavní silou hnutí. Vstup do sněmovny však stále nemá jistý. Příznivci se nacházejí zejména ve starších věkových skupinách a mezi lidmi bez maturity," uvedla agentura STEM v komentáři ke svému poslednímu průzkumu.

Pohasínající naděje na comeback

Nadějně vypadají průzkumy i pro Motoristy, kteří mají v modelu momentálně 5,5 procenta hlasů. Naopak Zelení (1,5 procenta) a sociální demokraté (2,7 procenta) se budou muset připravit na další volební období mimo Poslaneckou sněmovnu. Jako nepravděpodobné se jeví i angažmá hnutí Přísaha s 2,4 procenta hlasů.

Hnutí ANO si v případě očekávaného vítězství bude moci vybírat buď z dvoubarevné koalice s SPD, Spolu či Starosty, nebo například z tříbarevného kabinetu s Motoristy a Stačilo. V prvním a posledním případě, které patří mezi pravděpodobnější, se ovšem bude moci opřít jen o poměrně těsnou většinu 102 poslanců.

Jak model počítá

Do volebního modelu Aktuálně byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur: