SPD půjde do voleb se Svobodnými, Trikolorou a PRO, podepsali memorandum o spolupráci

Opoziční hnutí SPD bude v podzimních sněmovních volbách kandidovat společně se Svobodnými, Trikolorou a stranou PRO. Šéfové čtveřice stran v pátek podepsali memorandum o spolupráci. Zástupci menších stran budou podle dohody na kandidátkách SPD, vyhnou se tím nutnosti překonat vyšší hranici získaných hlasů pro vstup do dolní komory stanovené pro koalice.

SPD, Trikolora, Svobodní a PRO se spojili do nadcházejících voleb. | Foto: Profimedia.cz

Strany ve Sněmovně plánují ustavit společný poslanecký klub. V memorandu se strany zavazují k tomu, že požádají agentury pro výzkum veřejného mínění, aby od nynějška sčítaly preference všech těchto stran dohromady. Podle dohody by také uskupení neměla organizovat kampaň, aby získávala preferenční hlasy na úkor partnerů.

Opoziční SPD v posledních sněmovních volbách získala 20 mandátů za 9,56 procenta hlasů. Její předseda Tomio Okamura od té doby hovořil o nutnosti sjednocení s menšími stranami. Také podepsané memorandum odkazuje na to, že v roce 2021 propadlo přes milion hlasů pro strany, které nepřekročily pětiprocentní hranici. Týkalo se to tehdy i do té doby sněmovních sociálních demokratů a komunistů, ale také Trikolory či Přísahy.

Okamura řekl, že cílem spojení je ukončit přehlížení českých občanů, kteří tvrdě pracují a platí daně, ale ve své zemi se cítí občany druhé kategorie. Kabinet Petra Fialy se podle něj víc stará o migranty, Ukrajince, Brusel či "vlastní politické kšefty". "My chceme spojovat, táhnout za jeden provaz a být silou, která bude po příštích volbách ve vládě," řekl předseda SPD.

Na kampaň počítá SPD s výdaji mezi 65 a 75 miliony korun, zákon umožňuje utratit maximálně 90 milionů. Místopředseda SPD Radim Fiala uvedl, že téměř všechny náklady pokryjí státní příspěvky za minulé parlamentní a krajské volby. "Už před čtyřmi lety jsme si to rozvrhli, schválně jsme čtyři roky šetřili, abychom teď mohli ve volbách dobře uspět," řekl.

S Trikolorou se dohodla SPD na spolupráci například v loňských volbách do Evropského parlamentu, zástupci PRO získali díky účasti na kandidátce SPD loni místa v krajských zastupitelstvech. Za společné priority v letošních volbách označily strany levné energie, levné a kvalitní potraviny, dostupné zdravotnictví, ale také postoje proti migraci a zapojení ČR do války.

Postupem, kdy se zástupci několika stran ucházejí o zvolení do Sněmovny na kandidátce jedné z nich, se tato uskupení vyhnou nutnosti překonat vyšší hranice získaných hlasů pro vstup do dolní komory stanovené pro koalice. Samostatně kandidující strana musí získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenná koalice osm procent hlasů a vícečetná koalice aspoň 11 procent hlasů.

V roce 2010 byli takto zvoleni do Sněmovny na kandidátce Věcí veřejných i členové SNK ED a na kandidátce TOP 09 zástupci hnutí STAN a SLK, obdobně jako o tři roky později. Tehdy se na listinách hnutí ANO dostali do Sněmovny rovněž představitelé hnutí Severočeši.cz a Východočeši a na kandidátkách Úsvitu jeden z členů hnutí Občané 2011.